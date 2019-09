„Chiriţa în provincie”, în premieră pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”

O nouă premieră, duminică, pe 22 septembrie 2019., de la ora 20,00, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” Galaţi. Publicul va avea ocazia să se întâlnească, preţ de mai bine de două ore, cu intriga din jurul unui legendar personaj al literaturii dramatice româneşti: Coana Chiriţa.

În comedia muzicală pe care ne-o propune regizorul Dan Mirea, textele lui Alecsandri sunt readaptate, rezultatul fiind o comedie spumoasă, cântată într-un neaoş grai moldovenesc. Dan Mirea aduce un plus de valoare textului original, creionând o comedie muzicală de excepţie (denumită de dramaturg „comedie cu cântice”), cu mult haz, răsturnări de situaţii şi dinamism, ilustrând contrastul dintre esenţă şi aparenţă prin care sunt construite personajele aparţinând micii boierimi rurale.

Scenografia spectacolului poartă semnătura lui Daniel Divrician, iar conducerea muzicală a comediei în două acte cu cântece de Vasile Alecsandri, îi aparţine lui Nicolae Mantu. La vioară o vom asculta pe Ilona Văduva.

Din distribuţie vor face parte actorii: Anton Mihail (Coana Chiriţa, moşieriţa), Paul Buţa (Grigori Bârzoi, soţul Coanei Chiriţa), Costel Donose (Guliţă, copilul lor), Cristina Ionaşcu (Luluţa, orfană), Viorica Mărăndici (Safta, sora lui Bârzoi), Alexandru Dobre (Leonaş, tânăr ieşean), Ovidiu Ghioc (Domnul Şarl, profesor francez), Andrei Ardeleanu (Ion, fecior boieresc), Cristina Vasopol, Mariana Pisică, Irina Popa, Adina Lazăr, Florin Piţa, Florentina Andronic, Gheorghe Racoviţă (ţărani, jandarmi, boieri).

„Am mai montat genul acesta de spectacole în teatre dramatice, dar într-un teatru de profil muzical, un asemenea concept pentru mine este o premieră. Am păstrat muzica originală a acestui spectacol. Am păstrat parfumul textului lui Alecsandri, doar că o să aduc o notă de inedit, pentru că toate personajele au câte o caracteristică aparte. Deşi am păstrat conflictele în acest spectacol şi tot ce înseamnă firul lui, am contemporaneizat foarte mult reacţiile, iar personajelor li s-au adus şi lor nuanţe contemporane. Aşadar, publicul este aşteptat să vadă un spectacol clasic cu muzica originală, dar cu o notă de contemporan şi de noutate”, spune regizorul Dan Mirea.

„Racordarea la modernitatea prezentului, paradoxal creează iluzia originalităţii. „Romgleza” vorbită astăzi este la fel de hilară ca franţuzismele Chiritei. Moravurile transced secolele cu dezinvoltura unei fermecătore primadone autumnale. Când comicul abundă prin toate mijlocele de expresie, literare şi teatrale, discreţia scenografiei devine un „must”.Conceptul scenografic păstrează şi susţine dinamica construcţiei regizorale printr-o prezenţă redusă la esenţă. Succesiunea rapidă a momentelor scenice este însoţită permanent de modificări ale spaţiului şi costumelor. Cum se întâmplă lucrul acesta? Vizionarea spectacolului devine un musai”, afirmă scenograful Daniel Divrician.

Preţul întreg pentru acest spectacol este de 32,4 lei, iar preţul redus pentru elevi, studenţi şi pensionari este de 21,6 lei. Pentru rezervări sau informaţii suplimentare despre bilete, puteţi suna la numărul de telefon 0236.465.599 (casieria Teatrului) în intervalul orar afişat pe site-ul oficial al instituţiei sau pe pagina de Facebook a acesteia. Biletele pot fi achiziţionate şi online, accesând link-ul https://www.blt.ro/chirita-in-provincie.

