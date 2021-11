Parcări publice din Mamaia Nord, ocupate abuziv de dezvoltatori imobiliari. „Asta este golănie”

Cel puţin trei parcări publice din Mamaia Nord, aflate în proprietatea şi administrarea Primăriei Năvodari au fost ocupate abuziv de diferiţi dezvoltatori imobiliari care deţin în apropiere apartamente sau alte spaţii de cazare. Vorbim despre parcări situate în zona Promenadei din Mamaia Nord, situată la câţiva metri de plaje.

Oamenii spun că aceste parcări nu puteau fi ocupate abuziv fără acordul tacit al unor funcţionari din primărie deoarece pe acolo trec mereu patrule ale Poliţiei Locale ce puteau cu uşurinţă să sesizeze ilegalitatea. În plus, spun oamenii, aceşti patroni au atras turişti oferindu-le şi şi un loc de parcare ce nu le aparţine.

Cu bariere la intrare sau cu garduri, anumiţi dezvoltatori imobiliari s-au făcut stăpâni pe parcările publice ale Primăriei Năvodari, parcări ce ar trebui să fie accesibile oricui, gratuit.

Parcări ocupate abuziv foto: Liviu Stan





Primăria a descoperit trei cazuri

„Trecând prin zonă, am sesizat că o parcare, pentru care noi votasem în Consiliul Local să fie amenajată şi asfaltată, este ocupată abuziv şi are accesul interzis. Am sunat la Administraţia Domeniului Public şi Privat să întreb dacă e închiriată sau concesionată cuiva şi mi-au spus că nu”, explică Liviu Stan, consilier Local Năvodari. El a vrut să ridice în şedinţa de CL această problemă, dar majoritatea consilierilor a refuzat.

Primăria oraşului Năvodari a transmis, la solicitarea „Adevărul”, că a efectuat controale în Mamaia Nord şi au identificat, începând cu finalul lunii septembrie, mai întâi doi agenţi economici care au încălcat prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată. Ulterior, Poliţia Locală a mai identificat un al treilea agent economic care ocupase abuziv o parcare publică pe strada D10. Toate aceste spaţii au fost împrejmuite abuziv, fără vreo autorizaţie sau aprobare din partea oraşului Năvodari, susţin reprezentanţii primăriei.

Spaţiu public blocat abuziv foto: Liviu Stan

„Precizăm că la momentul comunicării acestor informaţii, doi dintre cei trei agenţi economici au desfiinţat împrejmuirile ridicate abuziv, în cazul celui de-al treilea agent economic lucrările pentru eliberarea terenului fiind în derulare”, transmite Primăria Năvodari.

Toţi cei trei agenţi economici, care s-au făcut stăpâni pe parcări publice, au fost amendaţi cu câte 1.000 de lei.

„Sunt cu mult mai multe locuri de parcare publice ocupate abuziv, unele amenajate, altele neamenajate. De exemplu, şi în partea cu Tabăra Năvodari sunt două zone ocupate ilegal de agenţi economici. Discutăm de lucruri vizibile, nu invizibile. Asta este golănie”, spune Liviu Stan, consilier local al oraşului Năvodari.

Vă recomandăm să mai citiţi: