Cum au ajuns 10 poliţişti din Dolj să fie acuzaţi de luare de mită. „S-au dat în gât unii pe alţii“

Poliţiştii anticorupţie din Craiova aveau informaţii de mai mult timp că unii agenţi de poliţie iau mită de la şoferii care comit infracţiuni în trafic. În urma cercetărilor întreprinse au reuşit să strângă probe împotriva a 10 poliţişti.





"S-au dat în gât unii pe alţii. Eu nu am depus plângere, dar când am fost întrebat am spus adevărul pentru că mi-a fost frică să n-o păţesc şi eu. Vă rog să nu-mi daţi numele", a declarat unul dintre martori.





Conform anchetatorilor, poliţiştii încasau de la şoferi diverse sume de bani, dar au existat cazuri în care se pretindeau tot felul de bunuri, în funcţie de necesităţi.





"Au cerut chiar şi concentrate de pui, prăjituri sau tort de nuntă. Fiecare, ce avea nevoie în acel moment", susţin surse din anchetă.

Iată care este şi comunicatul DNA-Seviciul Judeţean Anticorupţie Dolj:

”Poliţiştii anticorupţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Dolj au fost delegaţi să desfăşoare activităţi procedurale de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care, la data de 5 noiembrie, a finalizat cercetările într-un dosar penal şi a întocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea în judecată a celor 10 inculpaţi, pentru săvârşirea unor infracţiuni de luare de mită, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit şi fals intelectual.

În fapt, în perioada 2015 – 2016, inculpaţii poliţişti, cu ocazia efectuării activităţii de control a traficului rutier pe raza municipiului Craiova şi judeţului Dolj, nu au sancţionat conducători auto pentru abaterile constatate sau au omis, cu ştiinţă, să menţioneze în procesele – verbale de constatare a contravenţiilor rutiere, în ce au constat, în concret, faptele săvârşite, pe care nu le-au individualizat. Menţionăm că o parte a conducătorilor auto opriţi în trafic erau cunoştinţe ale agenţilor de poliţie.

De asemenea, lucrătorii de poliţie în cauză au procedat la sancţionarea contravenţională a unor conducători auto, cu avertisment, ca pietoni, deşi aceştia au fost opriţi în trafic pentru săvârşirea unor contravenţii în calitate de conducători auto.

Totodată, în unele cazuri, agenţii de poliţie au pretins şi primit diverse bunuri şi bani de la conducătorii auto opriţi în trafic".

În cauză au fost efectuate şi percheziţii la birourile în care îşi desfăşurau activitatea agenţii de poliţie rutieră inculpaţi. Anchetatorii susţin că aici au fost identificate şi ridicate mai multe documente şi înscrisuri care au prezentat relevanţă în cauză, necesare probării activităţii infracţionale a acestora.

