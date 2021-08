Cum îi invaţă pe nepalezi, un muncitor român, să fure benzină de la muncă: „Little benzin, no problem” VIDEO

Incidentul a avut loc zilele trecute. Pe filmare se vede cum un angajat de la societatea Gospodărire Urbană, care îngrijeşte spaţiile verzi din oraşul Galaţi, îi explică unui coleg de muncă din Nepal cum poate fura benzină de la motocoasa folosite la locul de muncă.

Dialogul dintre ce doi muncitori

„Muncitor român: No problem, no problem, and benzina sector you speek, you no work.

Muncitor nepalez: Director, no problem?

Muncitor român:You understand, speak, no work ... little benzin, no problem

Muncitor nepalez: You take this one home, you sell, you want more monney?”

Imaginile au ajuns şi la reprezentanţii societăţii Gospodărire Urbană, care s-au autosesizat imediat şi l-au urmărit pe angajatul respectiv. Individul a fost prins în flagrant, chiar atunci când pleca acasă cu 10 litri de benzină.

„L-am prins în flagrant pe om. Avea într-un rucsac 10 litri de benzină. Am chemat poliţa, a fost cercetat disciplinar şi a fost dat afară. Era un angajat vechi, dar nu tolerăm aşa ceva în societate” , ne-a declarat dr. Dragoş Magearu, directorul SC Gospodărire Urbană.