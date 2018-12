Cum a dat lovitura o tânără psiholog din Craiova cu roşiile cherry: „Am văzut că iarna nu prea se caută roşia mare“

Marinela Vană, în vârstă de 32 ani, are ferma legumicolă lângă Craiova, în localitatea Şimnicu de Sus.







A absolvit Facultatea de Psihologie, dar mereu a fost pasionată de agricultură şi a încercat să aducă pe piaţă exact ce se cere.







"M-am gândit ce aş putea cultiva pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Am văzut, de-a lungul timpului, că pe timp de iarnă nu prea se mai caută roşia mare pentru că nu are nici un gust. În schimb, vedeam mereu cum se epuizează caserolele cu roşii cherry aduse de peste hotare. Aşa m-am hotărât să cultiv două tipuri de roşii mici, prunişoare şi rotunde. Sunt foarte mulţumită de rezultate", povesteşte tânăra.









Afacerea cu legume a început-o în urmă cu 8 ani. "Eu şi soţul meu ne-am dorit să avem o afacere de familie. Aveam un teren pe care îl cumpărasem cu banii munciţi în Italia şi am zis să facem ceva cu el. Nu a fost uşor la început, dar am reuşit să accesăm şi fonduri europene, prin programul destinat tânărului fermier, am luat undeva la 40.000 de euro“, povesteşte Marinela Vană.

Fiind vorba de un experiment, cultura de roşii cherry se întinde pe o suprafaţă mică, de 500 de metri pătraţi, însă anul următor suprafaţa va fi mai mare. "Am făcut o alegere bună. Oamenii spun că roşiile au gust foarte bun, nu se compară cu cele aduse de afară şi asta mă bucură enorm. Este foarte important în acest domeniu să câştigi încrederea oamenilor", a declarat Marinela Vană.

Roşiile cherry se vând la un gramaj mai mic, doar la caserolă, întrucât preţul ajunge la 20 de lei/kilogram.