An slab pe litoralul românesc. Turiştii, mai strânşi la pungă şi cu mâncarea la sacoşă: „E plin de lăzi frigorifice pe plajă“

Deschise târziu, hotelurile de pe litoral nu au mai fost asaltate de turişti ca în anii trecuţi. A trecut şi weekend-ul de Sfânta Maria (15 august), perioada care era cea mai aglomerată în ceilalţi ani, când nu mai găseai un loc liber de cazare sau de parcare, iar pentru un şezlong liber trebuia să fii pe plagă dis-de-dimineaţă. Nu mai vorbim de imaginile cu circulaţia bară la bară de pe Autostrada Soarelui.



Anul acesta, hotelurile s-au putut lăuda cu un grad de ocupare de 80-85% doar în câteva zile de august, turiştii preferând să vină pe litoral doar în zilele de la finalul săptămânii. Totodată, românii şi-au schimbat şi modul de a-şi petrece vacanţele, fiind mai precauţi şi mai calculaţi în ceea ce priveşte bugetul alocat.

„Clar este un sezon la jumătate“

„Românii au rămas acasă sau au plecat o zi sau două la mare ori la munte. Barometrul cel mai bun este Bucureştiul, care în luna august, în alţi ani, era gol. Acum, este la fel ca în perioadele normale. Românii nu au mai plecat în vacanţe, unii din lipsa banilor, alţii de frica COVID-19, alţii s-au speriat de ce văd la televizor”, spune Dragoş Răducan, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).



Paul Marin a închiriat mai multe sectoare de plajă în staţiunea Mamaia şi pune la dispoziţia turiştilor mii de şezlonguri. Este de părere că vara lui 2020 este una care nu prea se poate compara cu cea din 2019. „Clar este un sezon la jumătate, mai ales pentru noi care ne desfăşurăm activitatea în zona Mamaia - Mamaia Sud. În Nord (zona cluburilor şi plajelor de lux n.red.) am înţeles că ar fi mers mai bine. Aici, la noi, afacerile sunt la jumătate sau chiar mai jos de jumătate faţă de anul trecut”, spune bărbatul.



Paul spune că a ajuns în anumite locuri să ieftinească şezlongul până la 15 lei pe zi doar ca să aibă clienţi. În ceilalţi ani, de Sfânta Maria, la ora 10.00, nu mai avea niciun şezlong liber, acum rândurile din spate au rămas neocupate. „Nu preţul este de vină, ci oamenii. Ei sunt mult mai atenţi ce fac cu banii lor. Nu mai aruncă banii pe fereastră cum aruncau pe timpuri. De exemplu, vine un grup de cinci persoane şi doar trei stau la şezlong, doi se aşează lângă”, spune Paul.





„Duminica, hotelurile se golesc”

Şi hotelierii recunosc că doar în week-end sunt cât de cât mai mulţi turişti pe litoral. De exemplu, acum, de Sfânta Maria, se putea vorbi de un grad de ocupare de 80-85% a spaţiilor de cazare de pe litoral (110.000 de locuri), dar această situaţie a fost doar pentru două zile.



„Duminică, hotelurile se golesc. Aspectul de staţiune plină şi de aglomeraţie este dat anul acesta şi de localnicii care ies să se plimbe sau să stea la terase. Fiind o perioadă de concedii, localnicii plecau în alţi ani în diferite locuri. Acum nu mai pleacă şi aglomerează propria staţiune”, spune Dragoş Răducan.



De asemenea, hotelierii mai au o problemă: turismul la negru. Şunt mulţi oameni care încă preferă să se cazeze în camere, apartamente, case închiriate de la persoane particulare, neautorizate să presteze astfel de servicii. Bineînţeles, turistul nu primeşte nicio factură, niciun bon fiscal.



„Pe lângă pandemia de SARS-CoV-2, avem şi o pandemie economică. Gaura din buzunar doare mai mult şi este mai vizibilă decât cea din plămân. Sunt foarte mulţi care se cazează la aceste case, apartamente, camere de închiriat şi asta dovedeşte, încă o dată, că autorităţile nu sunt în stare să ia măsuri concrete”, spune Dragoş Răducan.



Vicepreşedintele FPTR explică faptul că măsurile de siguranţă care se iau în aceste locuri sunt zero, în schimb, hotelierii sunt asaltaţi de echipe de control. „Nu verifică nimeni turismul la negru, deşi noi am solicitat de ani buni acest lucru”, adaugă Răducan.





Cu lada frigorifică pe plajă



Nici la terasele cu autoservire situaţia nu este mai bună. Cristian Dumitrescu este proprietarul Terasei Parc Nord din Mamaia. Omul spune că afacerile lui sunt cam la jumătate faţă de cele de anul trecut: „Ca încasări, sezonul acesta este sub 50% faţă de cel trecut. Se poate, ca procent de profit, să fie mai bun ca 2019 deoarece am renunţat la mulţi angajaţi faţă de anul trecut”.



Cristian are şi o serie de explicaţii pentru aceste scăderi şi pentru comportamentul schimbat al turistului care vine la mare. „Litoralul este sărac anul acesta. Oameni sunt pe plaje, dar nu este putere de cumpărare. Vorbesc cu diferiţi oameni de ordine şi-mi spun că nu au văzut atâtea lăzi frigorifice pasive pe plajă niciodată de când patrulează ei, semn că turiştii vin cu alimente la ei”.



O altă explicaţie pentru faptul că terasele şi autoservirile au încasări cu mult mai mici faţă de ceilalţi ani este aceea că mulţi turişti au preferat să se cazeze la apartamente dotate cu bucătării. Astfel, oamenii şi-au gătit acolo, iar la terasă au luat cel mult o masă pe zi.





Afaceri salvate la mustaţă



Cu toate că sezonul 2020 este unul slab, la jumătate faţă de cel de anul trecut, operatorii din turism spun că e bine totuşi că au putut salva afacerile, că nu au fost nevoiţi să pună lacătul pe ele, aşa cum s-a întâmplat cu sectorul de restaurante, puternic afectat de decizia autorităţilor de a le menţine închise.



„Bine că ne-a dat drumul. Am salvat strict afacerea. Dacă nu porneam, nu aveam bani de unde să plătesc chiria la Apele Române”, spune Paul Marin făcând referire la chiria pentru sectoarele de plajă. Toţi cei care au închiriat anul acesta plaje pe litoralul românesc au primit o reducere cu 30% a chiriei, astfel că a fost o gură de aer pentru afacerile lor.



Dragoş Răducan, vicepreşedintele FPTR, a reluat ideea lansată chiar la începutul sezonului estival: aceea că un hotelier dacă iese cu profit zero este un campion în condiţiile date. „Anul acesta, dacă ieşim pe zero suntem campioni, la -10% suntem foarte buni, însă mi-e teamă să nu fie mai mult“.



Pentru a doua jumătate a lunii august, FPTR anunţă scăderi de preţuri la cazare, pe litoral. Astfel, turiştii vor plăti cu 20-25% mai puţin. „În mod natural scad cu 15% de la mijlocul lui august, dar adăugăm reducerile care se fac pe fondul lipsei de turişti şi se poate ajunge la 20-25% scădere de preţuri”, spune Dragoş Răducan care anunţă că în septembrie hotelierii vor lansa programe atractive pentru turiştii ce vor să vină la mare câteva zile.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Cum se pot salva plajele sălbatice de la Vadu şi Corbu, sufocate de turişti. „Indivizi veniţi într-un templu natural să se distreze ca la Mamaia“

Incendiu la un hotel din staţiunea Venus. Patru persoane rămase blocate într-o cameră, salvate de pompieri