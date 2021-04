Lacul Tăbăcăriei ar putea intra în administrarea municipiului Constanţa

Primarul municipiului Constanţa a anunţat că lacul Tăbăcăriei ar putea intra în administrarea municipalităţii. Anunţul făcut de Vergil Chiţac vine după o întâlnire cu ministrul Agriculturii., Adrian Oros.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) se află în subordinea Ministerului Agriculturii. Deocamdată ANPA nu a preluat efectiv administrarea lacului Tăbăcăriei deoarece nu a primit oficial motivarea sentinţei ÎCCJ. Până atunci lacul este al nimănui deoarece nici Apele Române, prin ABADL, nu-l mai administrează. ABADL este partea care a pierdut procesul la Înalta Curte.

„Am căzut de comun acord cu domnul ministru că lacul este mai important pentru constănţeni decât pentru agenţia de resort, drept urmare m-a asigurat de tot sprijinul dumnealui pentru soluţionarea preluării lacului în administrarea municipalităţii”, spune Chiţac

Primarul arată că lacul Tăbăcăriei a fost lăsat de izbelişte. „Am fost personal la acţiuni de igienizare a lacului înainte de a fi ales primar şi am văzut starea de degradare în care se află. Acum am posibilitatea să fac ceva în această privinţă. Am hotărât să îl preluam pentru a repara malurile şi pentru a găsi soluţii de igienizare a cuvetei lacului şi de a o păstra curată, laolaltă cu parcul ce o înconjoară. Constănţenii au nevoie de un loc pentru a se relaxa şi de a se bucura de priveliştea unui lac curat.”

