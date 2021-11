Pe jumătate sirian, Mahmoud a absolvit Informatică la Iaşi. A fugit din infernul războiului pentru a crea realităţi virtuale

Mahmoud Nassar (21 de ani) s-a născut la Iaşi, iar familia lui – mama româncă şi tatăl sirian – a plecat în Siria când avea doar doi ani. Revoluţia din Siria a izbucnit chiar în provincia Daraa, de unde este originar Mahmoud. Tânărul, un frate mai mic şi tatăl său s-au refugiat în Arabia Saudită, iar mama şi cele două surori au reuşit să fugă din ţară la doar o zi după începerea conflictului, când au înţeles că nu vor supravieţui prea mult în acele condiţii.

„Tata este medic pediatru şi a reuşit să obţină un contract în Arabia Saudită, aşa că ne-am mutat acolo“, povesteşte Mahmoud. A urmat liceul acolo, iar ulterior toată familia a venit în România şi s-a stabilit la Iaşi. Aici, în capitala Moldovei, a reuşit să îşi urmeze pasiunea, informatica, cu toate că tatăl său îşi dorea să îi calce pe urme şi să devină medic.

Mahmoud a absolvit facultatea în acest an şi s-a angajat ca inginer IT la o firmă de software din Bucureşti. Tânărul este ceea ce în limbaj de specialitate se numeşte Android Developer şi creează acum aplicaţii pentru telefoanele mobile care operează cu sistemul Android.

„Construiesc şi aplicaţii de la zero pentru Messenger şi WhatsApp. Apoi, le vindem start up-urilor şi oamenilor de afaceri care vin cu idei şi doresc să le pună în practică. De pildă, am creat o aplicaţie personalizată pentru un restaurant, ce include un registru pentru comenzi şi payment electronic“, povesteşte Mahmoud.

A recupera şi a impresiona

Din cauza diferenţelor enorme între sistemul educaţional din Arabia Saudită şi România, Mahmoud a început Facultatea de Informatică cu un imens handicap faţă de colegii lui români. La matematică a suferit cel mai mult, căci materia studiată de el în Arabia Saudită era total diferită faţă de cea de la noi – nu ştia nici măcar ce este o funcţie sau o variabilă, lucruri elementare care se învaţă la liceu.

Îşi aminteşte cât de confuz a fost la primul lui laborator de informatică: „Când am văzut pentru prima dată un compilator (n.r. - program care traduce textul unui program scris într-un limbaj de programare sursă într-un alt limbaj de calculator, numit limbaj-ţintă), am crezut că este un joc. Chiar mi-am spus mie însumi atunci că am venit să ne jucăm sau am venit să învăţăm?“. A studiat enorm pentru a-şi prinde colegii din urmă, iar cel mai mult a învăţat la un start up unde a făcut practică în timpul facultăţii.

Ca să compenseze parcursul din timpul facultăţii, când a trebuit să recupereze mult din materia pe care colegii lui o ştiau din liceu, Mahmoud a realizat o lucrare de licenţă deosebită, cu care şi-a impresionat profesorii examinatori. „Folosind serviciile de Google Stret View, am creat o aplicaţie care poate genera rute alese de utilizatori şi o altă aplicaţie pentru realitatea virtuală. Funcţionează foarte simplu: porneşti aplicaţia, alegi ruta, iar telefonul este conectat la o cască de realitate virtuală. Aplicaţia am creat-o din dorinţa de a încuraja sportul“, explică tânărul inginer IT.

Practic, ceea ce a realizat Mahmoud poate fi folosit de persoanele care practică ciclismul recreativ: utilizatorii aplicaţiei se plimbă cu bicicleta, iar în loc de peisajul dintr-un parc, au acces la realitatea virtuală pe care şi-o doresc. Pot astfel să se plimbe virtual pe malul Senei, pe străzile din Barcelona sau Dubai, ori pe terenul accidentat din Himalaya.

Diferenţe culturale şi educaţionale uriaşe

Mahmoud a fost nevoit de-a lungul anilor să se adapteze la cultura şi la sistemele educaţionale din două ţări total diferite. În Arabia Saudită, societatea este mult mai închisă decât în România. Băieţii şi fetele învaţă separat încă din clasa întâi, segregarea aplicându-se şi în cazul profesorilor – la şcolile de băieţi pot preda doar bărbaţi, iar la cele de fete, doar femei. În plus, fetele erau obligate în Arabia Saudită să poarte burka, un articol vestimentar specific islamului care le acoperea faţa şi corpul.

În schimb, la liceu, lui Mahmoud i-a plăcut foarte mult, pentru că sistemul de învăţământ era foarte deschis. Acolo se fac doar trei ani de liceu, nu primea teme pentru acasă, totul se făcea la şcoală şi putea să-şi aleagă anumite materii pe care să le studieze, alături de cele obligatorii.

Mahmoud povesteşte că în Arabia Saudită nici clima nu este prea prietenoasă: „Nu există patru anotimpuri, ci doar două: iarnă şi vară. La ei, vara înseamnă temperaturi de până la 55 de grade, iar iarna, gerul este foarte uscat, îţi intră frigul în oase“.

Coşmarul războiului

Tânărul îşi aminteşte clipele de groază pe care el şi familia lui le-au trăit după izbucnirea războiului. „Revoluţia care a avut loc în Siria se aseamănă cumva cu revoluţia din România. Sistemul, care există şi acum, a ucis foarte mulţi oameni folosindu-se de armată“, povesteşte Mahmoud.

El şi tatăl lui au fugit din ţară cu două luni înainte de declanşarea conflictului, dar mama şi cele două surori nu au fost la fel de norocoase. Mama lui Mahmoud rămăsese în oraş cu cele două fete pentru ca una dintre ele să dea examenele de absolvire a liceului, dar nu a realizat gravitatea situaţiei.

„Armata a intrat în oraşul nostru cu tancuri şi foarte mulţi soldaţi. Au tăiat curentul electric, iar lunetiştii trăgeau în direcţia oricărei case unde se vedea lumină noaptea. Mama mi-a povestit apoi că a trăit o frică teribilă în acea noapte“, spune tânărul. A doua zi, mama şi cele două surori ale lui Mahmoud au reuşit să fugă cu o maşină în capitală, iar de acolo au luat primul avion către Arabia Saudită.

Coşmarul era departe de a se fi încheiat pentru familia lui Mahmoud. Sora lui a revenit ulterior în oraşul natal pentru a-şi susţine Bacalaureatul, iar Mahmoud îşi aminteşte atmosfera de atunci: „Erau soldaţi înarmaţi în sala unde s-a susţinut examenul. Vă daţi seama ce condiţii erau“. Sora lui s-a înscris la Universitatea din Damasc, dar în timpul primului an de facultate, o bombă a căzut pe clădire şi a luat atunci decizia de a se muta definitiv din Siria.

România. Acasă

În România a găsit linişte, un loc pe care îl numeşte acasă – având deja cetăţenie română, a decis să se stabilească definitiv aici. Este înnebunit după mâncarea tradiţională românească, în special după mămăliga cu brânză şi ciuperci.

„Bucătăria românească îmi place extrem de mult. Îmi place foarte mult mămăliga cu brânză şi ciuperci, dar şi mâncărurile cu borş. Ca desert, cozonacul este ceva extraordinar. Locuind în Iaşi, am mâncat multe dulciuri din Republica Moldova şi pot spune că îmi plac foarte mult“, enumeră Mahmoud câteva dintre mâncărurile româneşti după care îi lasă gura apă doar când vorbeşte despre ele.

