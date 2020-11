Prima pe ţară la rezidenţiat: „În sistemul ideal de sănătate, medicii au empatie faţă de bolnavi, iar pacienţii ascultă sfaturile“

Absolvenţii de Medicină au trecut de curând prin examenul de rezidenţiat care le permite ocuparea unui loc în sistemul medical – loc mai mult sau mai puţin asigurat. Prima s-a clasat Teodora Ilie, o tânără din Constanţa care a studiat la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davilla din Bucureşti, care a obţinut 932 puncte din totalul de 945 din acest an. Anul acesta a fost o participare-record, o concurenţă fără precedent la rezidenţial: 12.000 candidaţi pentru cele 7.000 posturi şi locuri disponibile.

„Eu mi-am propus să învăţ cât mai mult şi să ştiu cât de multe informaţii se poate din compendii, dar la rezidenţiat fiind enorm de multă materie (850 de pagini cu scris continuu) a fost foarte dificil. M-a ajutat faptul că am învăţat constant în timpul facultăţii şi mi-am format o bază. Pentru a reţine informaţiile încerc să privesc fiecare afecţiune în ansamblu, să fac conexiuni între diverse noţiuni şi să înţeleg logic mecanismele. M-a ajutat foarte mult faptul că sunt o persoană determinată, deoarece pentru acest examen este necesară foarte multă muncă, fiind vorba de luni întregi de învăţat de dimineaţă până seară“, mărturiseşte Teodora Ilie, prima clasată la rezidenţiatul din 2020.

Tehnic vorbind, punctajul maxim la rezidenţiat este de 950. Examenul este unic pe ţară, conţine 200 grile, iar punctajul maxim nu l-a obţinut nimeni din 2016, de când este susţinut în acest format şi după bibliografia actuală. În acest an, o întrebare de 5 puncte a fost anulată în urma contestaţiilor, iar punctajul maxim a devenit 945.

Fiecare candidat îşi află rezultatul pe loc, în urma scanării automate a borderoului, în prezenţa sa şi a 2 martori. La 19 noiembrie, clasamentul a fost afişat pe site-ul rezidenţiatului, iar candidaţii au aflat unde s-au situate şi ce şanse au la ocuparea unui post.

Rezultatele examenului de rezidenţiat dau dreptul de a alege, în ordinea punctajului, un post sau un loc disponibile din lista publicată de Ministerul Sănătăţii. Postul îţi asigură locul de muncă şi după rezidenţiatul de 5 ani, locul doar îţi permite să câştigi experienţă, după care trebuie să dai examen din nou, pe ce posturi disponibile or fi la acel moment. Numărul de posturi în spitale din centre universitare mari este, de asemenea, limitat. O practică descurajantă, care a determinat mulţi medici tineri să plece este hotare, în căutarea stabilităţii.

Teodora ştie că va rămâne în Capitală, să profeseze la un mare spital: probabil „Matei Balş“, unde este post disponibil de pediatrie, cu efectuarea celor 5 ani de rezidenţiat la „Marie Curie“.

„Pentru început voi urma cei cinci ani de rezidenţiat pe pediatrie, pe parcursul cărora îmi doresc să acumulez cât mai multe cunoştinţe. Îmi doresc ca în viitor să devin un medic pediatru cât mai bun şi mă văd urmând această carieră toată viaţa. Nu exclud ca la un moment dat să ajung să mă axez mai mult pe o anumită ramură a pediatriei, dar momentan nu sunt suficient de familiarizată cu acestea astfel încât să îmi dau seama către care m-aş îndrepta“, arată Teodora.

Teodora, copilul-olimpic

Teodora Ilie nu se află la prima performanţă de excepţie. În iulie 2014, pe când era elevă la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din Constanţa, ea a făcut parte din lotul României la Olimpiada Internaţională de Biologie de la Bali-Indonesia şi a cucerit medalia de bronz. Cu un an înainte, medalia de bronz fusese adusă României de prietenul ei, Vlad Coşoreanu, elev pe atunci la Liceul Teoretic Ovidius din Constanţa.

Peste ani, Teodora şi Vlad sunt tot împreună. Au fost colegi la Medicină, la Universitatea din Bucureşti şi au decis să profeseze într-un domeniu în care pacienţi sunt copiii. Teodora îşi doreşte să facă Pediatrie, iar Vlad se va specializa în Chirurgie Pediatrică - precum alt doctor din Constanţa care a făcut istorie în domeniu: profesorul Alexandru Pesamosca.

Deşi îşi puteau alege orice drum, inclusiv al străinătăţii, Teodora şi Vlad au preferat să rămână în ţară, lângă familiile lor. Ştiu că parcursul nu le va fi uşor, dată fiind situaţia sistemului de sănătate din România, dar ei cred şi speră că aici vor face diferenţa.

Copiii care uimesc

„Dintotdeauna mi-au plăcut foarte mult copiii, iar pe parcursul facultăţii am participat la mai multe activităţi de voluntariat ce implicau interacţiunea cu cei mici. Am fost trei ani voluntar în cadrul asociaţiei Little People, timp în care mergeam săptămânal la spitalul Fundeni şi desfăşuram diverse activităţi cu copiii internaţi pe secţia de oncologie - de exemplu, activităţi menite să le reducă teama de medici şi spitale.

De asemenea, am fost doi ani coordonatoarea locală a proiectului Micii Sanitari, un proiect educaţional adresat copiilor de clasele a II-a – a IV-a în cadrul căruia studenţii la medicină le prezintă elevilor diverse noţiuni legate de acordarea primului ajutor, alimentaţia sănătoasă, igienă, precum şi informaţii despre corpul uman.

Atât în perioada de predare, cât şi atunci când am însoţit elevii la etapele naţionale ale concursului, am fost impresionată de curiozitatea lor referitoare la temele medicale şi de abilitatea lor de a se adapta la situaţii noi.

Voluntariatul m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt, iar dacă ar fi să dau un sfat unui student în anul I la medicină ar fi să nu se concentreze doar pe învăţatul din cărţi, ci să se implice în cât mai multe activităţi de voluntariat, pentru că, pe lângă contribuţia adusă unei cauze, vor dobândi multe aptitudini noi care îi vor ajuta în viitor“, spune Teodora.

Pediatria a fost aşadar o opţiune firească pentru ea. Ştia că asta o atrage cel mai mult, iar când a studiat-o în anul V de facultate, Teodora a ştiut către ce se va îndrepta. Pentru ea, pediatria nu este o soră mai mică a medicinei, ci o specialitate complexă în care întâlneşti afecţiuni foarte diverse. A fost uimită când a descoperit ce rezistenţă, ce putere şi ce capacitate au copiii de a trece cu bine prin situaţii dificile şi de a se recupera spectaculos.

„În timpul facultăţii, am încercat să înţeleg şi să reţin cât mai multe noţiuni de pediatrie, iar pe lângă facultate, m-am documentat suplimentar din studii şi articole ştiinţifice în legătură cu diverse aspecte ale afecţiunilor pediatrice sau ale creşterii copiilor. Pe de altă parte, interacţionând cu copiii în diverse contexte din cadrul activităţilor de voluntariat am învăţat cum să comunic mai bine cu cei mici şi cum să le câştig încrederea“, explică ea.

Empatia, necesară unui profesionist

Punându-se în postura unui viitor părinte, tânăra spune că îşi va vaccina copilul, pentru că astfel un număr mare de afecţiuni grave sunt prevenite prin vaccinare. „Afecţiuni din cauza cărora mulţi copii rămâneau cu sechele pe viaţă sau chiar mureau aproape numai există acum datorită vaccinării pe scară largă“, punctează tânăra.

În meseria în care omul îmbracă o dată cu halatul alb o armură care să-l facă imun la suferinţa din jur, Teodora, tânăra doctoriţă, vorbeşte des despre empatie. Empatia care nu trebuie să lipsească unui profesionist.

„În viziunea mea, un sistem ideal de sănătate ar fi acela în care toţi oamenii au acces egal la cel mai bun tratament potrivit afecţiunii lor, în care medicii sunt caracterizaţi atât prin profesionalism, cât şi prin multă empatie faţă de bolnavi şi în care pacienţii respectă recomandările profesioniştilor din domeniu. Eu îmi doresc să fiu o doctoriţă empatică, atentă la nevoile pacienţilor, care să comunice bine atât cu copiii, cât şi cu părinţii, care să deţină multe cunoştinţe medicale şi care să fie capabilă să ia decizii corecte în situaţii critice. Ce nu aş face niciodată ca medic? Nu voi condiţiona niciodată actul medical de dobândirea unor foloase materiale şi nu voi face diferenţe între pacienţi“, este jurământul de credinţă în profesie depus de Teodora llie.

