Cum a ajuns o creatoare de modă din provincie să o îmbrace pe Viorica Dăncilă. „Într-un fel, ne asemănăm”

Nausica Mircea este un designer din Focşani cu cotă apreciată în lumea modei. În urmă cu 22 de ani, a pornit la drum cu un atelier de creaţie pentru confecţii de damă şi de atunci şi-a construit pas cu pas reputaţia. Printre modelele consacrate pe care le-a îmbrăcat se numără Bianca Drăguşanu, Claudia Neghină, Lorette, Daniela Crudu, Nicoleta Ilie, Carmen Gheorghe.

În activitatea sa de mai bine de două decenii în acest domeniu a primit foarte multe distincţii, fiind declarată de multe ori cel mai bun creator la diverse festivaluri ale modei.

La o astfel de gală de premiere a unor personalităţi din mai multe domenii de activitate a cunoscut-o şi pe Viorica Dăncilă. Se întâmpla în toamna anului 2017, cu puţin timp înainte ca Dăncilă să ajungă prim-ministru.

Nausica Mircea a povestit că la acel eveniment a fost aşezată la masă cu europarlamentarul pe atunci Viorica Dăncilă şi cu o colegă de a acesteia deputat, pe care nu le cunoştea, iar î acea atmosferă s-a produs relaţionarea dintre ee.

„Am îndrăznit să propun uneia dintre doamne, care se vedea că este aplecată spre frumos şi eleganţă, să îmi treacă pragul atelierului şi să mă lase să îi propun ţinute pentru mediul în care lucrează. Această doamnă avea să devină, la doar trei luni de la acel eveniment, prim ministru al ţării, iar eu, se pare că nu am dat greş prin ceea ce am creionat şi pus în practică. Majoritatea criticilor de modă au apreciat ţinutele şi stilul doamnei premier. M-a creditat, iar eu am reuşit să dau frâu liber creativităţii şi am conturat ţinute clasice, discrete, decente şi elegante, am îndrăznit culori tari şi linii simple cu un dram de chic sau de ceva din personalitatea doamnei în fiecare ţinută”, a povestit Nausica pe cristoiublog.ro, acolo unde are o rubrică permanentă, despre relaţia cu fosta titulară de la Palatul Victoria.

„A fost o onoare să fiu designerul ales de doamna premier, şi m-a amuzat să văd tabloidele cum se îngrămădeau să anunţe nume ca la bursă referitor la cine se ocupă de ţinutele doamnei. A ales un designer român, venit din provincie, care cu modestie şi discreţie, a căutat să nu epateze şi să câştige capital din acest aspect. Nu am făcut niciodată tam-tam pe subiect, nu am vrut să ies în evidenţă, dar m-am bucurat de fiecare data când o vedeam cu câtă naturaleţe şi eleganţă îmi poartă creaţiile”, a povestit creatoarea de modă.

FOTO: Nausica Ţuţoi, creatoare de modă (Facebook)

Nausica a mai spus că i-a cunoscut şi familia Vioricăi Dăncilă şi că a rămas în relaţie cu Viorica Dăncilă şi în ziua de azi.

„Îi mulţumesc că a ales să crediteze imaginea elegantă pe care am transpus-o în creaţiile mele, că a ales un om mic dintr-un orăşel de provincie, că m-a ales pe mine. Într-un fel ne asemănăm, dar m-a fericit faptul că am rezonat. Şi pe modă şi în viaţă. De aceea, pentru mine este măgulitor că i-am rămas aproape şi după mandatul de premier. Poate că aceste rânduri vor stârni critici sau răutăţi, însă eu pot spune, cu mâna pe inimă, că oricând voi fi mândră că am putut să fac lucruri frumoase pentru un om atât de frumos”, mai scrie Nausica.

FOTO: Una din ţinutele vestimentare marca Nausica

Creatoarea de modă nu a menţionat dacă tot Viorica Dăncilă a fost cea care a determinat-o să facă anul trecut un pas spre politică. Nausica Mircea a candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2020 pentru un post de deputat în Vrancea, din partea partidului lui Victor Ponta, Pro România, dar nu a reuşit să obţină numărul necesar de voturi pentru a merge în Parlamenmt.

De altfel, nici Viorica Dăncilă nu mai este în prezent parte din lumea politică, după ce a fost trasă pe linie moartă de noua conducere a PSD.

Vă mai recomandăm:

Creatoarea de modă Nausica, un an de excepţie. A fost desemnată “Designerul anului 2015” şi „Cel mai bun designer pret-a-porter”

Focşăneanca Nausica Mircea a creat rochiile de seară ale finalistelor de la Miss World România