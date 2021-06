Românul care a dat lovitura în Europa cu o licoare fermecată. „Când am ajuns acolo nu ştiam niciun cuvânt în limba lor”

Clujeanul Paul Peteanu (45 de ani) s-a mutat încă de acum aproape 25 de ani în Germania doar pentru a fi alături de iubita sa, cea care ulterior avea să-i devină soţie. Avea doar 20 de ani şi nu cunoştea deloc limba germană, însă tocmai avântul tinereţii l-a împins să facă acest pas fără să stea prea mult pe gânduri. Iar primii ani nu i-au fost prea uşori.

„Am dat la facultate, la Agronomie, la Munchen şi am reuşit să fiu admis. Sigur, asta s-a întâmplat după ce am învăţat limba, pentru că atunci când am ajuns acolo nu ştiam un cuvânt în limba lor. Mi-a fost destul de greu, pentru că aveam două joburi ca să mă pot întreţine, iar între timp trebuia să învăţ pentru examene”, îşi aminteşte Peteanu.

Paul Peteanu nu a ezitat la începuturi să vândă chiar el licoarea magică cu ocazia unor evenimente speciale. FOTO Arhivă personală

Însă lucrurile s-au aranjat treptat, iar şansa i-a surâns într-o zi, pe când se afla în concediu în sudul Franţei. Atunci a descoperit o plantă, un soi mai puţin cunoscut de busuioc african, iar asta urma să-i schimbe în totalitate viaţa. S-a întâmplat exact în urmă cu 10 ani, iar Paul Peteanu şi-a petrecut următoarea perioadă încercând să aclimatizeze planta la clima mult mai rece din Bavaria. Şi a reuşit. Iar după alţi câţiva ani a dat lovitura, când a inventat Blütenrein, pe care o prepară din aceste plante.

A cucerit spaţiul german

„Blütenrein este o licoare care se foloseşte ca băutură răcoritoare, amestecată cu apă minerală, dar şi în combinaţie cu diverse băuturi acoolice, mai ales gin, votcă şi vin. În plus, poate fi utilizat şi în bucătărie ca dressing, marinade sau alte creaţii culinare”, explică românul.

Băutura a cucerit rapid Germania, iar în scurt timp a ajuns şi pe rafturile supermaketurilor din Austria, Elveţia şi Luxemburg. De cel puţin trei ani se vinde în reţelele Metro-Germania, Metro-Austria, Karstadt-Kaufhof-Germania, EDEKA-Germania şi de asemenea multe altele mai mici şi medii. Licoarea se vinde în sticle de 500 de mililitri, la preţuri cuprinse între 12,99 euro şi 14,99 euro, în funcţie de magazin.Totodată, Blütenrein se găseaşte şi în lanţurile de hoteluri, restaurantele şi reţelele de catering din ţările amintite. Iar dacă totul va decurge conform planurilor, afacerea va fi extinsă şi în România.

Standurile Blütenrein se găsesc în marile reţele comerciale din vestul continentului. FOTO Arhivă personală

„Intenţionam să aduc afacerea şi în România încă de acum aproape doi ani, însă a venit pandemia şi a trebuit să-mi schimb planurile. Deşi aveam programată o expansiune şi pe alte pieţe, criza m-a făcut să-mi regândesc stratregia, iar toate resursele pe care le-am avut le-am folosit pentru a conserva afacerea. Asta în condiţiile în care multe businessuri au dat faliment în Germania sau urmează să dea în viitorul apropiat. Deşi autorităţile germane se laudă că au trecut cu bine peste pandemie, nu e deloc adevărat. Sute de mii de companii se află pe buza prăpastiei, iar mult timp a fost suspendată legea insolvenţei, astfel că multe firme, în special mici şi mijlocii, au fost afectate şi mai mult”, spune clujeanul.

Mai greu în România

Şi pentru că afacerea sa a rezistat intemperiilor din ultimii aproape doi ani, Paul Peteanu lucrează la planurile de extindere a businessului. A avut însă şi câteva decepţii, culmea, doar în România. Asta pentru că, spune el, a negociat cu unii posibili parteneri, însă aceştia au dat dovadă de neseriozitate.

„Eu ştiu că românul nu e ca neamţul, nu că neamţul ar fi perfect, dar în afaceri e mai serios. Am avut negocieri şi am ajuns departe, am semnat contracte cu parteneri români, dar am trăit un sentiment ciudat când după ce am parafat actele m-am trezit că administratorul firmei respective nu mi-a mai răspuns deloc la telefon, deşi l-am sunat de cel puţin 50 de ori. Bun, pot să înţeleg că uneori apar probleme, că lucrurile nu decurg mereu aşa cum am vrea, dar măcar răspunzi la telefon şi spui că a picat afacerea, nu te ascunzi”, a adăugat românul.

Însă nici măcar neseriozitatea unora dintre partenerii români nu-l pot face pe Paul Peteanu să renunţe la planul de a-şi extinde afacerea în ţara sa. „S-ar putea ca într-un viitor nu tocmai îndepărtat să mutăm şi o parte a producţiei aici, în România, dacă nu cumva pe toată. Şi am în vedere să aduc aici plantele, pentru a avea cât mai la îndemână şi materia primă”, a conchis Peteanu.

