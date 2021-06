Primarul care se plânge de blocajul investiţional arătând cu degetul spre oponenţii politici. Care este realitatea

Cristi Misăilă, primarul municipiului Focşani, s-a plâns într-o conferinţă de presă că mai multe investiţii din oraş nu pot fi finalizate din cauza consilierilor locali PNL-USR PLUS, care nu vor să aprobe sumele necesare recepţionării acestora.

Declaraţia edilului a avut loc în contextul în care o elevă a Liceului de Arte Gh. Tattarescu a transmis o scrisoare deschisă către autorităţi, încercând să le sensibilizeze în legătură cu spaţiile supraaglomerate în care sunt obligaţi să înveţe elevii acestui liceu, deşi pentru finalizarea noii clădiri mai este nevoie doar de un simplu racord, lucrare care trenează de luni de zile.

Primarul a susţinut că mai sunt de făcut plăţi către constructor, dar că este blocat de aleşii majoritari din Consiliul Local, care nu i-au aprobat banii în buget.

„Mai avem de făcut o plată către construtor, banii i-am propus printr-un amendament la legea bugetului, respins de consilierii PNL-USR PLUS. Pentru a recepţiona o lucrare trebuie să achităm taxe la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Casa Socială a Constructorilor, fără de care nu putem face procesul verbal de recepţie al lucrărilor. În acest moment clădirea este finalizată, lucrările sunt finalizate, dar din cauza acestui blocaj nu putem recepţiona lucrările şi nu putem da mai departe destinaţia necesară”, a spus primarul Cristi Misăilă.

Aceeaşi scuză a fost menţionată şi în cazul blocului Onasis.

„Suma necesară pentru lucrările suplimentare ce au fost aprobate de Consiliu Local nu e prevăzută în buget. Noi nu putem da ordinul de începere pentru acea lucrare de hidroizolaţie a subsolului pentru a putea face recepţia lucrării. Sunt sunat zilnic de chiriasii care stau la internat, pentru că s-ar părea că la sfârluitul lunii iunie vor fi daţi afară şi noi nu putem să le oferim posibilitatea să se mute în locuinţele lor”,

În replică, viceprimarul Alexandra Tătaru susţine că sumele necesare au fost aprobate încă din lunile martie şi aprilie şi că primarul îşi arată doar neputinţa arătând cu degetul în altă parte.

„Din nou, domnul primar aruncă cu minciuni în conferinţă de presă şi arată cu degetul spre grupul majoritar PNL-USR-PLUS, lansează invective doar, doar nu s-ar prinde cineva că blochează totul intenţionat, fie în justiţie, fie prin neexecutarea hotărârilor aprobate cu vreo două luni înainte de dezbaterea bugetului general.

În primul trimestru al anului 2021 a pus presiune pe consilierii locali să-i aprobe creditele interne şi repartiţia excedentului bugetar pentru diferite obiective de investiţii. Noi nu am fost de acord îniţial să îndatorăm focşănenii, dar am înţeles până la urmă şi că procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile este unul greoi şi de durată, cel puţin aşa a lăsat să se înţeleagă şi chiar a şi demonstrat administraţia focşăneană.

Le-am aprobat pe toate, rând pe rând, încă din martie şi aprilie. A se verifica Hotărârile 42/15 martie 2021 (https://www.focsani.info/.../hotararile-autorita-539-ii...), HCL 61/09.04.2021 (https://www.eprim.ro/.../Focsani,%20HCL%2061%20din%2009...) , unde este inclusă şi suma necesară pentru finalizarea lucrărilor la Liceul de Arte, respectiv ”Extindere cu 12 săli de clasă – Şc.3”. Acest proiect, de altfel, se tot propune în şedinţe şi se tot votează de vreo 20 de ani încoace. Am aprobat chiar şi suma de 70 mii suplimentară pentru ultimele reparaţii la blocul Măgura, prin HCL 103/20.05.2021 (https://www.eprim.ro/.../Focsani,%20HCL%20103%20din%2020...). Dar domnul primar nu a convocat nici măcar comisia de repartizare a locuinţelor sociale. E mai bine, după dumnealui, să sensibilizeze masele. Cine l-a oprit pe domnul primar Misăilă să termine aceste lucrări şi să pună în aplicare aceste hotărâri? Nimeni! Domule primar, trebuie să faceţi recepţia lucrărilor şi să mutaţi elevii de la Liceul ”Gh. Tattarascu” în şcoală nouă, urgent! Nu depinde asta de consilierii locali, doar de dumneavoastră! Pentru unii, acest stil de viaţă patologic pare deja normalitate! Uită, domnul primar, că mai are şi obligaţii, nu doar drepturi, aşa cum zilnic ne demonstrează. Focşănenii trebuie să ştie că minciuna are picioare scurte şi majoritatea consilierilor PNL-USR-PLUS nu este dispusă să aplaude aceste aroganţe ale primarului PSD, eu cel puţin nu am de gând să aprob acest stil mizerabil pe care, din păcate, l-au împrumutat şi unii care le împrăştie în spaţiul public”, arată viceprimarul Alexandra Tătaru într-o postare considerată a fi drept la replică la afirmaţiile edilului..