Verdict sociologic: Arsenie Boca este mai popular în România decât Iisus Hristos. „Credinţa poporului român e un amestec de eresuri populare şi de neînţelegeri“

Sondajul IRES a fost realizat în luna iulie şi publicat în cel mai recent număr al revistei „Sinteza”. Astfel, 57% dintre români spun că au un sfânt din credinţa ortodoxă pe care îl venerează, pe primul loc situându-se Arsenie Boca (15%), urmat de Ioan Botezătorul (11%), Iisus Hristos (10%) şi Fecioara Maria (7%). Datele fac parte din studiul „România magică. Mituri şi aspiraţii ale românilor” realizat în perioada 6-13 iulie 2018, pe un eşantion de 1.291 de persoane, reprezentativ pentru populaţia adultă din România. Eroarea maximă tolerată: + / – 2,7%.



„Este o perfectă inepţie”



Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române spune că întrebarea pusă în cadrul sondajului, despre „venerarea” unui sfânt este „cel puţin stângace, ca să nu spun neinspirată. În spaţiul credinţei, ortodoxe sau nu, oamenii se raportează la un sfânt în funcţie de factori mai ales personali, care nu ţin neapărat de cultura religioasă a fiecăruia, ci mai ales de contextul social şi istoric în care trăiesc oamenii respectivi şi care are conotaţii cu putere de expresie interpretabile într-o cheie de simţire strict personală”. Aceste conotaţi ari fi capitalul de suferinţă îndurată de persoana venerată şi proximitatea temporară a perioadei în care a trăit persoana venerată.



De asemenea, oficialul BOR atrage atenţia că „ideea că părintele Arsenie Boca este însă mai popular decât Hristos este o perfectă inepţie care nu ar trebui să apăra în niciun fel în spaţiul public, inclusiv pentru ca este un grotesc neadevăr subînţeles şi smintitor. Nu putem comenta aşadar absurdul.”



Mai departe, Vasile Bănescu (foto) apreciază că popularitatea părintelui Arsenie Boca, edificată progresiv pe o pietate populară crescută într-un context social post-comunist, se explica prin „contemporaneitatea” sa, care îl face aproape „tangibil” pentru organul credinţei omului însetat de primirea unui grabnic ajutor de Sus; prin „capitalul de suferinţă” acumulat în perioada de prigonire comunistă; prin darurile sale (duhovniceşti) manifestate în întâlnirea sa cu ceilalţi şi despre care există mărturii; prin „talentul” său moral dublat de o pătrunzătoare inteligenţă şi prin talentul artistic, care l-a impus şi ca pictor bisericesc (atipic).



„Părintele Arsenie Boca este perceput ca <<sfânt>> şi datorită roadelor concrete ale simţirii religioase a celor care merg şi se roagă lui la mormântul de la Prislop. Mărturiile celor care au trecut pe acolo ca pelerini şi care vorbesc cel puţin despre liniştea adâncă resimţită ulterior, nu pot fi ignorate şi constituie unul dintre factorii popularităţii sale crescânde”, adaugă purtătorul de cuvânt al BOR.



„Iisus este prea serios”



Teologul Bogdan Papacostea spune că „sondajul nu este o foarte mare surpriză deoarece atunci când vorbim despre credinţa poporului român şi spunem că este credinţa ortodoxă, de fapt, exagerăm. Credinţa poporului român este un amestec de eresuri populare şi de neînţelegeri. Partea de credinţă reală, structurată teologic lipseşte pentru că lipseşte cultura teologică.”



Faptul că părintele Arsenie Boca este „superstarul” acestui sondaj de opinie nu este de mirare, spune teologul, pentru că fenomenul a luat o amploare uriaşă din anul 1995 încoace. „Lucram într-o librărie şi vedeam cum caută lumea <<Cărarea Împărăţiei>>, un volum masiv al părintelui Arsenie Boca. După 2000 fenomenul a explodat, acum pare să fie într-un recul. ”



Bogdan Papacostea (foto) face şi o scurtă caracterizare a celor două personaje: Iisus Hristos şi Arsenie Boca. „Imaginea părintelui Arsenie Boca seamănă foarte mult cu imaginea lui Eminescu, se calează pe nişte arhetipuri naţionale: privire pătrunzătoare, romantică, frunte înaltă, părul dat pe spate. Toate acestea sunt elemente care se potrivesc cu panteonul nostru naţional. Plus restul poveştilor adiacente, mai ales minuni. Deci, părintele Arsenie Boca sintetizează cam toată istoria noastră, aşa că toată emisia lui către poporul român este una foarte potrivită, au fost ca marca şi scrisoarea.”



În ce priveşte persoana Mântuitorului, care ar trebui să fie în mod normal centrală, Bogdan Papacostea spune că „Iisus nu este tocmai un model pentru români pentru că este prea sobru, prea abstras, prea oriental, prea ascetic, prea ieşit din sentimentalismul nostru difuz. Nu se potriveşte. Este prea serios. Arsenie Boca este de-al nostru pentru că l-am construit noi după chipul şi asemănarea noastră. Am luat din panteon imaginile şi faptele de care am avut nevoie şi l-am construit.”



De altfel, în sondajul IRES Iisus Hristos este pe locul al treilea în preferinţele credincioşilor, locul secund fiind ocupat de Ioan Botezătorul care este, în opinia teologului „un personaj, la rândul lui, atipic. Este genul de personaj clasic, sălbatic, dur, aspru. Toţi credincioşii sunt atraşi către un model de asprime, de asceză, este o fascinaţie. Nu e un model pe care-l urmează, dar e un model care impresionează.



Stadiul canonizării părintelui Arsenie Boca



Vasile Bănescu spune că Patriarhia Română nu a stabilit o dată certă a canonizării lui Arsenie Boca. În schimb, la ora actuală este înfiinţată o comisie bisericească ce analizează viaţă şi lucrările acestuia, dar şi mărturiile celor care l-au cunoscut. „Biserica are datoria să filtreze adevărul de aşa-zisele <<adevăruri>> care parazitează memoria postuma a personalităţii părintelui. Canonizarea cuiva nu este o formalitate, ci un act de imensa responsabilitate prin care este recunoscuta irevocabil demnitatea sfinţeniei persoanei susceptibile de trecere in rândul sfinţilor”, a subliniat purtătorul de cuvânt al BOR.



Chiar dacă Patriarhia analizează toate aceste aspecte, oamenii îl consideră deja pe Arsenie Boca un sfânt care săvârşeşte minuni şi căruia ei îi aduc rugăciuni. „Eu nu cred că poporul credincios mai ţine cont de directivele de la centru, respectiv de decizia de canonizare a BOR. Trăim într-o lume a sentimentalismului personalizat. Toată lumea merge după un instinct sentimental, iar pentru mulţi acest părinte Arsenie Boca <<le vorbeşte, le răspunde>>.”

Pe aceeaşi temă:

De ce a scăzut la 50% încrederea în Biserică. „Românii au început să perceapă că banul nu-i ochiul dracului, ci banul e ochiul Bisericii“