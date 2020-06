Stadionul Cluj Arena se transformă în teatru în aer liber. Vor avea loc concerte şi spectacole

Agenţia de evenimente Spotlights în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj vor transforma temporar o parte din tribune într-un teatru în aer liber pregătit să organizeze evenimente de toate tipurile în condiţiile impuse prin starea de alertă.

Începând de vineri, 12 iunie, ora 20:30 la Cluj Arena se vor organiza seri de cinema, concerte în aer liber, show-uri de stand-up comedy, care vor respecta regulile de distanţare socială, cu o capacitate de 500 de locuri acoperite, transmit organizatorii.

Evenimentele vor fi organizate cu respectarea regulilor impuse pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Astfel, numărul maxim de participanţi va fi de 500 de persoane aşezate pe scaune la o distanţă de 2 metri. Publicul va purta măşti pe toata durata concertului iar la intrare, tuturor participanţilor li se va efectua triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii cu termometre digitale.

Primul eveniment are loc vineri, 12.06, de la ora 20.30. Este vorba despre filmul Bohemian Rapsody. Sâmbătă, 13.06, de la ora 19.00, are loc concertul „Live on Stage Grimus”, iar duminică, 14.06, de la ora 20.30, are loc un spectacol de Stand-up Comedy cu Nicu Bendea, Unguru' Bulan, Saşa, Tudor Costi.