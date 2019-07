Facultate de nişă, cu perspective uriaşe pe piaţa muncii. Studenţii primesc oferte de angajare, iar salariile în domeniu ajung la sume ameţitoare

În lipsa unei orientări profesionale solide, mulţi tineri aleg la întâmplare facultăţi de ai căror absolvenţi este suprasaturată piaţa: Drept, Economie, Ştiinţe Politice, Comunicare, Studii Europene etc. Plini de diplome, ei au greutăţi în găsirea unui loc de muncă şi sfârşesc prin a se mulţumi cu diferite slujbe sub calificarea lor.

În acelaşi timp există profesii de care România a avut întotdeauna nevoie şi care sunt la mare căutare pe piaţa internaţională. Ucenicii într-ale meseriei sunt angajaţi încă de pe băncile facultăţii, salariile în domeniu sunt de ordinul miilor de euro, iar absolvenţii pot ajunge în timp să lucreze pe contracte de zeci de mii de euro.

Perspectiva extrem de tentantă le este oferită de o facultate considerată de nişă: facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie.

GALERIE FOTO DE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE ŞI INGINERIE DIN CONSTANŢA

Este fosta facultate de Fizică-Chimie, care s-a reinventat onomastic şi pregăteşte specialişti în ramuri care se păstrează sau se dezvoltă în industria românească. Astfel de studii există la cea mai mare universitate din sud-estul ţării, Universitatea Ovidius din Constanţa, unde învaţă peste 15.000 studenţi. Aici, angajatorii bat constant la porţile facultăţii cerând tineri pentru a-i forma.

Ce înveţi la Ştiinţe Aplicate, la malul mării

La ora actuală, la Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie (FSAI) din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa se desfăşoară şapte programme de studii. Sunt patru programe de studii de licenţă: Chimie medicală, Prelucrarea petrolului şi petrochimie, Chimie alimentară şi tehnologii biochimice, Fizică tehnologică. Mai departe, studenţii au la dispoziţie trei programe de masterat: Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în relaţie cu mediul, Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului, Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile.

Acestea sunt specializări căutate pe piaţa muncii, cu salarii competitive pe piaţa internaţională - oricum peste nivelul din România. Şi tocmai pentru că tinerii nu ştiu unde şi ce să caute, la această facultate nu se dă examen de admitere. Intrarea se face pe baza dosarului şi a mediilor din liceu, plus un eseu despre motivaţia de a alege această carieră.

Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie are peste 150 studenţi pe promoţie, care nu trebuie să-şi facă griji pentru un loc de muncă, pentru că aici angajatorul este cel care caută potenţialul angajat. Interesaţi să-şi pregătească schimbul de mâine, specialiştii cu experienţă şcolesc apoi, la locul de muncă, tinerii învăţăcei, astfel încât aceştia să preia ştafeta din mers.

Materii „nesuferite“, dar viitor confortabil

Dacă ar şti ce le pregăteşte această facultate, după absolvire sau chiar de pe băncile sale, tinerii ar trece peste reţinerea de a da piept cu nişte materii considerate grele şi antipatice: matematica, fizica, chimia. Şi dacă materia le-ar fi predată într-un mod informal încă din gimnaziu, aşa cum încearcă un grup de profesori reformatori din ţară să schimbe modul de transmitere a cunoştiinţelor dintr-unul formal în unul informal, ştiinţa ar fi o plăcere de învăţat. Tinerii ar fi, la finele studenţiei, împliniţi profesional şi material – laturi care, de multe ori, sunt imposibil de îmbinat.

Pregătire la Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie din Constanţa Sursa FSAI

„Cele două aspecte, profesia şi răsplata financiară, converg chiar bine în acest domeniu. Studenţii noştri sunt obligaţi să facă practică la angajatori de top, la mari operatori economici, unde lucrează tot absolvenţi de-ai noştri. Studenţii sunt urmăriţi din punct de vedere al evoluţiei ştiinţifice şi mai ales umane. Ei sunt căutaţi de angajatori, nu trebuie să bată la uşi închise dinainte. Păcat că tinerii nu sunt atraşi încă din şcoală de aceste materii, pentru dacă ai ghinionul de a nimeri un dascăl plictisit, fără vocaţie, asta poate să nenorocească generaţii întregi. Se întâmplă la orice ciclu de învăţământ, din păcate“, analizează situaţia decanul facultăţii, prof.univ.dr. Viorica Popescu.

Decanul spune că tinerii vin în mediul universitar căutând numai meserii uşoare şi specializări facile, deşi asta le îngreunează substanţial găsirea unui loc pe piaţa muncii. „Ei trăiesc mai mult în mediul virtual şi găsesc modele care nu sunt deloc demne de urmat. Fug de muncă, nu vor să-şi bată capul. Ori, facultăţile tehnice sunt foarte dificile - din punctul lor de vedere. Problema este că mulţi vin în facultate având carenţe mari de studiu. Trebuie să facem alfabetizare cu ei, îi învăţăm până şi Sistemul periodic. Cam acesta este nivelul cu care destui tineri ies din liceu, unde nici nu au făcut lucrări de laborator. Păcat că sunt profesori din ciclul preuniversitar care muncesc admirabil, dar avem de recuperat mult în facultate cu studenţii“, mărturiseşte decanul Viorica Popescu.

Pentru popularizarea şanselor oferite de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie, profesorii merg în licee tehnologice din oraşe şi din mediul rural, ţintind spre copiii lipsiţi de sprijin financiar, care pot fi salvaţi de la sărăcie. „În România este un mare deficit de ingineri. Cei interesaţi sigur îşi vor găsi drumul uşor, noi îi ajutăm în facultate să creeze puntea între teorie şi practică. Avem laboratoare performante, anul acesta, Constanţa a găzduit Olimpiada Naţională de Chimie, iar probele practice s-au desfăşurat la Universitatea Ovidius. Desfăşurăm tot felul de acţiuni de popularizare, <Omul, mediul, poluarea> este o activitate proprie facultăţii, unde invităm copiii să participe la experimente de laborator care să le suscite interesul. Pregătim lotul judeţean de olimpici, iar elevii ne pot cunoaşte de la Ziua Porţilor Deschise sau de pe pagina de Facebook. Sunt tineri care ne sună şi vor să vină să ne cunoască. Toţi sunt bineveniţi“, transmite decanul FSAI.

Angajator: „Facultatea aceasta chiar le oferă Bani“

Unul dintre angajatorii care ţin legătura permanent cu facultatea este Stelian Căiţeanu, managerul firmei CSD SRL. Absolvent de Fizică, Căiţeanu activează într-un domeniu în care există foarte puţine firme în România: acela de „control nedistructiv“. „Pe înţelesul tuturor, firma face ecografii sau analize de computer tomograf, dar la fiare“ – spune el.

În branşa sa este mereu de lucru. Firma pe care o conduce a făcut, spre exemplu, controlul tablierului metalic de la podul de pe Autostrada Ovidiu-Agigea (A4). Face măsurători la nave, în marş, iar acum lucrează la conducta de gaze BRUA, coridorul de transport al gazelor naturale ce traversează Bulgaria-România-Ungaria-Austria. În România, BRUA intră pe lângă Giurgiu şi iese pe la Nădlac. „Noi înregistrăm electronic, cu ultrasunete, controlul sudurii gazoductului. Fiecare sudură are 2,5 metri lungime şi am controlat vreo 5.000 suduri până acum. Şi vor fi foarte multe. Magistrala de gaze costă, cei 450 kilometri, cât o autostradă. Şi se mai face o conductă de 370 kilometri, între Midia şi Podişor. Sunt 3.000 kilometri de reţele de gaze care urmează să aprovizioneze localităţile prin care trec conductele. Va fi deci foarte mult de lucru, ceea ce pentru noi e foarte bine. În comunism, Dobrogea era străbătută de o magistrală de gaze ruseşti care aproviziona Bulgaria. Ceauşescu n-a vrut să racordeze Dobrogea la reţeaua de gaze, aşa că a făcut un singur racord pentru Petromidia. Toate aceste deficite trebuie acum recuperate“, arată Stelian Căiţeanu.

Pregătire la Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie din Constanţa Sursa FSAI

În controlul nedistructiv se foloseşte aparatură extrem de performantă pentru ca măsurătorile să aibă precizie micronică. Normele tehnice impun revizuirea la 5 ani, altfel clientul nu acceptă să lucreze cu firma. Dar nu aparatura este principala dotare a unei astfel de firme, ci oamenii care lucrează şi prelucrează aceste date. „Am 30 angajaţi, i-am adus de prin Brăila, sau Tulcea, sau împrejurimile Constanţei. Cursurile şi autorizările pentru un angajat costă 7.000 euro. Nu le impun nimic, nu-i leg de glie, nu trebuie să rămână o perioadă anume în firmă dacă am investit în ei. Este inutil, oamenii dacă vor să plece, pleacă. Prefer să am o atmosferă sănătoasă în firmă“, afirmă Căiţeanu.

Angajatorul ţine legătura cu profesorii de la facultate, cărora le spune simplu să le dea studenţilor numărul lui de telefon. „Un simplu interviu nu rezolvă angajarea. Am angajaţi care au făcut facultatea în paralel cu serviciul. Odată, dintr-o promoţie am luat 4 absolvenţi: o fată şi trei băieţi. Copii de 25-26 ani, au plecat afară, deja au ajuns seniori ingineri, lucrează pe 7.000-8.000 euro. Foarte mulţi operatori aleg străinătatea, atraşi de câştiguri şi mai mari - deşi dacă socoteşti cât dai pe chirie şi cât de scumpă e viaţa acolo, poate ieşi mai bine stând în ţară“, spune Căiţeanu.

În echipă are un om care a primit viză definitivă de America, la câte lucrări au de făcut acolo. Specialistul nu a rămas însă în State şi lucrează perioade determinate, apoi revine în ţară. A preferat acest contract unui serviciu în Olanda, unde lua aceiaşi bani. „Pentru această meserie trebuie disponibilitate la efort fizic şi intelectual. Este foarte mult de învăţat, dar lucrurile sunt noi şi incitante şi se fac bani foarte frumoşi din meseria ta. Facultatea aceasta chiar le oferă Bani absolvenţilor. Ai şansa să lucrezi într-un domeniu în care este mult de lucru, în care specialiştii sunt foarte căutaţi şi foarte bine plătiţi. Şi vorbim de mii de euro“, arată Stelian Căiţeanu.

Din Poliţie, specialist în extracţia de petrol crud

Unul dintre cei care şi-au schimbat total viaţa după ce au ales facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie este constănţeanul Bogdan Antohi. Absolvise Dreptul şi lucra în trupele de intervenţie MAI. Perioada în care salariile le-au fost reduse drastic bugetarilor l-a împins să se gândească bine la viitorul său.

„Un prieten care făcuse această facultate mi-a povestit ce oportunităţi sunt şi m-a invitat cu el la un simpozion ţinut de KazMunayGas, în 2011. Când am auzit cum stau lucrurile, mi-am reevaluat opţiunile. Dreptul nu-mi servise la nimic, eram amândoi bugetari, şi eu, şi soţia, aveam copii... Făcusem un liceu de fizică-chimie, nu fusesem eu strălucit, dar noţiunile de bază le aveam şi mi-ar fi plăcut să continui. Dar şi mai mult mi-a plăcut perspectiva unei cariere sigure şi bănoase, cu multe provocări. Mi-am zis: «Să încercăm». M-am înscris la specializarea Fizică Tehnologică în 2012. Eram în anul al doilea când am primit o ofertă de lucru în Egipt, ca tehnician pe o platformă de extracţie a petrolului. Mi-a plăcut ce urma să fac, aşa că am demisionat din MAI. A fost o decizie nemaipomenită“, evaluează Bogdan Antohi.

Acum este inginer pe o platformă de extracţie a petrolului crud de pe Coasta de Fildeş şi lucrează în ture de o lună cu o lună pauză. Le-a spus şi colegilor din Poliţie despre noua sa carieră; unii s-au încumetat să încerce, dar nu toţi au mers până la capăt. „Sincer, acum câştig într-o zi cât câştigă într-o lună soţia mea, care este tot la MAI. Unde lucrez eu, salariile sunt de domeniul zecilor de mii de euro. În branşă un inginer debutant are 2.500 euro. Faceţi calculul unde poţi ajunge după câţiva ani…“, invită specialistul.

Inginerul Antohi a fost chemat de foştii profesori de la facultate să le vorbească liceenilor despre meseria sa. Recunoaşte că experienţa nu are întotdeauna efectul scontat. Elevii nu sunt interesaţi de cine stă în faţa lor şi ascultă din obligaţie, privind în gol sau făcându-şi de lucru cu telefonul. Dezorientarea lor profesională se împleteşte cu cea personală - şi totul vine din dezinteres.

„Dacă ei ar asculta, alta le-ar fi viaţa, mult mai uşoară… Într-adevăr, primii 2 ani de facultate sunt mai grei, înveţi mecanică cuantică, electricitate, magnetism, dar efortul are o finalitate. Tinerilor trebuie să li se aducă în faţă şansele pe care le-ar avea. Sunt dezorientaţi şi ajung să aleagă facultăţi care nu li se potrivesc, care nu le plac, doar ca să aibă o diplomă. Să nu vă fie frică de muncă, răsplata e pe măsură în acest domeniu. Este o meserie privilegiată!“, asigură specialistul de pe platformă, care face acum un masterat în energie regenerabilă.

Profesioniştii salvează comunităţi

Annelise Voiculescu este şef de laborator într-o mare reţea de sănătate, „Regina Maria“. A studiat Petrolul, dar s-a reprofilat devenind chimist medical. Are aceleaşi sfatur ide carieră precum colegi de-ai săi. „Sănătatea este un domeniu în care mereu se caută angajaţi, iar dacă sunt bine pregătiţi au locul asigurat. Este atâta nevoie de specialişti de laborator, vedeţi câte cabinete medicale, clinici şi spitale private se deschid. Rezultatul corect al unor analize medicale înseamnă sănătate pentru pacienţi, pentru familiile lor, pentru o comunitate întreagă. Ei, profesioniştii, sunt cei nu lasă oraşul să moară“, este de părere Annelise Voiculescu.

Căutată pentru a i se propune un loc de muncă

Adel Gazi, o tânără de 26 ani din Constanţa, şi-a găsit de lucru la scurt timp după finalizarea licenţei. Mai greu a fost să treacă peste descurajările primite de la cei din jur, care îi spuneau că nu se va descurca în industria petrolului, pentru că este o meserie „pentru băieţi“.

„Am luat-o ca pe o provocare. Îmi plăcuse din liceu chimia organică, sora mea făcuse Chimia Alimentară la Galaţi. Am ales Universitatea Ovidius pentru că voiam să rămân acasă, părinţii mei nu ar fi avut posibilitatea să mă trimită în alt oraş. Am ales specializarea de Prelucrarea petrolului şi Petrochimie. Ştiam că proximul loc de muncă este Rafinăria Năvodari, dar eram deschisă şi la alte oportunităţi“, mărturiseşte Adel.

Fata a făcut stagiul de practică la Rompetrol, a luat licenţa, apoi s-a înscris la masterat la aceeaşi facultate. După 6 luni a primit telefon de la marea companie, cu oferta de post - inginer petrochimist.

„Lucrez aici din februarie. Fac muncă de birou şi merg în instalaţie să observ procesul de producţie. Am şi alţi colegi angajaţi încă din timpul facultăţii, ca operatori chimişti. Este o cu totul altă experienţă, care le prinde foarte bine, pentru că se învaţă lucruri diferite“, spune Adel.

Tânăra a avut noroc de oameni care au fost dispuşi să împărtăşească din experienţa lor. Ştie că mai are multe de învăţat. „Ştiam exact pe cine să întreb, ştiam ce caut. Şi oamenii au fost dispuşi să ne ajute. Eu sfătuiesc tinerii să aleagă o facultate unde pot face performanţă. Dacă simt că nu sunt hotărâţi sau că facultatea aleasă iniţial nu este pentru ei, nu este nicio tragedie să ia un an pauză. Să caute ce le place. Să-şi găsească pasiunea“, recomandă Adel Gazi, tânăra ingineră petrochimistă.

Pregătire la Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie din Constanţa Sursa FSAI

Zece motive pentru care să alegi Ştiinţe Aplicate şi Ingineria

Pregătirea pentru viitor

1. Racordarea la ştiinţă şi tehnologie. Programele de studii ale facultăţii se bazează pe fizică şi chimie, domenii provocatoare fără de care viitorul este de neconceput. Iar viitorul este al ştiinţei şi tehnologiei, care înseamnă fizică şi chimie aplicate – de la telefoanele mobile şi alte dispozitive inteligente, până la alimentaţia raţională şi un mediu de viaţă curat.

Cariera

2. Absorbţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii. Programele de studii ale facultăţii acoperă domenii de interes mondial: chimie aplicată în domeniul medical, inginerie chimică cu aplicaţii în prelucrarea petrolului şi procesarea alimentelor, surse de energie regenerabilă, nanotehnologii şi materiale avansate; domenii foarte ofertante la ora actuală, atât sub aspectul numărului locurilor de muncă, cât şi al nivelului de salarizare.

Pregătirea profesională

3. Practică de specialitate la potenţiali angajatori: Rompetrol; Oil Terminal; Argus; Wattrom; Heineken; Centrul de radioterapie MedEuropa; Platforma Măgurele, Bucureşti, incluzand ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics), Centrul medical Provita 2000, Institutul national de cercetare-dezvoltare GeoEcoMar ş. a.

4. Programe de internship cu marii angajatori din Dobrogea: Rompetrol, CRH Romania - Fabrica de ciment Medgidia etc.

5. Stagii de training la institute de cercetare-dezvoltare din România şi din Uniunea Europeană.

6. Acces rapid la informaţii actualizate prin librăria virtuală.

7. Posibilităţi de angajare part-time în proiecte de cercetare-dezvoltare.

Deschidere internaţională

8. Burse europene de mobilităţi prin programele Erasmus+ şi CEEPUS. FSAI a încheiat acorduri de colaborare cu 50 universităţi din Austria, Franţa, Spania, Italia, Germania, Suedia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Turcia şi Polonia, în domeniile chimie, inginerie chimică, chimie medicală, fizică, inginerie electronică, procesarea alimentelor şi ştiinţa mediului.

9. Şcoli de vară internaţionale organizate în parteneriat cu universităţi europene.

Asistenţa educaţională

10. Consultanţă acordată prin proiecte educaţionale pe toata durata pregătirii în perioada de studenţie.

Pregătire la Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie din Constanţa Sursa FSAI

