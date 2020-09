Gafa Ministrului Culturii pe scena Galei Premiilor UNITER, taxată de actriţa Rodica Mandache: „Domnule ministru, când prezentaţi o doamnă...“ VIDEO

Rodica Mandache a primit "Premiul pentru întreaga activitate", iar în momentul în care a urcat pe scenă toţi cei prezenţi la evenimentul organizat la Teatrul de vară al Parcului Nicolae Romanescu din Craiova s-au ridicat în picioare şi au aplaudat-o cu căldură.

Cel desemnat să spună câteva cuvinte despre marea actriţă, dar şi să-i înmâneze premiul, a fost ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.





"Bună seara!", a spus ministrul în timp ce-şi dădea jos masca.





"Îmi prinde bine această mască, ştiţi foarte bine, câteodată nu ştii ce sa faci cu mâinile, aşa ca este foarte utilă şi la altceva decât pentru protecţia epidemiologică. Mai ales că sunt încercat de mari emoţii. Ce onoare pentru mine să am ocazia în această seară să-i înmânez un premiu Rodicăi Mandache care şi-a început activitatea înainte de a mă naşte eu...", a spus la începutul discursului ministrul.



Gheorghiu a continuat şi i-a povestit Rodicăi Mandache cum i-a "marcat întreaga copilărie". Gheorghiu a continuat şi i-a povestit Rodicăi Mandache cum i-a "marcat întreaga copilărie".

Marea actriţă a urcat pe scenă şi a primit cu emoţie aplauzele puternice. “Domnule ministru, când mai prezentaţi o doamnă, o femeie nu mai spuneţi de atâtea ori că... aţi fost din copilărie... şi că ... dinainte de a vă naşte ...eu sunt bună şi drăguţă, dar s-ar putea să...”, a spus cu şarm actriţa. Momentul a fost răsplătit cu ropote de râs şi aplauze puternice.





Rodica Mandache l-a mai taxat o dată în discursul său pe Ministrul Culturii. "Pentru că am un singur minut la dispoziţie, n-am cum să mulţumesc tuturor zecilor, sutelor... dinainte de a vă naşte dumneavoastră, n-am cum să le mulţumesc tuturor... nu vreau să închei până nu mulţumesc tuturor actorilor tineri cu care am lucrat în ultimii ani şi am ajuns să fiu singura cu tinereţi succesive şi ei toţi tineri... pentru felul în care m-au primit, pentru felul în care îmi zâmbesc, se bucură că suntem împreună şi asta m-a făcut s-o iau de la capăt şi... dumneavoastră, acum când o să mă dau jos de pe scenă, o să credeţi că eu merg. Dar eu nu merg, zbor! Din cauza lor! Vă mulţumesc", a încheiat marea actriţă.

