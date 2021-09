Au băut apă plată şi au ajuns la spital. Cât de inutile sunt autorităţile în astfel de cazuri

Alexandra, o tânără din Constanţa povesteşte ceea ce a trăit în urmă cu două seri când, împreună cu soţul au ajuns de urgenţă la spital din cauza apei plate.

„Ăştia suntem noi aseară, la spital. Şi da, amândoi am avut nevoie de îngrijiri medicale după ce am consumat cel mai banal lucru…apă plată!!! Am adormit frumos copilul, am mâncat şi noi ca oamenii cina la 11, apoi am băut apă…logic. Adi, cum e drăguţ, mi-a dat mie să beau prima, am băut doua guri pentru că nu a intrat mai mult, după care a băut şi el o gură din sticla asta nouă, pentru că mai băuse înainte din alta care mai avea puţin. Instant mi-au amorţit buzele si limba si chiar am zis “ce naiba e picantă apa asta!?!”. După ce a băut si el a zis acelaşi lucru. După câteva minute deja aveam tot corpul amorţit, tremuram, aveam urechile înfundate, pulsul ridicat şi o stare de panică…amândoi!!!

Şi ca să fie treaba treabă, copilul era in dormitor cu febră (racit) iar noi ne simţeam din ce in ce mai rău. Am decis să sunăm la salvare, care a venit foarte repede, am sunat o prietenă care este vecina cu noi si am rugat-o sa stea cu copilul si am plecat cu ambulanta la spital. Acolo ne-au făcut nişte analize care au ieşit ok si ne-au spus ca am avut noroc ca am băut o cantitate foarte mică si ca s-ar putea ca apa să aibă urme de detergent.

Efectul a ţinut cam 2 ore si norocul nostru a fost că am băut foarte puţin.

Ceea ce vreau sa spun este că se putea ca din sticla asta de apă să bea si copilul, care are 1 an si 9 luni…si nu vreau sa îmi imaginez ce efect avea la el dacă la noi a fost în halul asta.

Apa a fost cumpărată de la Profi (Badea Cârţan) si este apă plata Aqua Carpatica la 2 litri”.

Autorităţi inutile

Alexandra a revenit cu noi informaţii referitoare la demersul lor de a analiza într-un laborator apa plată consumată.

„A sunat Adi la ANPC (Protecţia Consumatorului n.red.) şi i-au spus să meargă la DSP (Direcţia de Sănătate Publică n.red.). Ajuns acolo l-au trimis la ANPC, logic, pentru că ei nu pot testa apa dintr-o sticlă desfăcută!!! WTF!?!? Păi după ce am băut din ea era sa mor, nu după ce m-am uitat la ea sigilată!

Tot aici i-au mai spus să facă o sesizare scrisă pentru a se analiza apa din magazin şi că ei nu se ocupa cu astfel de situaţii şi să se ducă la DSVSA (Direcţia Sanitar Veterinară n.red.).

La DSVSA au spus ca ei testează doar apa care este folosită in procesarea cărnii, dar totuşi sa facă şi aici o sesizare.

A făcut sesizări in ambele locuri si i-au spus că apa pe care am băut-o o putem testa doar la un laborator privat.

Deci, după 3 ore de plimbări concluzia este ca nu se poate…e frustrant!”

