Mica artistă care îşi scrie şi produce singură melodiile. Este cunoscută şi ca fata cu voce puternică

Jeasmine Socaci (16 ani) a fost foarte încântată când, la grădiniţă, la prima serbare a iernii la care a participat a fost desemnată „Cea mai bună voce“. De atât a fost nevoie pentru a se dedica total muzicii. „Nu ştiu dacă s-a întâmplat datorită magiei Sărbătorilor de Crăciun, însă de atunci m-am îndrăgostit de muzică. Cântam colinde şi iarna, şi vara, şi primăvara“, povesteşte amuzată adolescenta.

Când a împlinit 11 ani, părinţii ei au realizat că fiica lor este foarte talentată şi au înscris-o la cursuri de canto ca să-şi perfecţioneze vocea. Ulterior, a participat la sute de concursuri şi festivaluri, de unde mica solistă nu s-a întors cu mâna goală, ci cu numeroase premii şi trofee, atât naţionale, cât şi internaţionale.

Un copil-minune

Timbrul vocal unic a propulsat-o până în finala „Next Star“, emisiune-concurs care promovează tinerele talente. A devenit cunoscută şi la nivel mondial, după ce a avut o interpretare de excepţie a piesei „Suus“, cântată la Eurovision în 2012 de Rona Nishliu. Numele Jeasminei Socaci a apărut şi în presa străină, „Kultplus“, un cotidian online din Albania, scriind despre ea într-un articol că este „fetiţa cu voce puternică“. Dar tânăra artistă nu cântă numai cu vocea, ci se acompaniază singură la pian. Îşi compune singură piesele şi administrează un canal de muzică pe YouTube.

Este dedicată pasiunii sale, iar rezultate vorbesc de la sine: în 2016, a obţinut premiul întâi la concursul „Capitala Muzicală“ de la Sibiu, la concursul naţional „Comoara Moldovei“ de la Bârlad şi la concursul „Lucky Kids“, organizat la Roman – pe acesta din urmă câştigându-l şi în anul următor. De asemenea, şi-a adjudecat trofeul categoriei 12-13 ani la Festivalul Internaţional de Teatru, Muzică şi Dans „Neghiniţă“ de la Bacău.

Jeasmine alături de Aurelian Temişan FOTO arhiva personală

Şi în 2017 s-a întors acasă cu o pleiadă de premii. Prestaţiile sale uimitoare i-au adus locul întâi la competiţia „Vivere Music Revolution“ de la Oradea, la concursul „Vis de Stea“ de la Moineşti şi la festivalul naţional „Ursuleţul de Aur“ de la Baia Mare. „Consider că toate aceste concursuri m-au ajutat foarte mult la creşterea mea ca artist în devenire“, spune Jeasmine.

Proiect muzical la ora de istorie

Jeasmine s-a remarcat în mediul online şi printr-un proiect muzical care iese din tipare. La un moment dat, Constantin Stăcescu, profesor de istorie la liceul unde învaţă adolescenta, a lansat o provocare în rândul elevilor săi: trebuiau să facă o trecere în revistă a istoriei muzicii româneşti din ultimul secol. Tânăra interpretă de muzică pop i-a surprins pe toţi printr-un colaj de 19 piese româneşti, pe care l-a intitulat „Un secol de istorie prin muzică“. Clipul a fost publicat ulterior şi pe pagina de Facebook a Colegiului Naţional „Costache Negri“ din Târgu Ocna.

FOTO arhiva personală

„A fost sublim! Eu şi restul clasei eram cu gura căscată! După câteva secunde mi-am dat seama ce moment autentic s-ar pierde! Îmi pare rău că nu am fost mai pregătit. Jeasmine a fost extraordinară! A trezit în noi toţi valuri de emoţii pozitive şi îi mulţumesc pentru asta“, spune profesorul Constantin Stăcescu. La rândul ei, Jeasmine nu şi-a putut ascunde emoţiile, ştiind că va cânta pentru colegii săi, chiar dacă este obişnuită să facă spectacol în faţa a sute de oameni. „M-am simţit foarte bine cântând în faţa colegilor şi a profesorului, deşi am avut emoţii. Am dorit să arăt că şi muzica veche poate ajunge la inimile tuturor generaţiilor.“

Scrie, compune şi îşi produce singură piesele

După apariţia la emisiunea „Next Star“, tânăra artistă a început să lucreze cu o casă de producţie, prin intermediul căreia şi-a lansat deja trei piese. La doar 16 ani, Jeasmine este o invitată obişnuită a emisiunilor de televiziune şi susţine concerte. În prezent, îşi compune şi produce singură piesele, pe care le promovează prin intermediul canalului său de YouTube şi care au fost ascultate până acum de zeci de mii de oameni.

FOTO arhiva personală

La o vârstă la care alţi adolescenţi nu se gândesc decât la distracţie, Jeasmine face muzică de dimineaţă până seara, cu excepţia perioadelor în care merge la şcoală şi îşi face lecţiile. „Pentru că îmi şi compun piesele, faptul că mă acompaniez singură la pian m-a ajutat foarte mult în acest proces“, spune tânăra solistă.

În viitorul apropiat va cânta şi muzică jazz, despre care spune că simte că o reprezintă. A şi realizat deja un colaj de coveruri pe care le cântă la concertele pe care le susţine şi pe care le-a publicat pe paginile ei de Facebook şi Instagram, dar şi pe canalul de YouTube.

FOTO arhiva personală

Deşi i se prefigurează un viitor de succes în muzică, Jeasmine nu a dorit să lase nimic la voia întâmplării şi a decis să urmeze un liceu cu profil de matematică-informatică intensiv. „M-am gândit că dacă nu voi merge mai departe cu muzica, este bine să am şi o a doua opţiune. Este posibil chiar să mă mut la alt liceu, pentru că-mi place mult limba engleză şi vreau să devin traducător la un moment dat.“ De altfel, multe dintre piesele pe care le compune sunt în limba engleză, astfel încât va putea să îmbine cele două pasiuni pe care le are.

