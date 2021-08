România Vie, proiectul de făcut concediul acasă. „Avem locuri de poveste, mâncare naturală şi oameni autentici“

„Ne-am gândit la o campanie prin care, în primul rând, să oferim inspiraţie de călătorie pentru români. Pe de altă parte, ne-am dorit să atragem atenţia şi străinilor despre ce înseamnă România, una dintre puţinele ţări în care găseşti mâncare şi tradiţii autentice“, spune Sebastian Secan, fondatorul blogului „Călători în bascheţi“, care a demarat, la începutul acestei veri, campania „România vie“.

Campania celor doi bloggeri, Sebastian Secan şi Laura Verhena, este finanţată din fondurile personale şi conţine un clip de prezentare difuzat în şapte ţări pe reţelele sociale – România, Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Slovenia şi Slovacia.

De asemenea, în colaborare cu TikTok, campania a lansat o provocare pentru utilizatori care trebuie să facă un filmuleţ cu ce înseamnă pentru ei România.



„Weekend Adevărul“: De ce „România vie“? Cum aţi ales această denumire a campaniei?



Sebastian Secan: „România vie“ s-a născut din dorinţa de a pune umărul pentru relansarea turismului românesc după criza sanitară. Ne-am gândit să facem o campanie în primul rând ca să oferim inspiraţie pentru români în perioada aceasta de pandemie. Pe de altă parte, ne-am gândit să atragem atenţia şi străinilor despre ce înseamnă încă România, una dintre puţinele ţări, din punctul nostru de vedere, în care găseşti mâncare organică şi tradiţii autentice. Ne-am dus pe un trend internaţional în ceea ce priveşte călătoriile – sustenabilitatea. Obiceiurile de călătorie ale românilor şi ale străinilor s-au schimbat în ultima perioadă din pricina pandemiei, şi anume, se caută tot mai mult destinaţiile cât mai verzi.



- Cât de mult sunt incluşi oamenii în această campanie turistică?



Valorile cele mai importante pe care le are o destinaţie sunt locurile, gusturile şi oamenii. Noi avem locuri de poveste, avem mâncare pe care încă o mai găseşti naturală, şi oamenii, care încă sunt autentici în ceea ce priveşte modul de viaţă tradiţional şi obiceiurile. În Anglia sau în Franţa se alocă bani grei din buget pentru a se reconstitui ceea ce noi avem viu – e o rădăcină a României care încă există. Credem că e păcat să pierdem această valoare, pentru că dacă nu vom avea grijă, uşor, uşor şi acest stil de viaţă se va pierde – aceasta este unicitatea pe care o are România şi cu asta ar trebui să se promoveze în străinătate. Bineînţeles, mai există şi latura de veselie, de distracţie, de festivaluri, cluburi şi aşa mai departe, care ar putea constitui un element important pentru brandul României, dar noi ne-am axat pe vremurile pe care încă le trăim.



- Care este povestea clipului de promovare?



Am abordat o formulă în care am dorit să stârnim emoţie şi aşa s-a născut povestea clipului de promovare, care constă într-o scrisoare a unui ţăran autentic din Ţara Făgăraşului care le transmite românilor, cât şi străinilor, să descopere România cât încă e vie, cât încă tradiţiile sunt autentice şi adevărate. Am filmat în judeţul Sibiu, într-un sat cu doar 8 locuitori, Gherdeal, unde am găsit o casă veche de peste 100 de ani. Noi am venit cu o idee de text, iar protagonistul clipului, nea Gheorghe, a dat aerul autentic. Nea Gheorghe a fost avocat, dar s-a lăsat şi s-a mutat la ţară când a trebuit să renunţe la maşina de scris pentru calculator. Iniţial, noi am vrut doar imagini cu nea Gheorghe, iar textul să fie citit de un actor, însă când am vorbit cu el şi am auzit ce voce are, am ales să citească el textul. Nu numai că l-a citit, dar o mare parte din text îi aparţine şi se vede asta în modul în care-l citeşte. Atât de emoţionant a fost, că în timpul filmărilor ne-au dat lacrimile.

Sebastian Secan şi Laura Vereha descoperă pentru cititorii lor cele mai frumoase locuri din România FOTO: Arhivă personală



Campanie pe TikTok în şapte ţări



- În ce ţări se derulează campania „România vie“?

Campania am lansat-o în şapte ţări est-europene: România, Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Slovenia şi Slovacia, cu sprijinul celor de la TikTok, care au fost extraordinar de deschişi când le-am expus demersul nostru. Iniţial, noi am realizat campania doar pentru România, apoi ne-am gândit că este important ca mesajul acesta să ajungă şi în străinătate. Practic, avem o provocare pentru utilizatorii de TikTok din România şi din ţările menţionate: oamenii simpli sau influencerii trebuie să posteze clipuri despre cum văd ei România vie. Poate să fie un fel de mâncare, un loc, un port popular. De exemplu, artistul Bogdan Simion a cântat o melodie la cobză, bloggerii de la „Lipa-lipa“ au trimis un clip cu o rezervaţie de bujori. Hashtagul #Româniavie a adunat până acum peste 90 de milioane de vizualizări pe TikTok. Clipurile noastre distribuite pe toate platformele au adunat peste 2,5 milioane de vizualizări.



- Cum aţi ales cele şase ţări în care să desfăşuraţi campania?



Sunt ţări aflate în imediata vecinătate a României. Ne-am dori să extindem şi în alte ţări, dar noi suntem, totuşi, nişte bloggeri şi am făcut această campanie din resurse personale. Este o mare realizare că o campanie care promovează România ajunge în aşa de multe ţări.



- Ce alte elemente de promovare folosiţi?



Avem întâlnirile cu jucători din domeniul turismului sub denumirea „Soluţii pentru turismul românesc“, pe Instagram şi promovare la televiziunile la care suntem invitaţi.

Sebastian Secan şi Laura Vereha descoperă pentru cititorii lor cele mai frumoase locuri din România FOTO: Arhivă personală

Unde mergem anul acesta în România

- Veţi recomanda în cadrul campaniei diferite destinaţii care nu au fost încă descoperite?



Vom scrie pe blogul „Călători în bascheţi“ o serie de articole pe care le vom posta, săptămânal, toată vara. Am început cu rezervaţia Tinovul Mare, o rezervaţie de turbă din Bucovina mai puţin cunoscută. Apoi, o să facem povestea satului Gherdeal, unde am făcut clipul. O să facem şi recomandări de cazări în locuri izolate, în mijlocul naturii. Promovăm locuri mai puţin cunoscute, aflate în mijlocul naturii, în zone cât mai puţin aglomerate.



- Ce sfaturi aveţi pentru turiştii români cu privire la concediile de anul acesta?



Îi sfătuiesc să fie prevăzători, pentru că suntem în continuare în pandemie, să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de România, dar să avem în continuare grijă de noi. De asemenea, îi sfătuiesc să se orienteze pe cât posibil spre destinaţii mai retrase, mai izolate, în mijlocul naturii. Foarte la modă şi în trendul acesta internaţional pentru călătoriile post-pandemie sunt complexurile turistice care se concentrează pe reconectarea cu natura, pe creşterea imunităţii prin mâncare sănătoasă, pe activităţi în aer liber, meditaţie. E important ca românii să-şi petreacă concediile şi în ţară, pentru că riscăm să pierdem comorile naturale pe care le avem în România.

Vă mai recomandăm: