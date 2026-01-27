Cât a costat o cursă de ridesharing de la Otopeni la Brașov. Controverse pe rețelele sociale

Un client care a apelat la un serviciu de ridesharing pentru o cursă de la Aeroportul Otopeni la Brașov a stârnit reacții împărțite pe rețelele sociale după ce prețul afișat în aplicație a fost de 381,42 lei, pentru o durată de 178 de minute și un traseu de 159 de kilometri, relatează Gândul.

Șoferul care a preluat comanda a publicat detaliile cursei într-un grup de Facebook dedicat șoferilor de ridesharing, iar postarea a generat rapid discuții aprinse. Unii utilizatori au apreciat prețul: „Ce puțin…”, „Preț corect, decent. Bravo!”, în timp ce alții și-au exprimat nemulțumirea: „Ce bătaie de joc”, „Nu mă duceam pe banii ăștia”.

Alți comentatori au adus observații legate de costurile reale: „Scoți motorina, atât”, iar unii au glumit ironizând traseul: „Vezi că ChatGPT nu ți-a desenat bine harta României. Mută și tu Dunărea mai la sud”. De asemenea, au fost comparate experiențe personale: „Am fost eu cu o cursă de la Otopeni la Brașov, în 2025, 950 lei”.

Cursa, cu plata efectuată în numerar, a ridicat și întrebări privind declararea câștigului, iar subiectul continuă să genereze discuții aprinse în rândul șoferilor de ridesharing din România.