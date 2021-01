Şofer beat, oprit în trafic de un jandarm aflat în timpul liber. Lovise o maşină în care se afla şi un copil de 2 ani

Un ofiţer din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa a prins joi seara un bărbat care intenţiona să fugă de la locul accidentului, după ce a lovit o altă maşină parcată, în care se aflau o femeie şi un copil de aproximativ 2 ani.



„În jurul orei 20.00, locotenent colonel Ivan Puiu Răzvan a observant în parcarea unui supermarket situat pe strada Eliberării, un autoturism care mergea nefiresc cu spatele, lovind puternic un alt autovehicul parcat. Fără să coboare să vadă ce s-a întâmplat, conducătorul auto a pornit, intenţionând să părăsească parcarea”, transmite Jandarmeria Constanţa.



Ofiţerul, aflat în timpul liber, a deschis portiera maşinii şi a sesizat că este ceva în neregulă cu şoferul în cauză, întrucât acesta emana o puternică halenă alcoolică şi se exprima foarte greu, acuzând omul legii că ,,din cauza lui va ajunge la puşcărie, pentru că mai are o condamnare şi nici nu are carnet de conducere”.



„După de a asigurat maşina şi scos cheile din contact, ofiţerul a anunţat autorităţile competente despre producerea acestui eveniment, moment în care şoferul în cauză a încercat să fugă, fiind prins imediat de omul legii”, transmite Jandarmeria.



În urma verificărilor poliţiştilor rutieri, s-a confirmat că autorul tamponării se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o acoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat şi avea permisul de conducere suspendat tot pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, ulterior fiind preluat de aceştia pentru continuarea cercetărilor.

