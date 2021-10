Portul Constanţa, 125 ani de la punerea pietrei de temelie. Ce scrie în documentul semnat de Regele Carol I, aşezat într-un bloc de piatră, pe fundul mării VIDEO

Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) aminteşte că Portul Constanţa sărbătoreşte 125 ani de la inaugurarea oficială a lucrărilor de construcţie şi de modernizare.

La 16 octombrie 1896 avea loc începerea lucrărilor de construcţie a Portului Constanţa prin punerea pietrei de temelie. Amenajări ale Portului Constanţa de la Marea Neagră începuseră încă din 1857. În acel an autorităţile turce au concesionat construirea Portului Constanţa şi a căii ferate Cernavodă-Constanţa companiei engleze "Danube and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Ltd.", iar Portul Constanţa a beneficiat, pentru prima dată, de amenajări şi dotări relativ moderne.

Inaugurarea avea să aibă loc la 27 septembrie 1909.

Un document oficial a fost semnat de familia regală şi de alte oficialităţi, fiind introdus într-un tub de sticlă şi încastrat într-un bloc de piatră de 40.000 kg. Un alt exemplar a fost pus în păstrare la Arhivele Naţionale.

Deasupra a fost aşezată o placă pe care s-a scris data de 16 octombrie 1896. Blocul a fost ridicat şi aşezat, în sunetul fanfarei şi al salvelor de artilerie, pe fundul mării.

Iată ce scria pe documentul de la fundaţia Portului Constanţa: