Lebede captive în gunoaiele din Lacul Tăbăcărie. Luciul de apă nu mai este administrat de nicio instituţie

Activiştii de la Baricada Verde au surprins imagini de groază de pe Lacul Tăbăcărie. Apa lacului este plină de deşeuri, printre care, câteva lebede, încearcă să supravieţuiască.

lacul Tăbăcărie se umple în mod constant şi rapid de gunoaie, oricât de mult s-ar curăţa. Dacă nu învăţăm să avem grijă de natură şi să respectăm munca altora, acesta va fi mereu rezultatul final. Imediat, parlamentarul constănţean Bogdan Bola a venit cu o reacţie la imaginile de pe lac: „Imaginea dureroasă a unui oraş în care mediul înconjurător nu se respectă... Din păcate, nepăsarea îşi spune cuvântul şi se umple în mod constant şi rapid de gunoaie, oricât de mult s-ar curăţa. Dacă nu învăţăm să avem grijă de natură şi să respectăm munca altora, acesta va fi mereu rezultatul final.

În privinţa lacului, din nefericire, acesta nu mai este în administrarea niciunei instituţii la acest moment. Nici #ABADL, nici Primăria Constanţa nu pot interveni, din proprie iniţiativă, pentru curăţarea lacului, deoarece acesta nu mai este administrat de niciuna dintre entităţile mai sus menţionate.

În această dimineaţă m-am întâlnit cu foştii mei colegi din #ABADL şi credem că am găsit o soluţie de moment. ONG-ul "Act for tomorrow", cu care Apele au un parteneriat stabil încheiat anul trecut şi cu care am desfăşurat vara trecută o campanie de igienizare a lacului, şi-a arătat disponibilitatea deja de a colabora de urgenţă pentru o nouă campanie. Vom reveni cu detalii cât mai curând...

Până atunci însă, sper să învăţăm să nu mai aruncăm vina mereu pe "alţii" şi să ne asumăm responsabilitatea pentru cum arată acum oraşul nostru.... Tot de noi depinde să schimbăm în bine faţa Constanţei!“, a scris parlamentarul pe Facebook.