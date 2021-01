Testamentul partizanului care a făcut de râs Securitatea: „Copiilor şi nepoţilor să nu le fie ruşine să se numească români“

În urmă cu 98 de ani s-a născut conducătorul Rezistenţei armate anticomuniste de pe versantul nordic al masivului Făgăraş, Ion Gavrilă Ogoranu, care a fost timp de 28 de ani cel mai căutat om din România de către Securitate. Dosarul său de urmărire conţine peste 11.000 de file, cuprinzând un şir continuu de acţiuni operative desfăşurate pe tot cuprinsul ţării şi peste hotare, în rândurile exilului, cu un singur scop: prinderea lui Ogoranu.

Timp de 7 ani, între 1948 şi 1955, el a acţionat în cadrul grupului de partizani al cărui lider a devenit. După destructurarea acestuia de către Securitate, Gavrilă şi-a petrecut alţi 22 de ani, din 1955 până în 1976, ascuns în casa văduvei camaradului său ucis în închisoare, Petru Săbăduş.

Prins în 1976, a fost salvat de la execuţie cu ajutorul soţiei sale Ana Gavrilă Ogoranu, când aceasta a cerut în scris intervenţia directă a preşedintelui american Richard Nixon. El a murit în libertate şi a fost înmormântat la 4 mai 2006 în cimitirul satului Galtiu din comuna Sântimbru, judeţul Alba.

În continuare în postarea Fundaţiei „Ioan Gavrilă Ogoranu” sunt redate câteva fragmente din „Testamentul Grupului Carpatin Făgărăşean” pe care l-a lăsat Ioan Gavrilă Ogoranu:

„Am scris aceste rânduri în amintirea celor care au luptat şi au murit în acei ani, 1948-1957, în rezistenţa armată anticomunistă făgăraşeană şi care nu au nici mormânt, nici cruce. Am scris pentru a lăsa mărturie ca acest colţ de ţară nu şi-a plecat capul de bunăvoie în faţa comunismului. Să se ştie că au existat oameni care, cu sângele lor, au spălat faţa României, pătată de laşităţi şi trădări. Copiilor şi nepoţilor să nu le fie ruşine să se numească români”.

„Atunci când porneşti la o luptă, desigur, te gândeşti la o victorie, pentru un ţel, să-l realizezi. Or pe parcursul luptei se poate întâmpla să îţi dai seama că nu vei fi tu cel care vei ajunge la victorie sau poate nu va fi victorie deloc. Dar mai rămâne totuşi ceva. Rămâne sentimentul datoriei. Atunci când vezi că nu mai poţi învinge, trebuie să stai luptând cât eşti dator, aşa cum a spus şi poetul…”

„Deşi suntem la vîrste înaintate, noi nu ne-am terminat încă datoria faţă de ţară, noi nu ieşim la pensie decît atunci când ne vor bate cuiele. Şi avem datoria ca idealurile noastre să le trecem în mâna unor tineri care să ducă mai departe steagul tinerilor de acum 60 de ani, vrând ca ţara noastră să rămînă apropiată de Dumnezeu în aşa fel încît spiritul creştin să se reverse în toate domeniile de activitate ale ţării, în cultură, în justiţie, în legi, în obiceiuri, artă.

„Noi nu ne-am terminat misiunea odată cu trecerea comunismului, idealurile sînt permanente pentru toate timpurile. Sîntem puţini, dar întotdeauna cei puţini au fost purtători de idealuri înalte şi de biruinţă.″

,,Va fi altfel în viitor? Într-un viitor apropiat nici într-un caz. Am povestit despre lupta şi jertfa unor tineri de acum 50 de ani, dintr-un colţ de ţarã: Ţara Fãgãraşului. Vor fi înţeleşi de cei din ziua de azi? Asemenea iluzii nu-mi fac. Pentru majoritatea contemporanilor, acestea sunt probleme care nu interesează. O ştiam de mult. O ştiau şi cei care au murit luptînd. Acei ce au murit cu cei ce mai trãim îngenunchem în faţa veşnicei Românii, rugîndu-ne: Mamã ţarã, iartã-ne cã am cutezat sã luptăm şi sã murim pentru tine. Puţini, foarte puţini ne vor înţelege, ne vor iubi şi vor relua lupta noastrã pierdută, ca să meargã spre biruinţă. Pentru fraţii aceştia puţini am scris aceste rânduri.”

„Eu cred că noi nu putem fi modele pentru prezent şi pentru viitor. Atunci când am făcut ce-am făcut noi, erau alte condiţii istorice, sociale, politice, deci ne-am structurat viaţa şi ne-am format-o în funcţie de condiţiile de atunci. Cei de astăzi şi, în perspectivă, de mâine, vor trebui să-şi găsească modele în ei înşişi.

Dacă m-ar întreba cineva, ce-aş vrea să fiu pentru alţii, m-aş rezuma să spun că aş vrea să fiu un îndemn: la sinceritate, la curaj, la claritate de a judeca lucrurile în viaţă, având dreptul şi la greşeală, dar totul să fie făcut cu sinceritate şi îndrăzneală. Deci noi nu putem fi modele, ci numai îndemnuri. Noile modele vor trebui create de către cei care acţionează.”

„Pe potecile munţilor, acest grup de tineri, n-am purtat numai arme. Alături de onoarea, mândria şi conştiinţa libertăţii neamului nostru, alături de durerea ceasului de faţă, în inima şi creierul nostru, am purtat ca o povară scumpă: visuri, doruri şi gânduri pentru vremile ce vor să vie. Visuri, doruri şi gânduri, izvorâte şi călite în dragoste pentru neamul nostru. (...) Aceste gânduri, adânc frământate în nopţi lungi de iarnă, îngropaţi în zăpezi pe crestele Carpaţilor, sau în ceasurile de veghe cu arma-n mână, vi le închinăm vouă, tineri din sate şi oraşe, ca semn al dragostei ce v-o purtăm, ca unora ce le va fi dat, când noi nu vom mai fi, să vadă şi să desăvârşească marea şi strălucita biruinţă românească." (Ion Gavrilă Ogoranu - Testamentul Grupului Carpatin Făgărăşean - Muntele Buzduganu, Săptămâna Mare, 1952).

Povestea vieţii lui Ogoranu