Film de groază în Galaţi. Pedeapsă pentru recidivistul care a tăiat cu drujba uşa unui bar şi l-a rănit pe proprietar

Tribunalul Galaţi l-a condamnat pe 29 iulie pe Ionuţ Csiki, un bărbat cunoscut cu antecedente penale, la 7 ani şi 2 luni de închisoare pentru tentativă la omor, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Decizia instanţei nu este definitivă.

Individul i-a şocat la sfârşitul anului trecut pe locuitorii oraşului Târgu Bujor. Bărbatul s-a certat cu proprietarul unui bar, iar la scurt timp s-a întors cu o drujbă, cu care a făcut prăpăd.

„La data de 26.12.2021, în jurul orei 12,30, pe fondul consumului de alcool şi a unei stări conflictuale spontane, inculpatul, înarmat cu un motoferăstrău în funcţiune, a intrat în incinta unui bar din oraşul Târgu Bujor, prin secţionarea uşii de acces, după care, folosind acelaşi obiect vulnerant, a agresat persoana vătămată, cauzându-i acesteia plagă tăiată, leziune traumatică pentru a cărei vindecare au fost necesare 7 – 9 zile de îngrijiri medicale”, a stabilit procurorul de caz.

Victima a povestit în instanţă momentele de groază prin care a trecut.

„La un moment dat, am auzit în exterior zgomotul produs de un motoferăstrău turat la maxim, iar pe … şi … cum au intrat repede în bar spunând că vine Ionuţ Csiki. … bloca uşa ţinând mânerul ridicat în sus. Toţi clienţii aflaţi în interior erau foarte speriaţi. M-am apropiat de uşă şi am văzut cum Ionuţ Csiki a secţionat cu motoferăstrăul uşa de termopan în zona inferioară. Am luat un mop în mână cu intenţia de a îl opri pe acesta. … a fugit după tejgheaua barului, iar eu cu… am rămas în faţa uşii. Csiki a deschis uşa pătrunzând aproximativ doi metri în interior şi manevra cu ambele mâini motoferăstrăul pornit, turându-l excesiv spunând <<Vă tai şi vă omor!>>, a declarat proprietarul barului.

Bărbatul a scăpat cu viaţă pentru că drujba a devenit inoperabilă chiar înainte ca agresorul să îl lovească din nou cu ea.

„Numitul Ionuţ Csiki a manevrat pe lângă mine, cu ambele mâini, motoferăstrăul pornit, de jos în sus, tăindu-mi geaca la umărul stâng şi apoi mi-a provocat o tăietură în zona bărbiei. Am ripostat împingându-l cu mopul în exterior. Ionuţ Csiki a încercat să mă mai lovească o dată cu motoferăstrăul pornit, dar lama s-a lovit de tocul uşii, iar lanţul a sărit de pe şina de ghidaj”, a relatat victima.

Agresorul şi-a recunoscut faptele şi a mers pe procedura simplificată a judecăţii.

