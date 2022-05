Controversatul om de afaceri Remus Radoi, zis Codiţă, arestat preventiv. Ce acuzaţii i se aduc

Marţi dimineaţă, 17 mai 2022, Remus Radoi se afla în incinta Judecătoriei Caracal când a fost înconjurat de mai mulţi poliţişti care i-au comunicat că trebuie să-i însoţească la Craiova.

Radoi a ajuns în fata poliţiştilor Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Craiova - Biroul de Investigare a Fraudelor. Aceştia l-au reaudiat în dosarul de evaziune fiscală pe care-l instrumentează de doi ani şi l-au retţnut marţi după-amiaza, pentru 24 ore, pe Remus Radoi, de 45 ani, şi un alt partener de afaceri, 36 de ani, ambii din municipiul Caracal, judeţul Olt.



Aceştia sunt cercetaţi într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, privind săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

„În fapt, cei doi bărbaţi, în calitate de reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, sunt bănuiţi că ar fi indus în eroare mai multe autorităţi locale din judeţele Olt, Argeş, Ilfov şi Hunedoara, cu privire la deţinerea unor utilaje şi forţă de muncă necesare pentru executarea unor lucrări de modernizare drumuri şi extindere sisteme de alimentare cu apă şi canalizare menajeră, existând suspiciunea că, la încheierea contractelor de achiziţie publică, ar fi prezentat documente false, încheiate pe numele unor persoane decedate sau care nu aveau calificarea profesională necesară executării lucrărilor”, se arată intr-un comunicat al IPJ Dolj.

Rădoi şi partenerul său sunt bănuiţi că ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare totală de 1.509.712 lei, reprezentând sume de bani încasate necuvenit pentru lucrări neconforme cu realitatea, consum supraevaluat la utilaje, transport şi manoperă.

Totodată, pentru recuperarea prejudiciului, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor celor doi bărbaţi.

„Cei doi au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj”, se arată in acelaşi comunicat de presa.

