Realitatea din spatele unei tragedii. Ce şanse avea femeia care s-a aruncat de la etajul 6 ca să scape de foc

Autospecialele moderne, aflate acum în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, nu sunt prevăzute nici cu perne gonflabile, şi nici cu plase. În judeţ, există doar trei maşini dotate cu autoscară, dintre care municipiului i-a fost alocată una singură. „Nu am avut niciodată plasă de siguranţă. Nici pernă pneumatică nu avem, a fost prin 2015, dar a fost retrasă pentru că era foarte veche. Alta în loc nu am primit“, a declarat Anca Chiriţă, purtătorul de cuvânt ISU Dobrogea.

În perioada comunistă, toate maşinile de intervenţie aveau autoscări şi perne. „În anii ’90, fiecare subunitate de pompieri deţinea câte o maşină de intervenţie cu o autoscară. Acestea erau la Constanţa Port, Constanţa oraş, Constanţa Palas, Mangalia, Cernavodă şi Năvodari. Autoscările model 8135, produse la Roman, cu aparatură germană, erau montate pe toate maşinile de intervenţie. Cu timpul, acestea s-au învechit, au fost date la casat şi maşinile moderne nu au mai fost prevăzute şi cu scări şi saltele“, a dezvăluit, sub protecţia anonimatului, un angajat din sistem.

„Era foarte greu să gestionezi la minut şi la secundă“

Salvatorii sunt însă de părere că, şi în cazul în care autospecialele de intervenţie ar fi fost dotate cu scară şi cu pernă, iar echipa ar fi ajuns mai devreme la locul incendiului, femeia nu ar fi putut fi salvată, întrucât totul s-a petrecut foarte repede, fiind vorba despre câteva secunde. „Puteau să vină pompierii şi cu scară, şi cu pernă. Femeia aceea s-a aruncat pur şi simplu în gol. Era foarte greu să gestionezi la minut şi la secundă. Nu vreau să-i scuz pe colegii mei, dar nu înţeleg de ce ascund şi nu spun care sunt problemele cu care se confruntă: că una dintre autospeciale este defectă, că, de fapt, Constanţa are patru maşini de intervenţie cu scări şi nu trei, aşa cum au declarat în mod public, că, din cauza pandemiei, autospecialele nu stau toate într-un loc ci sunt răsfirate prin oraş, pentru ca echipajele să nu se infecteze cu noul coronavirus“, spun foştii colegi ai salvatorilor care s-au dovedit a fi neputincioşi în cazul Simonei Stoica, femeia care s-a aruncat de la etaj în timp ce apartamentul său era cuprins de flăcări.

„Dacă nu ştii să te arunci pe pernă, rămâi infirm“

Specialiştii spun că intervenţia pompierilor militari a fost destul de rapidă, numai că autoscara nu se poate ridica în câteva secunde. „Autoscara are unghiuri în care se aşază, în funcţie de obstacolele din zonă, de pantă, de borduri, nu se poate ridica chiar aşa uşor. În ceea ce priveşte perna pneumatică, chiar dacă o aveau în dotare, până montau ventilatoarele ca să o umfle dura maximum 10 minute. Femeia oricum nu mai putea fi salvată“, spun pompierii.

Pe de altă parte, spun ei, nici perna pneumatică nu ar fi oferit succes garantat: „Dacă nu ştii să te arunci pe pernă, poţi rămâne infirm. Un pompier este învăţat cum să se arunce. În cazul în care eşti novice, trebuie să fii asistat. Când ajungi aproape de sol, trebuie să te întinzi. În cazul în care cazi în picioare, perna te aruncă cine ştie unde. În cazul în care cazi în cap pe saltea, îţi rupi gâtul“, explică specialiştii.

Nu doar la Constanţa lipsesc pernele pneumatice. Sunt doar câteva mari oraşe care au aşa ceva: la Bucureşti şi în alte câteva mari municipii. Plasele nu au fost niciodată în utilarea autospecialelor de pompieri din România sau Europa, ci doar în SUA.

Dorinţa de a te mai agăţa de un fir de viaţă

Fostul negociator al Poliţiei Tulcea, colonel (r), Lucian Ţugui, spune că, cel mai probabil, victima a sărit de pe balcon în încercarea de a se salva, fiind cuprinsă într-o stare deosebită de panică din cauza fumului dens şi a apartamentului care era cuprins de flăcări. „Dacă ne uităm la înregistrările video, observăm cum femeia a ajuns pe balcon pentru a scăpa de efectul focului şi se vede cum încearcă să se agaţe de balustradă. Este greu de crezut că a confundat uşa cu balconul, pentru că atunci când cauţi o uşă, nu te arunci, ci încerci să treci prin ea. Am avut şi eu un caz, când un tânăr, sub efectul drogurilor, a dat foc la apartament şi apoi a încercat să se arunce de la etaj. Numai că, în ultima clipă, a reuşit să se agaţe de pervazul ferestrei. Tot timpul există această dorinţă de a te mai agăţa de un fir de viaţă. Atunci a fost o situaţie fericită şi am reuşit să-l salvez“, îşi aminteşte fostul negociator şef.

Pe de altă parte, colonelul (r) spune că poate fi luată în calcul şi varianta în care femeia a renunţat să se salveze, având inima frântă din cauza fiului său care murise recent.