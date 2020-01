Modernizare de 5 milioane de euro în Portul Galaţi, la principala facilitate pentru exportul de cereale din Moldova

Faptul că România a redevenit unul dintre marii exportatori agricoli ai Europei, iar portul Galaţi are un rol strategic în activităţile comerciale de acest fel (practic pe aici trece 90% din cantitatea de cereale exportată de fermierii din Moldova şi din nordul Munteniei) , a determinat autorităţile să caute noi soluţii pentru dezvoltarea infrastructurii portuare.

Aşa se face că Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi a lansat pe platforma online MySMIS (unde se face evaluarea cererilor de finanţare cu bani europene) un proiect de modernizare a Danei 32, din Port Docuri, investiţie evaluată la 25,32 milioane de lei, inclusiv TVA.

Amintita dană este aferentă silozului Anghel Saligny, monument istoric încă funcţional prin care se derulează ample operaţiuni de import-export (în special cu cereale).

„Se are în vedere o verticalizare a cheului, pentru a asigura o creştere a fluxurilor de marfă prin îmbunătăţirea condiţiilor de operare a navelor. Conform studiului de fezabilitate şi a analizei cost-beneficiu, această îmbunătăţire a infrastructurii portuare are potenţialul de a genera o creştere cu 100.000 tone pe an a cantităţii de mărfuri care tranzitează portul Galaţi”, a declarat Marcela Costea, directorul general al APDM.

Trebuie spus că un proiect asemănător s-a derulat în urmă cu patru ani la Dana 31. Trecerea de la un cheu înclinat la unul vertical s-a demonstrat acolo deja, deoarece înainte de modernizare facilităţile portuare erau dificil de folosit în perioadele în care nivelul Dunării era scăzut.

Cererea de finanţare privind modernizarea Danei 32 este în curs de evaluare la nivelul Autorităţii de Management din cadrul Ministerului Transportului, iar şansele de concretizare a contractului sunt, potrivit ministrului, „de sută la sută”.

Acesta este şi motivul pentru care, în paralel, APDM pregăteşte şi lansarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor, aceasta urmând să ajungă pe sistemul electronic de achiziţii publice (SICAP) în următoarele săptămâni (dar nu mai târziu de 15 martie).

APDM a precizat că proiectul modernizării Danei 32 este depus în cadrul Proiectului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 85 la sută reprezentând finanţarea din fonduri europene, iar 15 la sută cofinanţarea de la bugetul de stat.

După atribuirea contractului, durata lucrărilor ar urma să fie de 24 de luni, ceea ce înseamnă că noua Dană 32 va deveni operaţională cam în toamna anului 2022.