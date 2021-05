Un militar este cercetat pentru că cerea civililor să-i cumpere băutură. „Ţine 10 lei şi ia-mi şi mie nişte votcă”

„Ţine 10 lei şi ia-mi şi mie nişte votcă. Te rog eu, nu pot pleca din post! Uite, e magazinul ăsta peste drum. Te întorci imediat şi te vaccinezi”.

Asta a povestit femeia în momentul în care a sunat la 112. Venise să se vaccineze la centrul deschis în incinta Brigăzii Multinaţionale Sud-Est UM 01083 din Craiova. “Am rămas şocată când am văzut ce făcea. Cum să ceri oamenilor veniţi să se vaccineze să meargă să cumpere băutură? Cei mai mulţi l-au refuzat, dar am văzut că un domn a mers şi i-a cumpărat băutura. Mi se pare inadmisibil, de aceea am sunat la 112”, le-a spus femeia poliţiştilor.

“Am primit un apel la 112 marţi dimineaţă. O femeie a reclamat că este la centrul de vaccinare de la UM 01083 şi un subofiţer i-a cerut să meargă să-i cumpere nişte băutura. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, dar in momentul în care au ajuns nu au mai găsit-o pe femeie. Au reuşit să o contacteze ulterior şi aceasta a explicat de ce a sunat la 112”, au declarat reprezentanţii IPJ Dolj.

Imediat ce a fost informată, conducerea Unităţii Militare unde s-a întâmplat incidentul a dispus demararea unei anchete interne. Pe perioada cercetărilor, subofiţerul a fost suspendat din funcţia de registrator.

Vă recomandăm şi:

Un poliţist şi un militar, acuzaţi că ar fi mutilat un tânăr de 19 ani în noaptea de Înviere