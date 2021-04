ÎPS Teodosie refuză să se vaccineze împotriva COVID: Nu am de ce, că nu mă îmbolnăvesc. Nu înseamnă că nu e bun

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă s-a vaccinat împotriva COVID-19.

"Nu, că am alergii şi nu mă vaccinez. Nu am de ce că nu mă îmbolnăvesc. (...) Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul preşedinte şi ieri. Nu este obligatoriu şi mai ales este un vaccin care e făcut în pripă. De aceea sunt în fiecare zi surprize pentru că trebuie să fie pregătiţi oamenii, sunt oameni cu anumite afecţiuni care datorită vaccinului, iată, cedează, unii mor, alţii paralizează şi trebuie să fim atenţi. Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul. Ar fi o depăşire a cunoştinţelor şi atribuţiilor noastre”, a declarat ÎPS Teodosie.

El a mai fost întrebat dacă recomandă crendincioşilor care vin la biserică să se vaccineze deoarece sunt mulţi preoţi care îndeamnă la acest lucru.

"Nu e treaba mea. Nu îmi aparţine mie acest mesaj. (...) Sunt preoţi din diferite locuri, eu îi păstoresc pe cei de aici, din Dobrogea. Nu le interzic, nu le recomand”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

Întrebat dacă are o evidenţă a preoţilor din Constanţa diagnosticaţi cu COVID-19, ÎPS Teodosie a răspuns: "Nu. Care s-au mai infectat, am şi spus-o, i-am mai ajutat cu medicamente de la domnul George Becali, am trimis şi în Bihor şi în alte părţi. Un om foarte bun la suflet, care a căutat să ajute oamenii, dar este împiedicat de multe ori, că binele este totdeauna pândit şi sancţionat pentru că Satana este împotriva Binelui".

El a fost întrebat de jurnalişti ce părere are despre vaccinul anti-COVID.

"Nu am părere. Am o părere că nu e perfect. Atât. Nu mi-e teamă (să îl fac - n.r.), nu trebuie să-l fac pentru că cine are alergii nu trebuie să facă, aşa cred. Nu am nevoie, mă împărtăşesc zilnic şi vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului.

Întrebat dacă nu crede că acest vaccin poate salva planeta, ÎPS Teodosie a răspuns: "Dacă specialiştii cred asta, ştiu ei ce spun. (...) Acolo este breasla medicilor, între ei nu este totală punere de acord. Am citit şi voi mai citi, chiar am fost atenţionat, primesc mesaje de la medici de înaltă ţinută din America, din Germania, dar nu vreau să-i expun aici că nu e treaba mea, care atrag atenţia asupra urmărilor negative. Nu însemnează că vaccinul nu e bun. Dacă nu ar fi bun nu l-ar face atâţia oameni. E făcut de nişte specialişti. Dar ca la orice vaccin unii au restricţii, adică au urmări negative datorită unor suferinţe personale pe care le au în organismul lor”.

El a precizat că, dacă un credincios îl va întreba dacă trebuie sau nu să se vaccineze, îl va trimite la medic.

Arhiepiscopul Tomisului a anunţat că îi va împărtăţi pe credincioşi cu linguriţa tradiţională.

"Aşa s-a şi stabilit în toată Biserica Ortodoxă Română. I-am împărtăşit şi când nu era lămurit pentru că rânduielile Bisericii nu se schimbă niciodată, rămân aceleaşi”, a explicat ÎPS Teodosie.