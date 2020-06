Un sejur în Mamaia costă mai scump decât unul în Tenerife, în plin sezon estival. Explicaţiile specialiştilor

Oamenii comparau o noapte de cazare din Mamaia cu una în Playa de las Americas, cea mai cunoscută staţiune din Tenerife.



Reporterii „Adevărul” au făcut o simulare pe unul dintre cele mai mari site-uri de rezervări online (booking.com) pentru un sejur de 6 zile, hotel de patru stele, perioada 1-6 august, în Mamaia şi în Playa de Las Americas (Tenerife). Astfel, am putut comparat preţul obţinut pentru rezervarea unei camere în cele două locuri.



Astfel, în Mamaia am găsit oferte care plecau de la 2.485 de lei pentru cele 5 nopţi (cu mic dejun) la Hotelul Amiral sau 3.600 de lei la New Splendid Conference & SPA Hotel (tot cu mic dejun inclus). Oferta pentru hotelurile de patru stele din Mamaia, în prima săptămână din august, poate ajunge la 6.900 de lei o cameră dublă/5 nopţi la Hotelul Opera (cu mic dejun inclus).



De cealaltă parte, în Tenerife, am găsit oferte care pleacă de la 1.800 de lei (cu mic dejun) la Hotelul Sol Tenerife sau 1.900 de lei la Hotelul Gara (cu mic dejun inclus). Preţurile urcau până la 4.900 de lei la Hotelul Troya (cu mic dejun inclus).



Am comparat şi ofertele pentru un sejur cu all inclusive. În Mamaia, Hotelul Savoy are o ofertă pentru perioada aleasă de 7.029 de lei all inclusive. În Tenerife, în Playa de Las Americas, am găsit mai multe oferte all inclusive: Hotel Sol Tenerife – 3.182 de lei, H10 Conquistador – 4.891 de lei, Best Tenerife – 4.262 de lei şi Hotel Troya – 6.870 de lei.



Desigur, turiştii români trebuie să ia în calcul şi biletele de avion către Tenerife, un cost suplimentar care se adaugă hotelului. În schimb, dacă ne gândim la turiştii străini aceştia ar avea un cost de transport indiferent de destinaţie. Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Constanţa a raportat o cifră de 60.577 de turişti străini care au venit pe litoral în primele 10 luni ale anului 2019.





De ce e mai scump în Mamaia



Specialiştii în turism oferă o serie de explicaţii pentru faptul că în Mamaia sunt tarife mai mari ca în Tenerife, în plin sezon estival. Totodată, agenţiile de turism spun că prin intermediul lor se pot găsi oferte chiar şi mai bune decât cele de pe booking.



„Dacă cel mai ieftin hotel din Tenerife (de patru stele - n. red.), Sol Tenerife, are o ofertă pentru perioada 1-6 august de 402,53 de euro, în Mamaia cel mai ieftin hotel, Amiral, are o ofertă de 2.348 lei (486 de euro). Trebuie comparat corect, Hotel Amiral din Mamaia are toate camerele cu vedere la mare, deci tariful pe care a trebuit să-l luăm în calcul a fost cel al camerelor cu vedere la ocean din Tenerife”, spune Ionuţ Chirică, de la agenţia de turism Johny Touring.



De asemenea, specialistul vorbeşte despre faptul că Tenerife beneficiază de o temperatură iarna de 20-22 de grade, iar britanici, nordici, germani, francezi sau belgieni, cu vârste trecute de 70 de ani, aleg această destinaţie.



„Deci, vorbim de un turism de 365 de zile pe an, faţă de un sezon de, să spunem, 5 luni pe an la Mamaia. Am vrut să văd şi ce tarife au hotelurile în perioada 15.09 – 20.09.2020. Amiral din Mamaia are 1.171 lei pe sejur, iar Sol Tenerife are 464.78 de euro”, mai spune Ionuţ Chirică.



Un alt criteriu ce trebuie luat în considerare când vrem să facem aceste comparaţii, sun specialiştii, este capacitatea hotelului. Hotelul din Tenerife (Sol) are 522 de camere, iar hotelul Amiral din Mamaia are 115 camere. Cu cât hotelul dispune de camere mai multe, cu atât îşi poate permite să iasă cu oferte mai avantajoase. „De aceea vedem şi conceptul de all inclusive sau ultra all inclusive în astfel de hoteluri. La un hotel mic, conceptul de all inclusive sau ultra all inclusive ar însemna din punctul meu de vedere faliment”, adaugă ionuţ Chirică.





Preţul este reglat de cerere şi ofertă



Mai mulţi operatori din turism au explicat că preţurile sunt reglate de piaţă, de cererea şi oferta din acea perioadă, luna august fiind vârful de sezon de pe litoralul românesc, momentul în care nu prea se mai găsesc spaţii de cazare libere.



Dana Rentea, de la agenţia de turism Simbotour, spune că „atunci când în acest raport se intervine în mod nenatural (de exemplu vouchere de vacanţă pentru bugetari) se produc dezechilibre de genul creşteri de preţ care nu se regăsesc în creşterea calităţii serviciilor. În mod particular, trebuie să luam în calcul şi faptul că Tenerife este paradis fiscal, zone tax free.”



Şi Dana Rentea subliniază faptul că Tenerife este o destinaţie de 12 luni pe an, „deci amortizările cheltuielilor şi investiţiilor se împart pe mult mai multe nopţi de cazare decât pe litoralul nostru.”



Un alt criteriu pe care specialiştii în turism îl evidenţiază este cel al clasificării hotelurilor. „Nu există un standard internaţional, astfel nu vă aşteptaţi să găsiţi condiţiile de 4 stele din România la 4 stele din destinaţii exotice. Veţi avea surpriza să aflaţi că staţi la 3 stele. Agentul de turism vă spune aceste lucruri la achiziţionarea pachetului de vacanţă”, conchide Ionuţ Chirică.

