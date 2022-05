Un general român demontează propaganda rusă legată de articolul 5 al Tratatului NATO: „O speculaţie”

Aflate într-un veritabil conflict rece, Rusia şi NATO se duelează într-un război informaţional fără menajamente, în care propaganda rusă încearcă să creeze breşe în alianţă. Una dintre ideile extrem de controversate pe care Kremlinul a încercat să le acrediteze este aceea că ţările cele mai puternice din NATO - SUA, Marea Britanie şi Franţa - ar găsi portiţe pentru a nu interveni în cazul în care un stat aliat din est ar fi atacat. Evident, scopul propagandei ruse este să creeze tensiuni în interiorul NATO.

Generalul (r) Dan Grecu, unul dintre cei mai apreciaţi experţi militari români, desfiinţează această idee şi explică, pentru cititorii „Adevărul”, celebrul articol 5 din tratat. „Eu am citit Tratatul Atlanticului de Nord în limba română, în engleză şi în franceză şi nu am înţeles ce spun ruşi, ci cu totul altceva. Lipsa obligativităţii este, din punctul meu de vedere, o speculaţie, pentru că Paragraful 1 din Articolul 5 conţine două elemente esenţiale: Primul, «... un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor părţilor» şi al doilea, «...dacă are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă, recunoscut prin art. 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, va sprijini partea sau părţile atacate, prin realizarea imediată, individual şi împreună cu celelalte părţi, a oricărei acţiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forţei armate, în vederea restabilirii şi menţinerii securităţii în spaţiul Atlanticului de Nord»”, arată expertul.

„Din aceasta, eu înţeleg nu că articolul 5 «nu obligă la confruntare militară», aşa cum spune propaganda rusă, ci că părţile au la dispoziţie orice acţiune considerată necesară, inclusiv folosirea forţei armate, pentru restabilirea securităţii în respect cu Carta ONU, conform căreia «Nici o dispoziţie din prezenta Carta nu va aduce atingere dreptului inerent de autoapărare individuală sau colectivă în cazul în care se produce un atac armat împotriva unui Membru al Naţiunilor Unite ...»”, continuă generalul.

De ce ne ameninţă ruşii

Expertul a vorbit şi despre ameninţările Rusiei la adresa României, a căror intensitate a crescut în ultimul timp. În opinia generalului, ameninţările la adresa altor state intră în retorica constantă a autorităţilor ruse, nu de ieri, de azi, ci de pe vremea Uniunii Sovietice, aşa că şi acestea trebuie privite în acest context: pe de o parte ca o formă de a clama propria forţă şi propriile capabilităţi, iar pe de altă parte ca o încercare de a induce teamă şi nesiguranţă în statele cărora le sunt adresate.

„Faptul că aceste ameninţări au fost publicate în Komsomolskaya Pravda, ziarul oficial al autorităţilor încă de vremea URSS, mai denotă şi că aceste ameninţări sunt parte a războiului informaţional pe care Federaţia Rusă îl duce atât pe plan intern cât şi extern. Pe de altă parte, trebuie să fim conştienţi că obiective din statele menţionate, ca de altfel din toate statele membre NATO, sunt în vizorul rachetelor ruseşti şi asta nu ca urmare a războiului din Ucraina, ci în concordanţă cu strategia de securitate a Rusiei, NATO fiind adversarul declarat. În fine, în opinia mea, nu cred că războiul ruso-ucrainean va escalada spre o confruntare Rusia-NATO. Rusia nu are nici interesul şi nici capacitatea la acest moment pentru a lupta cu NATO, după cum nici NATO nu are interesul să se ajungă la o astfel de escaladare”, adăugă generalul.

Ce ar însemna o mobilizare generală a Rusiei

Numeroşi analişti au afirmat că Putin ar putea declara oficial război Ucrainei pe 9 mai, decretând mobilizare generală. Generalul explică de ce o mobilizare generală nu numai că s-ar putea să nu aibă efectul aşteptat de Putin, ci ar putea să însemne, de fapt, o greşeală care i-ar putea deveni fatală dictatorului rus.

„O eventuală mobilizare generală la nivelul Rusiei va aduce într-un fel sau altul războiul direct în casele multor ruşi, reacţia populaţiei la o astfel de acţiune putând să-i creeze surprize preşedintelui rus, contrar a ceea ce se aşteaptă în urma unei propagande interne conduse de altfel foarte bine şi a unor măsuri punitive luate împotriva opozanţilor care amintesc de perioada dictatorială. Însă oricâţi de mulţi soldaţi ar mobiliza autorităţile ruse, pentru că echipamente militare şi muniţii clasice încă există din abundenţă, aceştia vor necesita timp de pregătire, timp pentru închegarea instrucţiei la nivelul unităţilor, timp pentru exerciţii şi aplicaţii, pentru că în caz contrar s-ar repeta unele scene pe care le-am văzut cu recruţii, ori toate acestea ar prelungi serios războiul, variantă puţin agreată de partea rusă care se pregătise să «rezolve» problema Ucrainei în câteva săptămâni. Pe de altă parte, cu aceeaşi organizare a logisticii ca cea demonstrată în primele două luni, vom asista la pierderi şi mai mari în rândul forţelor ruse, ceea ce, cu voia sau fără voia sa, va însemna şi terminarea erei Putin”, consideră generalul.

El a vorbit şi despre eşecurile ruşilor, care nu au reuşit până acum aproape nimic din ceea ce şi-au propus în urma ofensivei duse în Ucraina. Chiar şi aşa, spune generalul, Rusia nu trebuie subestimată. „Nu trebuie să cădem în capcana ideilor conform cărora armata rusă este compusă numai din militari slab pregătiţi cum am văzut prin diferite clipuri şi că are echipamente proaste sau ineficiente, altfel nu ar fi cucerit atâtea teritorii împotriva unui adversar care se apără cu înverşunare, sprijinit de mai toată comunitatea internaţională şi în principal de cele mai dezvoltate state”, spune Dan Grecu.

„Liderii politici şi militari ruşi au făcut atâtea greşeli încât se vor scrie tone şi kilometri de studii, analize şi cărţi despre acestea. Amintesc doar câteva: au evaluat prost rezistenţa armată şi determinarea ucraineană; au evaluat la fel de prost valoarea sprijinului extern, pedalând pe o ipotetică scindare a unităţii Alianţei şi a UE; au trimis în prima linie şi recruţi insuficient pregătiţi; şi-au disipat efortul prin acţiuni ofensive pe multe direcţii, necoordonat şi parcă într-o competiţie între comandanţi; au adoptat sistemul de acţiune terestră bazat pe organizarea „battle group” pentru care s-au dovedit insuficient pregătiţi, exacerbând importanţa tancurilor în detrimentul elementelor de dispozitiv destinate protecţiei forţei; au demonstrat carenţe masive în sistemul C4 şi, ca un corolar, nu au dovedit existenţa unui sistem logistic funcţional, corespunzător obiectivelor militare propuse”, conchide generalul.

Cine este generalul Dan Grecu

Generalul (r) Dan Grecu (64 ani) e unul dintre ofiţerii români cu o experienţă vastă în diplomaţia şi strategia militară, dar şi în câmpul de luptă. A fost şef al Echipei Naţionale la Comandamentul Central American pentru operaţiunile din Afganistan şi Irak, iar mai apoi a fost şef la Echipa Română de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar. Totodată, Dan Grecu a luat parte şi la Misiunea ONU din Etiopia şi Eritreea.