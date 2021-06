Apicultorii sunt fericiţi: ploile i-au ajutat să aibă miere multă şi bună FOTO

Iulian Bobocea, 43 de ani, a moştenit pasiunea şi dragostea pentru albinărit din casa părintească. Tatăl a crescut albine, iar acum fiul duce mai departe tradiţia. Are 180 de familii de albine şi este cel mai mare apicultor din judeţul Galaţi. El spune că până acum vremea a fost numai bună pentru apicultură. Ploile din ultimele săptămâni au fost binevenite deoarece urmează ca albinele să culeagă teiul şi floarea soarelui, care au nevoie de apă.

„Anul acesta este bun pentru apicultori. Va fi miere bună şi multă. Pentru noi, apicultorii, ploaia a fost binevenită deoarece urma să mergem la pădurea de tei, la floarea soarelui, iar solul avea nevoie de multă umiditate. S-a întâmplat după placul meu. După ploile care au fost, trag nădejde că va fi multă miere la tei, multă miere de floarea soarelui”, spune Iulian Bobocea.

Mai mult de jumătate de an, Iulian este plecat cu rulota şi stupii în diverse locuri din ţară pentru ca albinele să culeagă cel mai bun nectar: în Vrancea, atunci când înfloreşte rapiţa, apoi în pădurile de salcâm şi tei.

Producţie bună va fi şi la mierea de salcâm, una dintre cele mai căutate şi apreciate de consumatori. „În partea noastră, în Moldova, stăm bine şi la mierea de salcâm. Producţia va fi mult mai bine decât anul trecut, când a fost secetă. Din cauză că nu a plouat deloc, floarea nu a dat nectar. Era uscată, nu avea de unde să secrete. Anul acesta totul e verde, pădurea e vie”, explică Iulian Bobocea.

De asemenea, apicultorul spune că şi mierea de rapiţă va fi anul acesta excelentă. „Înainte de a merge la rapiţă, am fost într-o livadă de pomi fructiferi, în judeţul Vrancea. Am extras o parte din miere, dar cea mai mare parte a rămas în stupi şi am extras-o odată cu mierea de rapiţă. Mierea a luat din aroma corcoduşilor, vişinilor, cireşilor sălbatici. Are o aromă deosebită”, povesteşte apicultorul.

Produsele lui Iulian Bobocea sunt naturale sută la sută, crescătorul de albine fiind în pas cu vremurile şi, mai ales, cu tehnologia. Şi-a creat un grup de Facebook cu clienţi fideli, dar are şi un canal Youtube cu peste 450 de filmări în care oferă sfaturi pentru creşterea albinelor, canal urmărit de 20.000 de oameni.

„Pe grupul de Facebook ne caută lumea pentru comenzi. Le livrăm la domiciliu, mă ajută mult soţia cu clienţii, cu telefoanele”, spune apicultorul.

Un borcan de un kilogram de miere polifloră se vinde cu 20 de lei, mierea de rapiţă costă 25 lei, cea de coriandru 30 de lei, în timp ce mierea de salcâm şi mierea de mană se vând cu 40 de lei borcanul de un kilogram.

Anul 2020: prost pentru apicultură

Din cauza condiţiilor meteorologice neprielnice, anul 2020 a fost unul prost. Dovada că apicultura poate fi o loterie. „ Anul trecut a fost cel mai prost pentru apicultură. În perioada salcâmului a bătut vântul şi a plouat. Când a fost vremea bună, pământul a fost uscat, floarea nu a avut nectar din cauza secetei”, spune apicultorul.

