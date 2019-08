Părinţii tânărului care şi-a dat foc în maşină au fost audiaţi de Poliţie. „Taţilor de băieţi, nu faceţi copilului vostru ce mi-a făcut tatăl meu!“

Poliţia a deschis ancheta în cazul morţii tânărului Adrian Lipan, care era inginer electrician naval şi lucrase pe un vas de croazieră. Părinţii săi au fost chemaţi la Poliţie şi audiaţi ca martori. Ei au fost întrebaţi dacă au vreo suspiciune legată de moartea băiatului. Oficial, tatăl, învinovăţit de Adrian în mesajul său de adio, nu poate fi acuzat de nimic.

Adrian Lipan, tânărul de 25 ani din Medgidia, care şi-a dat foc în maşina sa parcată sub un pod de pe Autostrada Soarelui, a murit în seara de miercuri, 21 august, în Secţia ATI de la Spitalul de Urgenţă Constanţa. Arsurile sale, extrem de grave, se întindeau pe mai mult de 80% din corp.

În ziua de marţi, 20 august, în jurul orei 16.00, Adrian a mers cu maşina, un Ford Focus Sedan cu numărul de înmatriculare CT 08 WHX, pe DN3, la ieşire din Murfatlar spre Ciocârlia. A parcat-o sub podul de pe Autostrada Soarelui şi a dat drumul la înregistrarea, pe telefon, a mesajului de adio.

„Ştiu că sunt un laş pentru ceea ce fac, dar nu mai pot. Tatăl meu m-a adus la un nivel la care nu credeam că o să ajung. De zece ani, el tot aceleaşi jigniri şi critici le are la adresa mea. Niciodată nu m-a apreciat şi nu mi-a zis nişte vorbe care să mă îndrume. De fiecare dată, numai critici şi înjurături. Este un alcoolic incredibil. Toată ziua bea şi nu face altceva. De când este plecat în Italia, parcă a înnebunit de tot. Numai să bea, să înjure, să ţipe şi să îşi bată joc de mine. Nu mai pot.

Am încercat prin mai multe metode să scap de el, să plec pe mare, dar nu am reuşit. Nu este de mine. Acum, până să reuşesc să intru la armată, deja m-a distrus mental. Nici nu ştiu ce să mai fac. Nici nu îmi găsesc vorbele să îmi iau la revedere faţă de voi. Îmi cer scuze, mamă, pentru ce am făcut, dar nu mai pot. Nu pot să mai rezist. Îmi pare rău“, a spus băiatul, cu vocea înecată în lacrimi.

Când a postat filmuleţul pe Facebook, el a scris şi câteva cuvinte, prin care îşi lua rămas-bun de la cei dragi şi lăsa, cu limbă de moarte, o rugăminte: „Îmi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am greşit. Taţilor de băieţi, nu ii faceţi copilului vostru ce mi-a făcut tatăl meu, nu am fost eu cel mai bun copil, dar nu cred ca meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei băieţi dar mai au nevoie de puţină iubire părintească. Îmi pare rău pentru ceea ce voi face şi ştiu ca sunt un laş, dar nu ştiu ce altceva sa fac“.

În jurul orei 16.40, un şofer, Gabriel Radu, care trecea pe Autostrada Soarelui, a observat puternicul fum negru care ieşea de sub pod. El a oprit şi a încercat să vadă despre ce e vorba. Mărturia lui a fost postată pe grupul Info Trafic jud. Constanţa:

„Azi, în jurul orei 16:40 mă deplasăm dinspre Bucureşti spre Constanţa şi la km 197 vizibilitatea era foarte redusă din cauza fumului ce ieşea de sub pod. Am oprit pe bandă de urgenţă şi am coborât să văd ce se întâmplă.

Ceea ce am văzut este greu de imaginat. Era o maşină care ardea, am sunat la 112 să trimită o maşină de pompieri, apoi am coborât la o distanţă sigură de maşină să văd dacă sunt victime. Lângă maşină, erau aşezate frumos, un portofel, un telefon şi o pereche de ochelari.

Am revenit cu apel la 112 pentru a da un update şi să trimită şi o maşină de poliţie şi salvare. După ce am închis apelul am văzut un “taran” (om de la sat) care s-a apropiat de mine şi m-a întrebat dacă sunt cu “baiatul din masina”. Şocat, am întrebat care băiat şi dacă mai este în viaţă. A spus că da. M-am dus să văd victimă, era arsă complet, conştientă dar de abia putea pronunţa cuvântul “apa”.

Între timp a ajuns o maşină de la poliţia autostrăzii, maşină de pompieri şi ambulanţă. Apoi o maşină de la criminalistică(bănuiesc). Victima a fost transportată la spital. Nu ştiu ce s-a întâmplat mai departe.

Victima are 25 de ani, şi se numeşte Adrian Lipan şi este din Medgidia.

Maşina un Ford Focus Sedan cu nr CT08WHX.

Părere personală: cred că a fost vorba de o încercare de sinucidere, având în vedere că actele şi telefonul erau aşezate frumos lângă stâlp. Dar... de la durerile cumplite, cred că nu a mai rezistat şi a ieşit din maşină.

Puştiule, sper să te faci bine şi să realizezi că nimic nu merită să îţi iei viaţă! Mai ales într-un mod aşa cumplit. Şi.... îmi cer mii de scuze dacă mă înşel la partea cu sinuciderea.

Ceea ce mă supără mai tare.... este faptul că nimeni nu a oprit să vadă de unde e fumul ăla gros. Nimeni nu s-a gândit să facă asta! Şi autostrada era foarte circulată“.

Maşina lui Adrian Lipan, incendiată Sursa Facebook Info Trafic Jud. Constanţa / Gabriel Radu

Chemaţi de urgenţă, pompierii de la ISU Constanţa au venit cu echipaje.

„În urma unui apel primit la 112, ieri (marţi, n.n), în jurul orei 17.00, am fost solicitaţi să intervenim pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă apărute în urma unui incendiu auto.

La faţa locului s-au deplasat cu operativitate o autospecială de stingere din cadrul Detaşamentului Palas şi un echipaj medical SMURD B din cadrul Detaşamentului Medgidia.

Ajunşi acolo, pompierii constănţeni au găsit o persoană, de sex masculin care prezenta arsuri pe 80% din suprafaţa corpului şi care a fost predată echipajului medical de terapie intensivă mobilă şi ulterior transportată la spital.

Autoturismul a ars în proporţie de 100%. Cauza probabilă - acţiune intenţionată“, a transmis ISU Constanţa.

Adrian Lipan Sursa Facebook Adrian Lipan

Mesajul de adio al tânărului a fost vizionat între timp de mii de internauţi. Toţi încercau să-l convingă să nu recurgă la acest gest. Toţi i-au transmis că viaţa merită trăită, în ciuda greutăţilor, şi că se găsesc soluţii la orice problemă.

Cei mai mulţi îl acuzau pe tatăl lui Adrian că este o brută, un om fără inimă, care şi-a împins fiul la sinucidere. Acesta a reacţionat, însă, surprinzător: „Cu acordul şi permisiunea voastră acest "nenorocit "de tată care azi a înţeles că timp de 26 de ani a crescut un şarpe, nu un copil. Cei care vor să audă adevărul mă pot contacta cînd vor. Aviz viitorilor părinţi“

Atitudinea tatălui, deloc îndurerat, a provocat un val de indignare şi mai mare. Inclusiv sora tatălui, mătuşa lui Adrian, a scris luând apărarea băiatului: „Eşti fratele meu, dar nu meritai aşa minune de copil. Dumnezeu le vede şi le va plăti pe toate“. Singura care i-a spus lui Adrian că tatăl lui îl iubeşte, în felul lui, a fost verişoara primară, Dariana, contrazisă imediat de ceilalţi, cunoscuţi şi necunoscuţi.

Adrian Lipan absolvise Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Medgidia, apoi Universitatea Maritimă din Constanţa - secţia Inginerie electrică. La finele lui decembrie 2018 se îmbarcase pe nave de croazieră, dar în video, băiatul se plânge că marinăria nu e de el. Între timp, înregistrarea a fost ştearsă de pe Facebook.

