Unde se pot angaja refugiaţii ucraineni. Ofertă generoasă de locuri de muncă, la Târgul de Cariere de la Cluj

Peste 30 de companii de top cu mii de oportunităţi de angajare îi aşteaptă pe cei interesaţi de un loc de muncă, la Târgul de Cariere din Cluj. EVenimentul are loc în zilele de 23 şi 24 martie, de la 11.00 la 18.00. Sala Polivalentă.

„Este locul unde poţi lua pulsul pieţei muncii, poţi descoperi joburile cu potenţial şi nevoile companiilor la zi sau poţi afla care sunt abilităţile necesare pentru a creşte profesional. Dorinţa de interacţiune socială s-a resimţit şi la nivelul angajatorilor, astfel că ne-am bucurat de un feedback pozitiv în ceea ce priveşte revenirea la evenimentele în format fizic. Companiile care au răspuns afirmativ invitaţiei noastre abia aşteaptă să faci primul pas spre angajare, să treci pragul standurilor echipate cu informaţii utile”, e mesajul organizatorilor.

Companii de top fac angajări la Cluj

Mari jucători din sectoare de activitate precum auto & automotive, inginerie, IT, producţie & tehnică, servicii, BPO, turism, inginerie, logistică & transport, recrutare sau telecomunicaţii vin la ediţia de primăvară de la Târgul de Cariere.

„Cei doi ani de pandemie au pus pe pauză evenimentele fizice aşa cum le ştiam, acest lucru fiind o provocare atât pentru noi, cât şi pentru angajatori. Am fost nevoiţi să găsim noi soluţii pentru a ne continua implicarea în procesele de recrutare, de la distanţă. Totuşi, anul acesta vine ca un nou început, un început pe care îl simţim cu toţii. Putem reveni şi face din nou primul pas, faţă în faţă. Angajatorii şi candidaţii se pot întâlni, din nou, direct; pot face primii paşi în relaţia lor profesională chiar de la Târgul de Cariere," spune Mihai Daniel Cotos, Founder & CEO Târgul de Cariere şi Digital Crusade.

Printre companiile care vor fi prezente la eveniment se numără şi WebBeds. Compania activează în industria turismului din 2013 şi oferă servicii de tipul B2B, fiind al doilea cel mai mare furnizor de locuri de cazare din lume.

Domeniile producţie şi tehnică sunt şi ele bine reprezentate la Târgul de Cariere prin intermediul unor companii precum De'Longhi şi Emerson, care vin cu o ofertă variată de locuri de muncă.

O ofertă variată de locuri de muncă propun şi companiile din domeniul IT care vor fi prezente la eveniment. Take Off Labs, .msg România sau Generix sunt doar câteva dintre brandurile care aşteaptă cu nerăbdare candidaţii la Sala Polivalentă.

Cei interesaţi de un job în zona de servicii partajate vor putea discuta faţă în faţă cu reprezentanţi ai acestui domeniu. GEP şi Steelcase sunt doar două exemple de companii care vor lua parte la eveniment.

Vertiv va participa şi de data aceasta la Târgul de Cariere, propunând celor prezenţi o serie de locuri de muncă din domeniile inginerie şi informaţie tehnologică.

De la Târgul de Cariere nu va lipsi nici Michelin, partenerul nostru principal, care se alege la fiecare ediţie cu noi oameni în echipă, iar pentru unele poziţii oferă celor proaspăt angajaţi şi posibilitate de relocare în Zalău.

Joburi pentru refugiaţii ucraineni

Intrarea la eveniment este liberă, iar candidaţii au posibilitatea să creeze pe loc un CV, utilizând aplicaţia eJobs: CV2GO.

„Cluj-Napoca şi-a păstrat poziţia în topul angajărilor şi anul acesta, şi atinge noi recorduri în ultimul sezon, oraşul fiind întrecut doar de capitală. În lunile ianuarie şi februarie, spre exemplu, au fost publicate aproape 11.200 de joburi pentru Cluj-Napoca pe eJobs.ro, în creştere cu 30% faţă de aceeaşi perioadă în 2021 şi chiar cu 22% mai mare faţă de aceeaşi perioada în 2020, înainte de pandemie. Cu siguranţă vom vedea un număr impresionant de joburi scoase la bătaie şi sezonul acesta”, a spus Bogdan Badea, CEO eJobs, liderul pieţei de recrutare din România, care se alătură şi anul acesta evenimentului Târgul de Cariere.

Întâlnirile faţă în faţă cu recrutorii vor fi completate de livestream-ul din studioul mobil aflat la faţa locului, care va reuni pe lângă detalii despre locurile de muncă disponibile şi interviuri cu reprezentanţi ai companiilor sau prezentări ale colaboratorilor. Acesta va fi difuzat pe canalele de Facebook, LinkedIn, YouTube şi pe targuldecariere.ro.

Oferta de joburi de la această ediţie este una diversificată. Printre poziţiile deschise în cadrul companiilor participante se numără: specialişti pentru relaţii şi suport clienţi, consultanţi financiari, ingineri software şi hardware, programatori, mecanici, ingineri electronişti, testeri, consultanţi, recrutori, operatori de producţie, studenţi pentru diverse internshipuri.

La Târgul de Cariere, şi cetăţenii ucraineni vor putea să aplice pentru diverse locuri de muncă, datorită faptului că la eveniment vor participa companii care oferă bune oportunităţi profesionale şi pentru aceştia.

16 ani de activitate la Cluj

Chiar dacă primul pas spre angajare e faţă în faţă, poţi aplica şi online la joburile existente, cu ajutorul unui cont creat înainte, în timpul, dar şi după eveniment, pe platforma targuldecariere.ro/cluj

Târgul de Cariere a împlinit anul acesta 16 ani de activitate şi este cea mai mare reţea de evenimente de carieră din România şi Republica Moldova, reunind sute de angajatori şi mii de candidaţi de două ori pe an, în sezonul de primăvară şi cel de toamnă. Din 2006, de la primul eveniment şi până în prezent, Târgul de Cariere a devenit cea mai răspândită soluţie de recrutare selectivă şi a avut un rol esenţial în formarea pozitivă a pieţei muncii. De fiecare dată a contribuit la dezvoltarea de competenţe, descoperirea de talente şi a şanselor de angajare pentru acestea.

Evenimentul organizat în fiecare an la Cluj-Napoca este unul special deoarece aici a avut loc primul episod Târgul de Cariere. Ediţia din această primăvară stă sub semnul entuziasmului, a dorinţei de a socializa faţă în faţă, de a oferi oportunităţi, de a deschide noi orizonturi, de a împărtăşi, de a scrie poveşti frumoase.

