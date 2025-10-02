Lupii preistorici Romulus și Remus, creați în laborator, au împlinit un an. Au o greutate impresionantă pentru vârsta lor

Acum un an, progresele înregistrate de Colossal Biosciences în domeniul ingineriei genetice au dus la nașterea a doi lupi uriași masculi, Romulus și Remus, în 2024.

Compania de biotehnologie cu sediul în Dallas a dezvăluit în aprilie 2025 că s-au născut două pui de lupi uriași: cei doi lupi uriași masculi s-au născut în octombrie 2024, iar o femelă, Khaleesi (numită după personajul din „Game of Thrones”), s-a născut în ianuarie 2025, scrie USA Today News.

„Am asistat la dezvoltarea lor fizică, emoțională și socială – ceva ce nimeni nu a mai văzut în 12.500 de ani”, a declarat Matt James, directorul departamentului de animale al Colossal, care a fost prezent la nașterea lor în urmă cu un an, într-un schimb de e-mailuri cu USA TODAY. „Remus este neînfricat și îndrăzneț, în timp ce Romulus este curios, precaut și încrezător.”

Pentru majoritatea oamenilor, lupii uriași aduc aminte de cărțile și serialul HBO „Game of Thrones”, precum și de piesa Grateful Dead, „Dire Wolf”.

Dar lupii uriași erau prădători reali care au cutreierat America de Nord alături de tigrii cu dinți sabie și mastodonți timp de zeci de mii de ani, înainte de a dispărea în urmă cu aproximativ 13.000 de ani. Cercetătorii de la Colossal au folosit ADN-ul recuperat dintr-un craniu de lup uriaș vechi de 72.000 de ani și un dinte vechi de 13.000 de ani pentru a crea genomul unui lup uriaș.

Cercetătorii au folosit apoi acel genom pentru a modifica genomul lupului cenușiu, astfel încât să exprime trăsături specifice lupului uriaș. Ouăle fertilizate au fost implantate și purtate de mame surogat câine. Deși lupii uriași nu sunt identici 100% cu strămoșii lor preistorici, ei sunt cât se poate de apropiați de aceștia, grație progreselor biotehnologice de ultimă oră, afirmă Colossal, care a atras pentru prima dată atenția când a anunțat planurile de a readuce la viață mamutul lânos.

„Lupii uriași prosperă – dincolo de orice ne-am fi putut imagina”, a declarat Beth Shapiro, directorul științific al companiei, într-o declarație pentru USA TODAY. „În ultimul an, am învățat foarte multe de la Romulus, Remus și Khaleesi. Cel mai important este că modificările au funcționat conform așteptărilor, iar animalele sunt sănătoase. Se poate observa acest lucru după mărimea, forța și blana lor albă impresionantă. A fost extraordinar să le urmărim dezvoltarea.”

Pentru a sărbători ziua de naștere, lupii uriași masculi au primit recent un tort creat de patiseria de lux pentru câini Mishka din San Francisco, care era făcut din pateu de vită, supă, ficat și alte ingrediente organice.

De asemenea, au primit un videoclip special de ziua lor, cu melodia „Happy Birthday Dire Wolf”, compusă de Stan Bush și Lenny Macaluso („The Touch”, din „The Transformers: The Movie” și „Never Surrender”, din filmul „Kickboxer”).

Dimensiunea lupilor uriași: Romulus și Remus la vârsta de 1 an

Romulus este puțin mai mare decât Remus, „cântărind aproximativ 54 kg, în timp ce Remus cântărește puțin sub 52 kg”, a spus James. „Nu știm încă cât de înalți sunt, deoarece nu le-am făcut încă examenul medical anual, dar o vom face în curând. Ne așteptăm ca băieții să ajungă la o greutate între 59 și 64 kg.”

Cei doi lupi uriași masculi au fost prezentați surorii lor în această vară, iar „a fost o oportunitate extraordinară de socializare pentru toți cei trei lupi uriași”, a spus Ben Lamm, CEO și cofondator al Colossal.

„Au început să dea dovadă de instincte de vânătoare și vânează în mod regulat animale din rezervația lor, chiar prinzând un iepure pentru prima dată acum câteva săptămâni”, a spus Lamm. „Ei dezvoltă o ierarhie socială mai clară, Remus preluând frâiele ca lider al haitei, iar Romulus și Khaleesi așteptându-l adesea pe Remus și verificând cu el pentru a se asigura și a se liniști. Cu toate acestea, ei se vor lupta adesea pentru oportunități de hrănire și vor testa statutul lui Remus ca primul care se hrănește.”

Ce mănâncă lupii uriași?

Lupii uriași masculi mănâncă peste 2,2 kg de carne pe zi. Sunt hrăniți o dată pe zi; dieta lor variată include carne tocată, bucăți de mărimea unei tocănițe și porții din carcase de cerbi, vite sau iepuri întregi, potrivit Colossal.

Khalessi rămâne mai mică și mănâncă puțin mai puțin decât Romulus și Remus, care pot să mestece și oase de coastă și de picior.

De asemenea, primesc aproximativ o jumătate până la o cană de ficat de vită liofilizat, porțiile depinzând de regimul zilnic de antrenament. Lupii vânează ocazional și rozătoare mici în rezervația ecologică în care trăiesc.

La rezervația naturală, certificată de American Humane Society și înregistrată la Departamentul Agriculturii al Statelor Unite, o echipă formată din 10 angajați cu normă întreagă se ocupă de îngrijirea lupilor uriași. Pe lângă vizuinele naturale pentru lupi, rezervația dispune și de o clinică veterinară și un adăpost împotriva furtunilor.

În rezervație, lupii sunt monitorizați prin camere live, personal de securitate și drone de urmărire pentru a asigura siguranța și bunăstarea lor. Colossal le monitorizează, de asemenea, greutatea și starea fizică folosind un sistem standard de evaluare a canidelor pentru a ghida nevoile alimentare.

„Ei surprind echipa în fiecare zi. De la creșterea rapidă și dimensiunea lor până la dorința și entuziasmul de a o accepta pe Khaleesi în haită”, a spus James. „Romulus și Remus sunt frați, dar au dezvoltat personalități unice și, chiar și fără o creștere tipică de către o mamă lup sălbatică, capacitatea lor de a se adapta rapid la viața sălbatică, inclusiv la vânătoare, a fost una dintre cele mai fericite evoluții pe care le-am văzut.”

Vor mai fi și alți lupi uriași?

Da. Colossal intenționează să creeze o haită de până la opt lupi uriași. „Lucrăm cu echipa noastră internă și cu rețeaua externă de consilieri științifici pentru a face planuri de creștere a haitei la momentul potrivit”, a spus James.