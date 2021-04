Cât costă vacanţa de 1 Mai şi Paşte la malul mării

Dacă anul trecut, pandemia provocată de SARS-CoV-2 a închis litoralul în perioada Paştelui şi a zilei de 1 Mai, anul acesta hotelierii îi aşteaptă pe turişti la malul mării pentru câteva zile de relaxare. Pachetele oferite ţin cont şi de marea sărbătoare a Învierii Domnului.



Premierul Florin Cîţu a anunţat că hotelurile pot fi ocupate în procent de maximum 70%, iar turiştii care vin pe litoral trebuie să respecte regulile privind prevenirea răspândirii COVID-19, inclusiv regula care prevede că la ora 20.00 vor fi în camerele de hotel.



Mamaia, staţiunea cu cea mai mare căutare în ultimii ani, este acum un adevărat şantier în zona centrală şi de nord. Proiectul de lărgire a plajelor este în plină execuţie, iar Apele Române au anunţat că vor preda plajele către operatorii privaţi la 1 iulie.



Cu toate acestea, hotelierii din Mamaia au lansat oferte de două sau trei nopţi în perioada vacanţei de Paşte şi 1 mai.



La Hotelul Vega (patru stele) o cameră dublă standard (fără balcon) se închiriază cu 225 de euro pe noapte, cu demipensiune. Tariful este valabil pentru pachete de cel puţin trei nopţi.



Tot la patru stele, la Hotelul Sulina camera dublă matrimonială costă 534 de lei/noapte, pentru două persoane cu servicii de masă. Pachet de două nopţi cel puţin. Pachetul include şi surprize dulci pentru copii la sosire, un acces/sejur la Delfinariul şi Microrezervaţia din Constanţa, dejun pe data de 1 mai, cina în seara de Înviere pe 1 mai, primire în noaptea de Înviere (cozonac, pasca, ouă roşii, vin roşu şi ţuică), Dejun Pascal Tradiţional pe 2 mai, cină cu muzică Live pe 2 mai.



Hotel Malibu (patru stele) Mamaia închiriază pentru minim două nopţi camera dublă cu 421 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus, iar Hotelul Central (trei stele) oferă o cameră dublă la preţul de 311 lei pe noapte.



Hotelul Pirates din Mamaia oferă cu 303 lei pentru o noapte o cameră dublă standard, cu mic dejun. Turiştii au acces gratuit la piscina exterioară, cu apă încălzită, la locul de joacă amenajat pentru copii. Oferta este valabilă în cazul în care turistul se cazează cel puţin trei nopţi.

Cu 162 de lei pentru o noapte, la Hotelul Aurora din Mamaia (două stele), turiştii pot închiri o cameră dublă, iar masa festivă din ziua de Paşte poate fi achitată cu 132 de lei.

Preţuri în zona de sud a litoralului

În Eforie Nord, la Hotelul Mirage (patru stele) o cameră dublă se închiriază cu 1.396 de lei/sejur 3 nopţi, pentru 2 adulţi. Oferta este valabilă în perioada 29.04-04.05.2021 pentru sejururi de 3 nopţi şi include cazare cu pensiune completă, pachet Mirage New Time-Out 2 zile Spa (1x gomaj Oriental 20 min, 1x masaj de relaxare 20 min, 1x masaj deontracturant spate 20 min, 1x masaj scalp si cervical 20 min), acces gratuit in sala fitness.



La Vila Dany Holiday din Eforie Nord camera dublă „economy” se închiriază cu 86 lei/noapte, iar camera dublă standard cu 95 lei/noapte.



În Eforie Sud, la Hotel Crişana se pot închiria camerele duble cu 103 lei/noapte. Oferta este valabilă pentru sejururi de minim două nopţi, în perioada 30.04-03.05.



La Hotel Majestic Neptun Olimp o cameră dublă costă 160 de lei/noapte, pentru două persoane cu mic dejun. Oferta este valabilă pentru sejur de minim trei nopţi şi include cazare şi servicii de masă sub formă de bufet suedez. În noaptea de Înviere, la întoarcerea de la biserică, se va face o primire cu ouă roşii şi cozonac.



Hotel Afrodita din Venus închiriază camera dublă standard cu 444 de lei/sejur de două nopţi, cu mic dejun inclus. În schimb, pentru camera cu vedere la grădină trebuie să plătiţi 466 lei/sejur de două nopţi.



În Vama Veche, cei care nu vor sta la corturi sau direct pe plajă, pot închiria o cameră la Pensiunea Sara cu 400 de lei/noapte, pentru doi adulţi, cu mic dejun inclus.

