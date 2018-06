Mama româncei sechestrate timp de zece ani într-un beci în zona Calabria: „Fata mea o duce în continuare rău în Italia“

Maricela Condrea, constănţeanca de 29 de ani care a fost salvată în luna noiembrie a anului trecut de carabinieri din iadul în care trăia, unde era legată de pat şi supusă abuzurilor sexuale, de către italianul Aloisio Francesco Rosario Giordano, de 50 de ani, trăieşte împreună cu cei doi copii într-un centru social din Italia.

Mama sa, Maria Trofoşilă, de 53 de ani, care trăieşte într-un sat din sudul Dobrogei, spune că fiica sa o duce rău în continuare. „Mă sună cam la 10 – 12 zile, cum poate şi ea. Fata mea plânge şi îmi spune că a rămas fără sprijin. Mă gândeam că legile în Italia sunt altfel... A scăpat de chinul în care era şi acum stă la un adăpost social, împreună cu copiii. Din cauza mâncării alterate şi a apei infestate, cei mici s-au îmbolnăvit şi au vomitat, iar majoritatea mamelor de acolo au făcut un fel de grevă. Ca să nu se mai întâmple aşa ceva, ea a început să le cumpere apă şi biscuiţi de la magazin. Când poate, se mai duce cu ei la biserica catolică unde s-au botezat şi mai primesc de acolo mâncare şi haine de la omeni“, spune mama ei.

Femeia îşi aşteaptă nepoţii acasă, să îi crească ea aşa cum poate, dar spune că încă nu este posibil, întrucât fata ei trebuie să mai rămână în Italia câteva luni, cât mai durează procesul bărbatului care a abuzat-o timp de un deceniu. „Fata mea vrea să vină acasă, dar numai împreună cu copiii. «Nu-mi abandonez copiii», mi-a spus la telefon. Cum eu nu pot să merg acolo, strâng zilnic câte un bănuţ până fac 100 de euro şi, printr-un vecin care munceşte în Italia, îi trimit când pot. Problema este că nu avem unde să lucrăm, şi sunt nevoită să muncesc cu ziua la săpat via“, plânge ea.

Locuinţa lor se compune din câteva cămăruţe sărăcăcioase, fără curent electric, în comuna Cerchezu din judeţul Constanţa. Este mâhnită de faptul că, în loc să fie ajutată, fiicei sale i se reproşează condiţiile în care a copilărit: „În Italia i s-a zis: «Nu e diferenţă faţă de ce ai în România, unde ai trăit foarte greu, mama nu a avut condiţii să te crească!» Eu am avut trei copii, am fost mai chinuită, dar vedeţi unde se ajunge? Ne condamnă cum am trăit. În loc să primească ajutor, fata mea este judecată“, spune, femeia, mâhnită.

Maricela Condrea se află într-un program de protecţie a femeilor abuzate, conform declaraţiilor unor surse care cunosc cazul. În centrul social în care este internată împreună cu cei doi minori, ei au parte de îngrijire medicală, dar şi psihologică. Băiatul cel mare a fost înscris în clasa a III-a, iar fata la grădiniţă. Autorităţile româneşti au eliberat certificate de naştere pentru copii şi paşapoarte temporare pentru toţi trei.

Tânăra abuzată nu vrea să se întoarcă deocamdată în România şi a cerut consulatului român de la Bari ca mama sa, fiul său din România, rezultat dintr-o altă relaţie, dar şi tatăl copilului, să fie aduşi în Italia. Deocamdată, prezenţa sa este necesară în Italia până când se vor finaliza procesele în care italianul este judecat pentru sechestrare de persoană, abuzuri şi violenţe şi unul pentru decăderea din drepturile părinteşti.

Este posibil ca la sfârşitul lunii, Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, să meargă personal să viziteze centrul de asistenţă din Italia unde trăieşte Maricela.