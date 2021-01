FOTO VIDEO Tudorel Toader, fostul ministru al Justiţiei, propune revoluţie universitară la Focşani

Autorităţile judeţene din Vrancea au primit vineri, de Ziua Culturii Naţionale, o delegaţie a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, condusă de rectorul Tudorel Toader, formată din doi prorectori şi şase decani.

Scopul declarat al vizitei a fost continuarea dicuţiilor privind înfiinţarea unei filiale la Focşani, cu mai multe programe de studii universitare de licenţă şi master, care să se plieze pe profilul şi pe cererea educaţională din judeţul Vrancea.

”Nu întâmplător am venit în vizită la Focşani de Ziua Culturii şi de ziua marelui poet naţional Mihai Eminescu, care este un pilon pentru educaţia românească. Universitatea noastră doreşte să realizeze o investiţie în comunitate, să aducă un plus pentru educaţie, prin înfiinţarea a patru programe de studii de licenţă şi şase programe de master”, a spus la întâlnire prof. univ. dr. Tudorel Toader.

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi deţine în comuna Tulnici o staţie de cercetare care va funcţiona ca staţie de monitorizare a calităţii aerului.

Potrivit autorităţilor judeţene, viitoarea filială a Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi urmează să funcţioneze în sediul fostei Prefecturi Putna, o clădire de patrimoniu reabilitată de Consiliul Judeţean Vrancea. În cadrul vizitei de astăzi, delegaţia universitară din Iaşi, împreună cu conducerea administraţiei publice judeţene, a vizitat sediul Prefecturii Putna, o bijuterie arhitecturală.

”Vrem să punem bazele unei universităţi la Focşani, vrem să avem specialişti şi experţi instruiţi de cei mai buni profesori. Dorim să găsim specializările potrivite pentru ca familia vrânceană să rămână acasă, iar tinerii să rămână să studieze la Focşani. Vom oferi tot sprijinul instituţiilor superioare de învăţământ care vor să vină în Vrancea, prin punerea la dispoziţie a fostului sediu al Prefecturii Putna, pentru derularea cursurilor”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma.

Propunerile de programe de studii care urmează să fie înfiinţate

Programe de studii universitare de licenţă

1. Istorie – forma de învăţământ ID, Facultatea de Istorie;

2. Limba şi literatura română - o limbă şi literatură străină (engleză, franceză, germană, italiană, latină, rusă, spaniolă) – forma de învăţământ IF, Facultatea de Litere;

3. Planificare teritorială – forma de învăţământ ID, Facultatea de Geografie şi Geologie;

4. Asistenţă Socială – forma de învăţământ ID, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.



Programe de studii universitare de master

1. Management şi expertiză vitivinicolă – master interdisciplinar, cu specialişti din Iaşi şi experţi din Franţa (Bordeaux);

2. Drept şi ordine publică – forma de învăţământ IF, Facultatea de Drept;

3. Politici şi management în educaţie – forma de învăţământ IF, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;

4. Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie – forma de învăţământ IF, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;

5. Politici publice şi management instituţional – forma de învăţământ IF, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice;

6. Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie – forma de învăţământ IFR, Facultatea de Geografie şi Geologie.

