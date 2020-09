Preotul care face ciocolată de lux cu canabis şi aur. E şi jurnalist şi politician, iar acum va candida la alegerile locale

E preot, politician, jurnalist şi om de afaceri şi conduce un business. Este vorba despre clujeanul Dinu Criste, preotul care şi-a deschis o afacere dulce: produce diverse sortimente de ciocolată de lux, unele conţinând ingrediente mai puţin obişnuite, precum canabisul sau cu foiţă din aur comestibil. Aşa a fondat brandul „Christe Chocolatier”, în urmă cu doi ani, când a obţinut o finanţare de 44.000 de euro prin programul Start Up Nation. Iar ideea i-a venit, spune el, după ce a văzut rezultatele unui sondaj de opinie.

„Ne-am situat pe segmentul ciocolatei de lux in România , un segment total descoperit. Preturile produselor noastre pleacă de la 20 de lei pentru tabletele de ciocolată, iar in cazul pralinelor sau al trufelor preţul poate ajunge pana la 300 de lei pentru o cutie. Sunt produse unicat, produse de serie scurtă şi de obicei sunt cumparate pentru ocazii speciale sau pentru cei care iubesc ciocolata în mod special”, adaugă preotul.

„În comparaţie cu un belgian un român mănâncă de 5 ori mai puţină ciocolată. Satisfacţia vieţii e simetrică cu nivelul de consum de ciocolată. Am luat decizia de a investi într-o afacere în domeniul ciocolatei. Am decis să investim în acest domeniu şi iată că după doi ani ne bucurăm de o recunoaştere mare în piaţa de lux a ciocolatei.”

„Totul a plecat de la un sondaj de opinie care ilustra gradul de fericire la români. Rezulta de acolo că suntem destul de posaci în viaţa de zi cu zi în comparaţie cu alte popoare din Uniunea Europeană. Ne-am amuzat la o masă dându-ne cu părerea despre ce le lipseşte românilor încât să fie mai voioşi. De băut, sondajele arată că bem destul de mult, dar asta nu ne ajută să fim fericiţi, ci doar euforici. Ce mânca avem, slavă Domnului, dar nici asta nu ne face mai binedispuşi. Am ajuns la concluzie, până la urmă, că nivelul de serotonină e scăzut şi că ar trebui să îl creştem. Am făcut o analiză şi am constatat că alimentul cu cel mai mare impact de serotonină e ciocolată şi , hop, ne-am zis, asta e... de mâine ne apucăm să facem ciocolată pentru a creşte nivelul de fericire la români”, rememorează Criste.

„Momentan nu prezint nicio emisiune TV. Am intrat într-o campanie electorală, candidez la primaria comunei în care locuiesc. Vreau ca viaţa celor care trăiesc în Floreşti să devină mai bună. Oamenii trăiesc o singură dată, iar pentru asta merită tot ce e mai bun. Dacă aş putea decide la nivel înalt, aş schimba mintea politicienilor încât să nu se mai creadă buricul pământului după ce au fost aleşi şi le-aş pune un cip iî creier, tot e în trend, care să le amintească faptul că sunt puşi acolo să servească poporul. Iar dacă ma intrebi care sunt cele mai importante 3 lucruri pentru o naţiune, o să-ţi răspund aşa: pe locul unu e resursa umană, iar pe locul doi si trei tot resursa umană. România trebuie sa-şi valorifice oamenii de valoare pentru a ajunge la o viaţa mai bună”, a mai afirmat preotul.

Iar planurile sale nu se opres aici. Pe viitor, Dinu Criste are în plan o nouă afacere. „Înainte sa ma apuc de ciocolată am stat in cumpăna dacă nu ar fi mai bine sa fac bere artizanală. Am ales ca prioritate ciocolata, dar nu am renunţat la ideea de a face şi bere artizanală . Aşa ca din vara viitoare ne pregătim sa scoatem pe piaţă şi o marcă de bere artizanală la Cluj, după retete mănăstireşti din Belgia. Belgia e ţara ciocolatei şi a berii artizanale. Vom face în Sâncraiu o oază româno-belgiană”, a încheiat Criste.