Au apărut primele roşii româneşti de Matca din acest an. Producătorii le vând cu 10-12 lei kilogramul

Legumicultorii din bazinul legumicol Matca, judeţul Galaţi, au scos la vânzare prima producţie de roşii din anul 2022.

Pentru că e prima cultură din acest an şi preţul este unul pe măsură: între 10 şi 12 lei kilogramul. Fermerii spun, însă, că preţurile scad de la o zi la alta, cu cât apar mai mulţi producători cu roşii în piaţă.

„Roşiile s-au copt la Matca. Dacă în prima zi, kilogramul de roşii s-a vândut cu 12-13 lei, în prezent a scăzut la 10 lei. Preţurile scad de la o zi la alta. Pentru legumicultorii care au ieşit acum cu roşiile este bine. Vor reuşi să le vândă la un preţ bun şi îşi vor scoate cheltuielile din iarnă. Atunci când piaţa va fi plină, vor scădea şi preţurile”, spune Sorin Dragomir.

Legumele din Matca se vând angro în piaţa din localitate, acolo unde zeci de tiruri distribuie marfa în toată ţara. Preţurile cresc chiar şi de două ori pe drumul dintre producător şi magazin, pentru că producătorii vând intermediarilor.

sursa: C.Mazilu

Cum a afectat vremea roşia de Matca

Din cauza vremii capricioase, roşiile nu s-au copt în toate solarii din Matca, înregistrându-se o întârziere de circa două săptămâni. Legumicultorul Costică Chicoş a estimat că va obţine anul acesta o recoltă frumoasă, în jur de 20 de tone, însă vremea i-a dat planurile peste cap. Astfel, acesta estimează că producţia va fi afectată cu cel puţin 20 la sută.

„Eu am la roşii o întârziere de două săptămâni. A fost frig, iar lipsa soarelui ne-a dat planurile peste cap. Noi am făcut focul la sobe în solarii, dar a fost şi umiditatea crescută. Am plantat plantele în solarii chiar când a dat frigul şi au fost puţin afectate. Unele au mucegăit, nu au rodit cum trebuie”, spune legumicultorul.

„Din păcate, nu a ţinut cu noi vremea. În alţi ani, în perioada aceasta, aveam roşiile coapte în solarii. A fost frig, umiditate prea multă şi întuneric. Nu a fost bine pentru ele, au nevoie de lumină. Agricultura e loterie, nu avem ce face”, spune un alt fermier din Matca.

Matca este cel mai mare bazin legumicol din ţară, cu peste 4000 de producători, 1.000 de hectare de solarii şi 2.000 de hectare cu culturi în câmp.