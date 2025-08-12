Atac cu rachete asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene. Un mort și mai mulți răniți

Un atac cu rachete rusești a lovit un centru militar ucrainean de instruire în noaptea de luni spre marți, ucigând o persoană și rănind alte 11, au transmis Forțele Terestre ale Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

După ce s-a declanșat alarma privind un atac cu rachete, un grup de soldați a fost lovit de muniții cu fragmentație în timp ce fugeau spre un adăpost, se arată în comunicatul Forțelor Terestre.

„Alți 12 militari au solicitat asistență medicală din cauza traumei acustice și a șocului”, a precizat armata ucraineană.

Atacul vine în urma unei serii de atacuri rusești asupra unor baze de antrenament militare ucrainene în ultimele luni, cel mai recent având loc 29 iulie, soldat cu moartea a trei soldați și rănirea altor 18.

„Pentru a proteja viețile și sănătatea oamenilor, se desfășoară în permanență lucrări pentru dotarea cu adăposturi fiabile a centrelor de antrenament, a terenurilor de instruire și a altor facilități militare”, a declarat armata într-un comunicat.

Locația exactă a terenurilor de antrenament lovite în atacurile rusești nu este dezvăluită din motive de securitate.

Incidentele în care soldați ucraineni au fost uciși în atacuri rusești asupra unor poligoane sau terenuri de instruire aflate în spatele frontului a intrat în atenția oficialilor militari în ultimele luni.

Fostul comandant al Forțelor Terestre, Mihailo Drapati, se angajase să asigure noi standarde de siguranță pe poligoanele de instruire și să-i tragă la răspundere pe cei responsabili pentru viețile pierdute în urma unui atac rusesc din 1 martie asupra unei baze de antrenament din Dnipropetrovsk, care l-a determinat pe comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski, să ordone o revizuire a protocoalelor privind amenințările cu rachete și o aplicare mai strictă a regulilor împotriva adunărilor în aer liber.

Însă atacurile au continuat.

Pe 20 mai, 6 soldați au fost uciși și peste 10 răniți la un poligon de tragere din regiunea Sumî.

După un atac din 1 iunie, soldat cu 12 morți și 60 de răniți, Drapati și-a prezentat demisia din funcția de comandant al Forțelor Terestre.

Generalul de brigadă Hennadii Shapovalov a fost ulterior numit în locul acestuia.



