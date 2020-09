Prefectul Constanţei: În clasele unde nu se poate respecta distanţa de un metru între elevi vor fi montate separatoare de plexiglas

Separatoarele vor fi achiziţionate de către unităţile de învăţământ, din propriile bugete. „Au fost discuţii referitoare la oportunitatea montării separatoarelor de plexiglas în clasele de învăţământ unde nu se poate respecta distanţa de un metru între elevi. Aici alături de DSP am clarificat faptul că rolul acestui perete de plexiglas practic adăugat la la faptul că elevii vor purta şi mască de protecţie va face ca transmiterea acestui virus să fie mai puţină probabilă dacă ne luăm mai multe măsuri de protecţie. Peretele de plexiglas trebuie montat în sălile de curs unde nu se poate respecta distanţa de un metru între elevi. Ele vor fi achiziţionate de către unităţile de învăţământ. Din bugetele unităţilor de învăţământ vor fi achiziţionate”, a transmis George Niculescu.

O situaţie specială este la Cuza Vodă, unde cursurile vor fi exclusiv online. Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Sorin Mihai, a afirmat că a vizitat şcoala din Cuza Vodă, iar autorităţile au transmis că vor cumpăra tablete pentru toţi elevii, iar aceştia vor putea urmări cursurile online.

“Avem o situaţie în comuna Cuza Vodă, este singura localitate şi unitate de învăţământ unde anul şcolar va începe în scenariul trei, adică 100% în mediul online. Acest lucru este din cauza faptului că rata incidenţei cazurilor de îmbolnăviri la mia de locuitori a depăşit cu mult pragul de 1,5 suntem la aproape 3,5 la mia de locuitori în Cuza Vodă aşa că este singura localitate unde învăţământul va începe online. În celelelate unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa la propunerea consiliilor de administraţie a şcolilor după ce aceste propuneri vor fi avizate de către IŞJ şi de către DSP, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are termen data de 10 septembrie pentru a aproba unul dintre cele trei scenarii de începerea şcolii”, a afirmat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

“Unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa sunt pregătite. Ieri am fost în vizită la şcoala din localitatea Cuza Vodă, am luat legătura şi cu doamna directoare şi cu domnul primar. Ne bucură faptul că implicarea şi colaborarea dintre cele două instituţii a determinat o rezolvare rapidă a problemelor care ar fi putut să apară. Domnul primar a avut astăzi şedinţă de Consiliul Local prin care a stabilit că va achiziţiona tablete pentru toţi elevii, aproape 600 de tablete pentru toţi elevii din unitatea de învăţământ. Ieri când am fost în unitatea de învăţământ se făcea actualizări ale reţelei de cablu, de internet astfel încât în fiecare sală din unitatea de învăţământ să se poată desfăşura activităţi de transmitere în sistem streaming a cursurilor pentru fiecare clasă în parte”, a declarat Sorin Mihai.