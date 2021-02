În ce hal arată sala unde a început gimnastica de performanţă campioana mondială Ana Porgras

Dacă în urmă cu 10 ani, sala de gimnastică de strada Carnabel din Galaţi era animată de zeci de copii veniţi să facă gimnastică, astăzi doar picăturile de ploaie care se preling din acoperiş se mai aud.

Lipsa investiţiilor au pus, în urmă cu câţiva ani, lacătul pe construcţia unde, timp de decenii întregi, sute de copii au făcut performanţă şi au obţinut medalii olimpice şi naţionale.

Agripina Gâlea este antrenoarea care timp de aproape 40 de ani a avut grijă de micile gimnaste. Cu emoţie în voce, îşi aminteşte de perioada înfloritoare, când împreună cu soţul ei, obţinea performanţă, fiind recunoscuţi în toată ţara.

Au fost anii de glorie de unde au prins aripi campionele: Ana Porgras, Mădălina Guţu, Lucica Mereuţă, Mădălina Tănase, Lili Bălan sau Adriana Vlad, Laura Nacu, Beatrice Butunoiu.

„A fost o perioadă frumoasă. Aveam mulţi copii, câte 2-3 clase la un moment dat. Aveam multe solicitări, eram căutaţi de părinţi. Chiar dacă nu avem condiţii bune, iar aparatele erau depăşite, fiind foarte vechi, fetele noastre erau apreciate şi recunoscute. Am fost tot timpul o pepinieră pentru loturile olimpice şi naţionale. Faţă de alte secţii din ţară, care erau la zi cu aparatura, noi eram mereu faţa lor. Toţi se mirau cum reuşim noi. Prin muncă şi iar muncă, de dimineaţă până seara aici eram aici”, îşi aminteşte Agripina Gâlea.

Ploua din acoperiş. „Stăteam cu ligheane şi cârpe pe tot”

În anul 2017, sala de gimnastică a fost închisă. Şi de atunci tot aşa a rămas. Nu se mai putea face gimnastică, deşi solicitări din partea părinţilor au existat tot timpul.

„Nu mai avea căldură, iar condiţiile erau improprii. Vara erau 40 de grade, iar iarna 12 grade. Nu puteam ţine copii în picioarele goale în frig să facă gimnastică. Am funcţionat o vreme cu ajutorul părinţilor, ei s-au implicat mereu, dar nu am mai putut continua. Aici totul trebuie luat de la zero. Trebuie văzut dacă că structura de rezistenţă nu este afectată. Acoperişul a fost afectat, erau infiltraţii, de pe pereţi cădea tencuiala. Erau perioade când stăteam cu ligheane şi cârpe pe tot. Nu s-a făcut nimic mai bine de 30 de ani. Acoperişul este afectat, geamurile sparte, nu este apă, căldură şi curent electric”, spune profesoara Agripina Gâlea.

Pozele campioanei Ana Porgras, pe pereţii sălii de gimnastică



Fostă medaliată cu aur la la Campionatele Mondiale de la Rotterdam, Ana Porgras a fost selecţionată pentru gimnastică la vârsta de patru ani, de antrenorii Agripina şi Paul Gâlea. De altfel, peste tot în sala de gimnastică sunt poze cu Ana. Într-un vestiar degradat este şi acum legitimaţia fostei campioane. Termometrul a rămas şi el pe perete. Marţi, la ora prânzului, indica doar 2 grade.

„Era un copil bine educat. Provenea dintr-o familie modestă. Era muncitoare, avea un program însă destul de greu. Ne-am bucurat tare mult pentru ea”, spune antrenoarea.

Toată aparatura din sală este depăşită, fiind din anii 70. Calul de gimnastică şi trambulinele sunt rupte, paralele nu mai corespund, saltele sunt putrezite, duşumeaua s-a umflat, iar în vestiarul gimnastelor curge apă din tavan. Bârna unde s-a antrenat Ana Pogras s-a degradat şi ea.

Construcţia a fost preluată în urmă cu un an de Clubul Sportiv Şcolar. Conducerea instituţiei spune că are în plan accesarea de fonduri pentru reabilitarea de la zero a sălii de gimnastică.

„Primăria ne-a cedat clădirea pe perioadă nederminată. Căutăm soluţii pentru ea şi sperăm să accesăm un proiect european”, spune încrezătoare driana Neofit, director al Clubului Sportiv Şcolar.

Până atunci, Agripina Gâlea continuă să facă ce ştie mai bine. Antrenează copii într-o sală mică şi neadecvată pentru gimnastică, pusă la dispoziţie de Clubul Sportiv. Nu se mai face, însă, gimnastică de performanţă. Speră, totuşi, din tot sufletul ca perioada de glorie a gimnasticii gălăţene să nu fi apus de tot.

Vă recomandăm să citiţi şi: