FOTO Dezastrul lăsat în centre de carantină de românii întorşi din zonele roşii. Viceprimar: „Comportament de un primitivism înfiorător“

Imaginile cu mobilierul distrus şi resturi menajere aruncate peste tot din centrele unde au fost cazaţi românii întorşi din zonele roşii au stârnit mii de reacţii în mediul online după publicarea acestora de către viceprimarul municipiului Galaţi, Picu Apostol Roman.

GALERIE FOTO

Pentru a putea face o comparaţie, edilul a postat imagini cu clădirile înainte de venirea persoanelor plasate în carantină şi modul în care arată acestea după plecarea lor. În acestea se vede mobilierul distrus şi chiar instalaţiile sanitare, dar resturi menajere aruncate peste tot.

”Nu vreau ca prin această postare să aduc atingere celor care au stat în carantină şi care au avut un comportament decent. Sunt obligat să aduc în faţa dumneavoastră însă şi comportamentul de un primitivism înfiorător al unor aşa-zişi cetăţeni cărora li s-a pus totul la dispoziţie pe perioada carantinei şi care au înţeles că trebuie să-şi bată joc de România, de Galaţi şi de munca unor oameni dedicaţi. Pentru exemplificare voi posta 14 poze cu felul în care au fost primiţi şi 26 poze cu dezastrul lăsat în urma lor. Mai lansez o temă de discuţie: Cum Doamne iartă-mă aflu de oameni cărora li s-au anulat biletele de avion plătite de către ei personal, neputând ajunge în ţară, iar unora li se pun la dispoziţie curse de avion umanitare, autocare, dube? Nu cumva anumite ţări profită de pandemie ca să-şi facă curăţenie în ogradă? Nu mai sunt cu toţii cetăţeni europeni?”, a scris viceprimarul Picu Apostol Roman pe pagina personală de Facebook.

Viceprimarul susţine că nu e prima dată când se întâmplă acest lucru, motiv care a decis acum să facă publice imaginile cu dezastrul lăsat în urmă de o parte din românii reveniţi din străinătate.

„Au venit buluc peste municipalitate, aşa cum au venit buluc peste toate municipalităţile din România. Noi, aici, am căutat să îi primim omeneşte, să le găsim cazare bună, luxoasă chiar, să le asigurăm hrană. Şi indiferent că e sâmbătă şi duminică, să primească hrană caldă. Dar nu de puţine ori am fost puşi în situaţia să nu vorbim despre ce lasă în urmă aceşti oameni. Am tăcut o dată, de două ori, trei ori, dar nu mai pot să tac. Vorbim despre banii românilor, banii gălăţenilor. Nu ne putem juca cu aşa ceva. Vă daţi seama ce frustrare în rândul cetăţenilor creează faptul că aceşti oameni care poate nu au contribuit cu nimic la statul român, că sunt aduşi, cazaţi, iar în spatele lor găsim acest dezastru”, a declarat edilul pentru Digi24.

O parte din imobilele puse la dispoziţie persoanelor carantinate, ca şi mobilierul şi instalaţiile sanitare erau noi. O parte dintre acestea au fost distruse şi va fi nevoie de înlocuirea lor.

„Mobilier stricat... le-am pus la dispoziţie un bloc nou-nouţ. Nu a fost închiriat nimănui. Nu se poate să distrugi mobilier, să scoţi prize din pereţi. Sunt obiecte sanitare cu etichete pe ele. Sunt mame cu copii, familii întregi care au venit cu căţel, cu purcel de afară. Unii oameni sunt foarte decenţi. Atenţie, în acest material şi în postarea mea nu am vorbit şi nu am vrut să lezez oamenii decenţi care au fost în carantină, dar ăştia”, a mai spus Picu Apostol Roman.