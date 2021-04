Cum te poţi recupera post-COVID. Programul gratuit realizat în premieră de profesori şi studenţi din Galaţi

„Ideea de a concepe acest program mi-a venit în urmă cu zece zile. În cadrul cabinetului, unde profesez ca fizio-kinetoterapeut, s-au prezentat mulţi pacienţi cu deficit respirator pronunţat în urma infecţiei COVID. 70-80 la sută dintre pacienţii care vin au sechele respiratorii. În plus, unii dintre ei au anxietate şi depresie. Eu am conceput şi am aplicat acest program împreună cu studenţii din anul trei ”, ne-a spus Florentina Cristea, profesor kinetoterapeut la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Galaţi.

Exerciţiile pot fi făcute acasă

Exerciţiile nu sunt deloc dificile şi pot fi făcute acasă. Pentru creşterea capacităţii pulmonare şi cardiovasculare a persoanei, execiţiile trebuie făcute de două ori pe zi, spun specialiştii.

„Partea de recuperare cuprinde exerciţii de respiraţie pentru că am constatat că nu ştim să respirăm corect. Am constatat că, inclusiv din cauza stării de urgenţă, multe persoane se confruntă cu deficit respirator. Statul în casă, sedentarismul, lipsa mişcării şi alimentaţia necorespunzătoare au contribuit la aceste probleme”, adaugă kinetoterapeutul.

Setul de exerciţii este oferit gratuit. „Dorim să oferim tuturor celor afectaţi de COVID posibilitatea unui set de exerciţii simple. Ele pot fi făcute oricând în confortul căminului propriu pentru a restabili sau îmbunătăţi capacitatea respiratorie afectată de boală”, explică Gabriel Talaghir decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Galaţi.

Programul de recuperare fizică post-COVID poate fi vizionat pe Youtube , iar în câteva zile va fi disponibil şi pe site-ul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

