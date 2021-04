Poliţie Locală acuzată că a devenit „prea scumpă” pentru oraş. Poliţiştii cu lefuri mari, vizaţi de concediere

Poliţia Locală Focşani are circua 100 de angajaţi FOTO: Ştefan Borcea

Cei nouă consilieri locali focşăneni ai Partidului Naţional Liberal (al zecelea încă nu a depus jurământul) au depus la registratura Primăriei Focşani un proiect de hotărâre care vizează nici mai mult, nici mai puţin decât desfiinţarea Poliţei Locale Focşani.

Iniţiatorul proiectului este liberala Alina Drumea, care susţine că este vorba despre o reorganizare.

„Cetăţenii municipiului Focşani ne-au atras atenţia în mod repetat asupra competenţelor Poliţiei Locale. După multe reclamaţii, discuţii şi consultări cu focşănenii, am constatat că îşi doresc reorganizarea acestui serviciu al primăriei în acord cu nevoile reale ale oraşului. Alături de colegii consilieri locali liberali, am depus o iniţiativă de proiect conform legii, am cerut ca acest proiect să fie transparent pe site-ul primăriei, unde va putea fi consultat şi dezbătut public timp de 30 de zile”, spune Alina Drumea.

În proiect, se propune ce funcţii publice din cadrul Compartimentului Poliţiei Locale să fie desfiinţate, respectiv poliţist local grad superior, poliţist local grad principal, poliţist local asistent. Adică cei cu salariile cele mai mari. iar data la care ar putea fi disponibilizaţi cei amintiţi este 21 mai.

Poliţia Locală este condusă de Dorian Alecsandrescu, ginerele actualei soţii a primarului municipiului Focşani, Cristi Misăilă. Alecsandrescu a fost în trecut consilier local PSD şi fost director al SC Parking, o altă societate a Primăriei.

Acesta are un salariu de bază brut de 14.720 de lei, la care se adaugă norma de hrană de 32 de lei pe zi. Adjunctul Poliţiei Locale câştigă 12.650 de lei pe lună şi aceeaşi sumă pentru norma de hrană.

Poliţiştii locali din categoria amintită câştigă între 5.000 şi 8.700 de lei pe lună, în funcţie de grad şi studii. La aceşti bani se adaugă un spor de noapte de 25% şi norma de hrană, ceea ce face ca veniturile finale să fie mult mai mari. Nu mai punem la socoteală că mulţi dintre poliţiştii pensionaţi la poliţia naţională şi-au găsit la Focşani loc în structura Poliţiei Locale, unii chiar cu condamnări penale.

APADOR-CH vrea desfiinţarea la nivel naţional a acestei structuri

Despre desfiinţarea poliţiei locale se vorbeşte de multă vreme la nivel naţional, considerându-se că două entităţi publice, Poliţia Naţională şi cea locală se calcă pe bombeu.

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) spune că mai toate atribuţiile poliţiei locale le dublează pe cele ale poliţiei naţionale, care sunt prevăzute în art. 26 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi consideră Poliţia Locală "armata personală a primarului", care între timp a fost împrumutată şi ministrului de Interne, în contextul pandemiei de coronavirus.

„Potrivit regulilor din presă, faptele bune devin foarte rar ştiri, spre deosebire de faptele rele. Astfel că poliţiştii locali au fost destul de prezenţi în presă. Ba că amendau pentru tulburarea ordinii publice pe cei ce postau pe Facebook critici la adresa primarului („şeriful” propriei poliţii locale), ba că supravegheau cu străşnicie pe amanta primarului (care-l înşela în mod grav), ba că mulţi pensionaţi din poliţia naţională îşi găsesc posturi călduţe şi bine plătite prin poliţia locală, ba că pe timp de pandemie aplicau cele mai dure şi disproporţionate amenzi, ba că au o pregătire inferioară celor din poliţia naţională, deşi când e vorba de venituri lucrurile stau exact invers, ba că poliţia locală nu este o structură unitară şi coerentă, întrucât există atâtea poliţii locale, câţi primari le au în subordine etc. Desigur, raportul dintre poliţia naţională şi poliţia locală nu este unul de tipul îngeri vs. demoni, existând în presă suficiente semnalări şi despre abuzuri sau deficienţe ale poliţiei naţionale.Problema este însă de ce să avem două entităţi publice care pot greşi în aceleaşi domenii, în loc de una?”, susţine APADOR-CH.

Organizaţia neguvernamentală crede că anul 2021 este cel mai potrivit pentru a se face o reformă a poliţiei locale, prin desfiinţare, apoi preluarea selectivă a personalului de către poliţia naţională.

„Preluarea doar a personalului care îndeplineşte condiţiile legale pentru a face parte din poliţia naţională. Dacă se doreşte păstrarea, pentru uzul primarilor, a unei structuri operative în subordinea acestora, ea trebuie să fie mult mai restrânsă şi mai puţin costisitoare ca în prezent, cu atribuţii limitate, clar stabilite şi diferite de ale poliţei naţionale. De exemplu, limitate la paza bunurilor autorităţilor publice locale”, potrivit APADOR-CH.

