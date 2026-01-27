Gestul formidabil al unui primar din Botoșani: și-a vândut firma și a cumpărat fiecărui angajat câte o mașină: „La început, nu am crezut”

Un primar dintr-o comună din județul Botoșani a făcut un gest rar, care a emoționat comunitatea. Viorel Nichiteanu și-a vândut firma și a recompensat fiecare angajat cu un autoturism, modelele fiind alese după preferințele lor.

Viorel Nichiteanu, primarul comunei Rădăuți-Prut, și-a vândut firma NICVITIB SRL, cu sediul în Miorcani, și a ales să-și răsplătească angajații fideli înainte de retragerea din afaceri.

Cei nouă angajați ai companiei, activă în domeniul agriculturii și cunoscută pentru gestionarea a sute de hectare de teren, au primit fiecare câte un autoturism, modelele fiind alese conform preferințelor fiecăruia.

„Am stat și m-am gândit mult cum aș putea să-i răsplătesc pe toți acești oameni care au fost atât de aproape și de dedicați alături de mine în toți acești ani. Mi-au fost alături și la bine și la greu, și când am obținut rezultate frumoase, dar și când am avut tragedii în familie. Măcar atât să fac pentru ei”, a declarat primarul Viorel Nichiteanu, potrivit botosani24.

Potrivit presei locale, angajații au mers împreună cu primarul la reprezentanțele auto din Suceava pentru a comanda mașinile. Au fost achiziționate modele BMW, Volkswagen, Mercedes, Suzuki, iar unii dintre angajați au primit, pe lângă autoturisme, și un ATV 6x6, destinat activităților agricole.

„La început, nu am crezut, dar ne-a arătat pliante și am venit aici la Suceava să comandăm mașinile”, a povestit unul dintre angajați pentru gazetabt.

Firma, activă timp de aproape 30 de ani, a trecut recent în administrarea unui partener din Germania.

Angajații vor continua să lucreze sub noua conducere, asigurând continuitatea activității agricole.

Primarul a anunțat că se va implica mai mult în proiecte sociale locale, sprijinind elevii și vârstnicii din comunitate din resurse proprii.

„Voi încerca ca după predarea acțiunilor de la NICVITIB SRL să mă implic mai mult în acțiuni sociale, să fac acțiuni de ajutorare pentru bătrâni, și să sprijin elevii din școli chiar din proprii bani. Sănătate să fie la toată lumea”, a mai spus acesta.