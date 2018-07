VIDEO Ce părere au tinerii de la Electric Castle despre clasa politică: „Suntem atei şi nu credem că Dragnea e Dumnezeu”

.

„De unde să încep?“ şi „Ne-am săturat“ au fost cele mai întâlnite reacţii când i-am întrebat ce îi nemulţumeşte la clasa politică. Printre ironii, glume, râsete provocate de efectul festivalului şi zâmbete amare, toţi s-au declarat dezamăgiţi de conducători şi descurajaţi de ce se întâmplă în ţara lor.

Rămân însă mulţi care nu şi-au pierdut speranţa şi cred într-o schimbare: „Nu, că o să ne trezim. Generaţia mea o să schimbe ceva în ţara asta, pentru că e cazul. Părinţii mei n-o reuşit, au încercat, dar n-au reuşit. Ei după Revoluţie au crezut că o să fie totul OK, că au dat de alt sistem, li s-o părut mai multă libertate, dar n-o fost aşa.“

Alţii au înţeles că doar semnătura lor nu este suficientă, aşa că şi-au tras de mânecă prietenii. „Ce-o fost frumos a fost că mergeau pe stradă şi spuneau «măi, tu ai semnat?», «Nu», «No, te rog, hai şi semnează»", ne-a povestit Mona Varga, voluntar USR. Ba chiar unii tineri chiar s-au oferit să-şi rupă din orele de petrecere pentru a strânge semnături.

Unii s-au abţinut cu greu când i-am rugat să ne spună cum li se pare Viorica Dăncilă, prima femeie în funcţia de premier. „Nu ştiu, nu pot spune cuvinte frumoase...“, „Groaznic! Ruşine, o ruşine pe capul nostru.“