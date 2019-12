STENOGRAME Cinism fără margini la şedinţa PCR din iarna 1987. Ceauşescu: „La populaţie oprim pur şi simplu atât energia electrică, cât şi gazele“

Istoricul Mihai Burcea, de la Organizaţia civică Miliţia Spirituală, a publicat stenogramele descoperite în Arhivele Naţionale, din iarna anului 1987, când România se zbătea într-un comunism feroce.

Consemnările dezvăluie decizia nomenclaturii de a tăia în carne vie atunci când venea vorba despre economii făcute pe spinarea populaţiei, criticată dur pentru că ţine lumina aprinsă în case şi se uită la televizor, micşorând productivitatea muncii în schimbul de noapte.

4 februarie 1987. Nicolae Ceauşescu prezidează o şedinţă a „tovilor de la Capitală” (Biroul Comitetului municipal Bucureşti al PCR).

Ordinea de zi: Nerealizarea planului de producţie la unele întreprinderi din Capitală (23 August, Republica, IMGB, Vulcan, Întreprinderea de cabluri etc.) şi evaluarea măsurilor de raţionalizare a consumului de energie electrică şi gaz metan.

RSR se află în plină austeritate economică din cauza hotărârii dictatorului de a achita integral plata datoriei externe. Praful s-a ales de bunăstarea iţită la sfârşitul anilor ‘60 şi începutul anilor ‘70.

Populaţia suferă de pe urma penuriei de energie electrică şi combustibil, pe fondul unei ierni foarte grele.

Consumul casnic de curent electric este grav afectat din cauza drenării lui către sectoarele calde din industria grea*.

Nicolae Ceauşescu (secretar general al PCR): „Eu asta vreau, să realizăm programul şi să prezentaţi pe capitală, consumul necesar – conform normelor stabilite –, ca să facem în întregime producţia şi cum ne încadrăm în cele trei schimburi.

De mâine vom introduce ca zilnic în cele trei schimburi să stea cadre de conducere, prin rotaţie, începând cu directorul. În cursul unei săptămâni, o noapte să stea fiecare, prin rotaţie, în întreprindere.

Practic, noaptea nu se lucrează nici în capitală. Începând de la orele 20-20,30, când se începe emisiunea la televizor, cade consumul de energie, pentru că nu se lucrează”.

Gheorghe Marinoiu (vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului Popular al municipiului Bucureşti şi secretar cu probleme economice al Comitetului municipal de partid Bucureşti): „Noi am depăşit consumul de energie în fiecare noapte” [...]

Nicolae Ceauşescu (secretar general al PCR): „Şi întreprinderile şi voi v-aţi obişnuit prost. Nu se poate! Aveţi şi o comisie economică… Trebuie să programăm activitatea întreprinderilor în aşa fel încât să facem economii.

Pentru că rezultă aşa: stabiliţi consumul de energie şi gaze la nivelul anului trecut, urmând ca reducerea consumurilor, conform normelor, s-o folosiţi… Aveţi depăşiri şi aici, dar mai cu seamă consumurile generale în capitală sunt mari, şi în domeniul activităţii de producţie, şi în comerţ, şi în industria uşoară, dar şi la populaţie.

De altfel vom lua nişte măsuri drastice. Aţi programat gazele, treaba cade, nu vă mai dăm deloc gaze. Este imposibil altfel!”.

Constantin Olteanu (prim-secretar al Comitetului municipal de partid Bucureşti şi preşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al Capitalei): „Atunci ne adaptăm şi noi”.

Nicolae Ceauşescu: „Au contoar toţi consumatorii. Dacă blocul îşi depăşeşte consumul, închidem gazele la tot blocul. Comitetul de bloc trebuie să ia măsuri pentru asigurarea raţională a consumului”.

Constantin Olteanu: „Cum este în prezent şi la întreprinderi: se dau amenzi mici pentru depăşirea consumului, care sunt convenabile. Plăteşte amenda pentru că a depăşit. Trebuie să oprim gazele, dacă au depăşit consumul”.

Nicolae Ceauşescu: „Vom merge la majorarea cu 500% a preţului, nu pe procente mici. În rest, vom merge până la scoaterea din muncă a celor care depăşesc consumul. Dar la populaţie, oprim pur şi simplu, atât energia electrică cât şi gazele.

Pentru că aveţi consumul foarte mare. Trebuie să asigurăm în primul rând producţia. Blocurile sunt pline de lumină. Să mai stea oamenii într-o singură cameră. Trebuie discutat cu oamenii...”.

Gheorghe Marinoiu: „În continuare, vă raportez tovarăşe secretar general, că pentru luna februarie s-au luat măsuri pentru ca încă de la începutul lunii – printr-o acţiune în toate unităţile, în toate sectoarele, împreună cu controlul muncitoresc de la sectoare – să putem verifica şi avea în mână problemele care ţin de depăşirea consumului de energie electrică şi gaze naturale.

Ne vom concentra pe realizarea producţiei fizice şi a producţiei pentru export, pentru că şi la noi am avut depăşiri la producţia marfă, în condiţiile când nu s-a realizat producţia pentru export.

Vă asigurăm, tovarăşe secretar general, că vom munci în aşa fel încât la sfârşitul anului să putem raporta realizarea sarcinilor de plan pentru anul acesta” [...]

Nicolae Ceauşescu: „Apoi, sunt problemele de reducere a consumurilor la energie. De combustibil am discutat. Noi am discutat de energie şi gaze, dar aici am cuprins şi combustibilul. Deci, trebuie să vedem şi consumul de păcură. La gaze, aşa cum am stabilit, se asigură gazele între orele 8-13,00 – pentru ca oamenii să poată găti – şi seara de la orele 19,00-20,00. În rest, vom întrerupe gazele. Mai bine zis, tovarăşii spun că vom reduce presiunea. Nu în industrie, ci la consumul casnic. Vom reduce presiunea, ca imediat când e nevoie să se dea drumul, ca să ne putem înscrie în consumurile normale.

Vom introduce un nou sistem de penalizare pentru depăşirea consumurilor, mărind tariful până la cinci ori. Nu mărim în nici un fel costul energiei sau al gazelor la cei care consumă normal, dar cine depăşeşte va plăti de cinci ori. La populaţie vorbesc.

Vom introduce avertizare şi cum va depăşi cu 20% la gaze şi energie, închidem complet, pe bloc. Nu pe cartier. Unde este contoar pe bloc se poate închide. Comitetul de bloc trebuie să acţioneze ca toată lumea să se încadreze în consumurile normate. La casele mici de asemenea, au contoar**.

Acelaşi lucru şi în întreprinderile mici şi instituţiile sociale. Trebuie să vedem organizarea activităţii în diferite instituţii, ca să nu fie nevoie să se lucreze cu lumină. Oamenii mai pierd şi timpul de pomană! [...]

În fine, cu grupul acesta de probleme privind măsurile de curăţenie în capitală. Lumea se plânge foarte mult de şobolani.

Am desfiinţat o serie de cartiere, pe Dâmboviţa, şi au rămas foarte multe pisici şi câini vagabonzi de la demolări.

Nu se poate admite una ca asta! În câteva zile trebuie rezolvată problema asta! Sunt mulţi câini vagabonzi, pentru că la bloc nu-i pot lua oamenii şi trebuie lichidate toate aceste animale!”

Constantin Olteanu: „Ne-au sesizat oamenii, că unii s-au dus cu câte două-trei pisici la bloc. Aseară am avut o consfătuire cu medicii şi le-am dat sarcina lor” [...]

Nicolae Ceauşescu: „Acestea au fost câteva probleme pe care am vrut să vi le pun în faţă. Până în luna martie capitala trebuie să fie un model de ordine. Mai avem construcţiile acestea, care se vor termina în linii generale în acest an. Sistematizarea râului Dâmboviţa trebuie terminată, practic, până la 23 August; metroul va fi gata până la 1 Mai, va mai rămâne doar linia pe Ştefan cel Mare şi pasajele ce se construiesc. Problemele acestea le-am mai discutat. Acum, mă refer la ordine şi organizare.

Apoi, trebuie întocmit un program de cultivare a tuturor terenurilor. Trebuie făcută o întreprindere economică pentru sere în zona de sud şi o altă întreprindere în Pantelimon.

Terenurile care sunt în interiorul fabricilor sau alăturate, să le dăm spre cultivare, în cadrul programului de autoaprovizionare. Un metru nu trebuie să rămână necultivat!”.

Constantin Olteanu: „Avem peste 2000 ha asemenea terenuri. Cine nu-l cultivă îl dăm unei întreprinderi de stat”.

Nicolae Ceauşescu: „Tot programul acesta să-l revedem. Vreau ca în luna martie capitala să fie un model de curăţenie şi ordine! Dacă aveţi ceva de întrebat?”.

*Despre datoria externă a ţării, împrumuturile contractate la FMI şi austeritatea economică din anii ‘80 vezi capitolul „Mărirea şi decăderea dezvoltaţionismului naţional-stalinist (1949-1989)”, în Cornel Ban, „Dependenţă şi dezvoltare. Economia politică a capitalismului românesc”, traducere Ciprian Şiulea, Bucureşti, Editura Tact, 2014, pp. 41-82.

**Spre sfârşitul anului 1987 avea să fie emis Decretul nr. 272 din 11 noiembrie 1987 privind unele măsuri pentru raţionalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrică, prin care se introduceau cotele lunare la gaze naturale livrate „pentru încălzirea locuinţelor şi pentru pregătirea apei calde menajere şi a hranei”.

Sursa: ANIC, Fond CC al PCR-Secţia organizatorică, Dosar nr. 10/1987.

